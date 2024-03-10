Юрген Клопп: «Доку убил бы Мак Аллистера, если бы не мяч. Для футбольных людей это пенальти. Если вы так не считаете, то вы не фанат футбола, видимо»

Юрген Клопп недоволен работой судей на игре «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» (1:1).

– Должен ли был арбитр назначить пенальти в ворота « »?

– Думаю, это стоит обсудить. А вы дали бы пенальти в этой ситуации?

– Я не удивлен, что ВАР не отменил решение.

– Почему?

– Из-за высокой планки.

– Что за высокая планка?

– Высокая планка, нежелание судьи, работающего за пределами поля, делать переоценку эпизода матча.

– Не для того ли нужен ВАР, чтобы просто принимать правильное решение, а не думать о том, насколько высокую планку нужно преодолеть, чтобы найти правильное решение?

Этот момент – стопроцентный фол на любом участке поля. Стопроцентный фол, желтая карточка. Он ( – прим. Sports) ударил по мячу, но только потому, что высоко поднял ногу. Если бы мяча там не было, он бы убил [Мак Аллистера]. Вот так вот, все просто.

Найдутся те, кто скажет [что это не пенальти]. Вы же наняли , он же работает на ? Кстати, поздравляю с удачным назначением. Он наверняка найдет какое-то оправдание, как и другие.

Но для всех футбольных людей это пенальти. Если вы думаете, что это не пенальти, то вы, видимо, не фанат футбола, – заявил в интервью Sky Sports после ничьей с «Манчестер Сити» (1:1).

Игру обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера.

Доку воткнул шипы в грудь Мак Аллистеру. И это не пенальти в «Ливерпуль» – «Сити»