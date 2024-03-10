Юрген Клопп: «Доку убил бы Мак Аллистера, если бы не мяч. Для футбольных людей это пенальти. Если вы так не считаете, то вы не фанат футбола, видимо»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Sky Sports Майк Дин Майкл Оливер видеоповторы Алексис Мак Аллистер Жереми Доку Футбол

Юрген Клопп недоволен работой судей на игре «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» (1:1).

– Должен ли был арбитр назначить пенальти в ворота «Манчестер Сити»?

– Думаю, это стоит обсудить. А вы дали бы пенальти в этой ситуации?

– Я не удивлен, что ВАР не отменил решение.

– Почему?

– Из-за высокой планки.

– Что за высокая планка?

– Высокая планка, нежелание судьи, работающего за пределами поля, делать переоценку эпизода матча.

– Не для того ли нужен ВАР, чтобы просто принимать правильное решение, а не думать о том, насколько высокую планку нужно преодолеть, чтобы найти правильное решение?

Этот момент – стопроцентный фол на любом участке поля. Стопроцентный фол, желтая карточка. Он (Жереми Доку – прим. Sports) ударил по мячу, но только потому, что высоко поднял ногу. Если бы мяча там не было, он бы убил [Мак Аллистера]. Вот так вот, все просто.

Найдутся те, кто скажет [что это не пенальти]. Вы же наняли Майка Дина, он же работает на Sky Sports? Кстати, поздравляю с удачным назначением. Он наверняка найдет какое-то оправдание, как и другие.

Но для всех футбольных людей это пенальти. Если вы думаете, что это не пенальти, то вы, видимо, не фанат футбола, – заявил Клопп в интервью Sky Sports после ничьей с «Манчестер Сити» (1:1).

Игру обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера.

Доку воткнул шипы в грудь Мак Аллистеру. И это не пенальти в «Ливерпуль» – «Сити»

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51 комментарий
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Ответ Амина Ибрагимова
Что если бы такой же момент был в ворота Ливерпуля? Фанаты Сити первые говорили бы что эта чистая пенка
Говорили бы, но ее и поставили бы 😂
+38
-4
+34
Оливер-моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я
+38
-6
+32
Молодец Клопп, режет правду-матку.
+28
-4
+24
Ответ Сергей Ка
Даже моя жена, далёкая от футбола, удивилась что не назначили пеналь.
Да что ваша, даже жена Майкла Оливера удивилась, что муж не назначил пенальти
+11
0
+11
Что если бы такой же момент был в ворота Ливерпуля? Фанаты Сити первые говорили бы что эта чистая пенка
+17
-8
+9
Какой же Клопп базовый!
+10
-4
+6
Получается, Кин и Каррагер - нефутбольные люди? 😏
+7
-3
+4
Мерзкий тип оливер,испортил все
+4
-1
+3
второй раз в сезоне 3 очка тупо отобрали. не помню каго ещё так откровенно судьи кидали с прогиба.
+3
0
+3
Ответ Proper Chels
Ну он хотя бы не нытик с теориями заговоров.
Так наслаждайся его перлами на 11 месте, удачи тебе пенсионер
+3
-1
+2
Я примерно так же говорю людям которые не видят очевидного в футболе. Только немного иначе, чтобы не обидеть. Говорю "Видимо ты с детства болеешь за снуккер или за бобслей".

