Юрген Клопп: «Доку убил бы Мак Аллистера, если бы не мяч. Для футбольных людей это пенальти. Если вы так не считаете, то вы не фанат футбола, видимо»
Юрген Клопп недоволен работой судей на игре «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» (1:1).
– Должен ли был арбитр назначить пенальти в ворота «Манчестер Сити»?
– Думаю, это стоит обсудить. А вы дали бы пенальти в этой ситуации?
– Я не удивлен, что ВАР не отменил решение.
– Почему?
– Из-за высокой планки.
– Что за высокая планка?
– Высокая планка, нежелание судьи, работающего за пределами поля, делать переоценку эпизода матча.
– Не для того ли нужен ВАР, чтобы просто принимать правильное решение, а не думать о том, насколько высокую планку нужно преодолеть, чтобы найти правильное решение?
Этот момент – стопроцентный фол на любом участке поля. Стопроцентный фол, желтая карточка. Он (Жереми Доку – прим. Sports) ударил по мячу, но только потому, что высоко поднял ногу. Если бы мяча там не было, он бы убил [Мак Аллистера]. Вот так вот, все просто.
Найдутся те, кто скажет [что это не пенальти]. Вы же наняли Майка Дина, он же работает на Sky Sports? Кстати, поздравляю с удачным назначением. Он наверняка найдет какое-то оправдание, как и другие.
Но для всех футбольных людей это пенальти. Если вы думаете, что это не пенальти, то вы, видимо, не фанат футбола, – заявил Клопп в интервью Sky Sports после ничьей с «Манчестер Сити» (1:1).
Игру обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера.
Доку воткнул шипы в грудь Мак Аллистеру. И это не пенальти в «Ливерпуль» – «Сити»
Клопп прав во всём. В современном мире можно оправдать всё что угодно. Но это пенальти и точка.
А я считаю что это железобетонная в любые ворота, ещё бы наградил красной за такое безрассудство, но это видимо как раз спорный момент.
Въехать прямой ногой на скорости в грудь Алонсо, и слегка зацепить игрока, после того как сыграл в мяч.
Люди стареют, вещи меняются, старики хотят видеть привычные для себя вещи.
Футбол стал слишком быстрым, судьи не успевают, офсайды становятся нанометровыми, что линии на повторах толще разницы офсайда.
Кин и Караггер люди из футбола, но их точки зрения не абсолютны и могут быть ошибочными, как и любое наше с вами мнение.
Не представляю чтобы так ныл условный Зидан или Дель Боске
(Сорян за шутку подобного плана, пересматриваю сериал Друзья, где у главного героя было 3 развода)
Но вот кучу диких решений в их пользу и несправедливых против конкурентов в итоге и решают в последних турах
И честно, по Тейлору, Оливеру и многим моментам - уже несколько лет как абсолютная уверенность в продажности судейского корпуса кошельку шейхов
Ну не могут случайно так валить Ливерпуль или Арсенал эти судьи