Клопп прав во всём. В современном мире можно оправдать всё что угодно. Но это пенальти и точка.
+5
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+1
Кстати, если я правильно помню, за аналогичный фол в центре поля в финале ЧМ 2014 де Йонга просто удалили без всяких вопросов. И никто особо не возмущался. Все понимали, что это красная.
+5
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Ответ Proper Chels
Скорее людей убьют интервью этого немца в шапочке из фольги. Пусть посмотрит замедленный повтор и не позорится. Сам говорит, что Доку первый на мяче и играет в мяч, и сам же требует пенальти. После ошибок в пользу Ливерпуля он говорит что-то в стиле «классно сыграли, на характере йоу» и судейство не упоминает. А тут даже ошибок не было, но было покушение на убийство по мнению нашего Юргена😂
Так не читай, интервью вашего вини пуха гораздо увлекательнее
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Просто Оливер хотел доказать Буффону, что у него сердце, а не мусорный бак
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Даже спокойного Клоппа довели! Чем им всем Ливер мешает, никак понять не могу? Достали уже засуживать!
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Ответ vova123456
Так ты уже это написала у другой новости и я ответил. Да, фаны Сити бы сказали что чистая пенька, но и фаны Ливерпуля бы поменяли мнение и сказали бы что это не нарушение, так как это уже против них пенальти был бы.
Нет, некоторые даже сейчас пишут, что это не пенка.
А я считаю что это железобетонная в любые ворота, ещё бы наградил красной за такое безрассудство, но это видимо как раз спорный момент.
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Ответ Amalfitano
Кстати, если я правильно помню, за аналогичный фол в центре поля в финале ЧМ 2014 де Йонга просто удалили без всяких вопросов. И никто особо не возмущался. Все понимали, что это красная.
Да, прямо аналогичные)
Въехать прямой ногой на скорости в грудь Алонсо, и слегка зацепить игрока, после того как сыграл в мяч.
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Ответ Денис Давыдов
Говорили бы, но ее и поставили бы 😂
,🤣🤣🤣🤣🤣харош
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Ответ ZaSvabody
Получается, Кин и Каррагер - нефутбольные люди? 😏
Даже бывшие футболисты могут ошибаться, Платини был категорически против ВАР. Для них «рука бога» Марадоны это нормально.

Люди стареют, вещи меняются, старики хотят видеть привычные для себя вещи.

Футбол стал слишком быстрым, судьи не успевают, офсайды становятся нанометровыми, что линии на повторах толще разницы офсайда.

Кин и Караггер люди из футбола, но их точки зрения не абсолютны и могут быть ошибочными, как и любое наше с вами мнение.
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Ответ vova123456
Так ты уже это написала у другой новости и я ответил. Да, фаны Сити бы сказали что чистая пенька, но и фаны Ливерпуля бы поменяли мнение и сказали бы что это не нарушение, так как это уже против них пенальти был бы.
Написал*, это родительский акк название только почему то не меняется. Не, я не новый болельщик. Просто предвзятость как таковая раздрожает, если в свои ворота это не пенка, а если в чужие, так это пенка без споров
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Ответ Денис Давыдов
Говорили бы, но ее и поставили бы 😂
Ты их сразу найди
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Ответ Amalfitano
Кстати, если я правильно помню, за аналогичный фол в центре поля в финале ЧМ 2014 де Йонга просто удалили без всяких вопросов. И никто особо не возмущался. Все понимали, что это красная.
Де Йонг сыграл чисто в грудь и его не удалили, память тебя подводит.
0
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Сколько он еще будет ныть. "Мужик".
Не представляю чтобы так ныл условный Зидан или Дель Боске
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Ответ Proper Chels
Скорее людей убьют интервью этого немца в шапочке из фольги. Пусть посмотрит замедленный повтор и не позорится. Сам говорит, что Доку первый на мяче и играет в мяч, и сам же требует пенальти. После ошибок в пользу Ливерпуля он говорит что-то в стиле «классно сыграли, на характере йоу» и судейство не упоминает. А тут даже ошибок не было, но было покушение на убийство по мнению нашего Юргена😂
Фол Джонса против Тоттенхэма красная или нет?
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Ответ Клей Томпсон
второй раз в сезоне 3 очка тупо отобрали. не помню каго ещё так откровенно судьи кидали с прогиба.
Пенальти ещё забить надо, так что про три очка - перебор.
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Ответ Okaka
против Фореста подарили, когда Келлехер сбил своего защитника, судья свистнул и дал мяч ливерпульцам, хотя это должен быть свободный и вратарь должен был просто пнуть его игрокам Фореста, и никакой атаки гостей не было бы
Это другое))
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Ответ Сергей Ка
Даже моя жена, далёкая от футбола, удивилась что не назначили пеналь.
Какая по счёту жена?

(Сорян за шутку подобного плана, пересматриваю сериал Друзья, где у главного героя было 3 развода)
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Да что ваша, даже жена Майкла Оливера удивилась, что муж не назначил пенальти
у него муж вроде
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Сити прекрасен, Пеп молодец
Но вот кучу диких решений в их пользу и несправедливых против конкурентов в итоге и решают в последних турах
И честно, по Тейлору, Оливеру и многим моментам - уже несколько лет как абсолютная уверенность в продажности судейского корпуса кошельку шейхов
Ну не могут случайно так валить Ливерпуль или Арсенал эти судьи
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Мдэ, гандбол и шипами в грудь видимо уже не пенальти…
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