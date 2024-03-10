Каррагер об ударе Доку шипами в грудь Мак Аллистеру: «Для пенальти контакт должен быть больше – я понимаю, почему не поставили. На любом другом участке поля это фол»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Майкл Оливер Алексис Мак Аллистер Жереми Доку Футбол

Джейми Каррагер высказался о неназначенном пенальти на Алексисе Мак Аллистере.

В матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ман Сити» (1:1).

На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» Жереми Доку, намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку мерсисайдцев Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.

Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

«Жереми Доку пытался отвести ногу, он не пытался продавить. На любом другом участке поля это фол, но я думаю, что в футболе есть неписаное правило, что для пенальти контакт должен быть более [сильным] – ему повезло, но я понимаю, почему не дали пенальти», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

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69 комментариев
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Всё верно. В штрафной площади шипы должны на 3 см вклиниться в кожу. А тут всего лишь был жёсткий удар в грудь

Маку бы ещё жёлтую выписать за демонстрацию излишней боли. Судья пожалел
+66
-11
+55
Если на любом другом участке это фол, то и в штрафной это тоже фол. Нет такого правила в футболе, где аналогичные эпизоды трактуют по разному в зависимости в штрафной он, или нет.
+54
-6
+48
крови значит не было.
+45
-3
+42
Ты что, черт возьми, такое несешь?!
+29
-6
+23
Ответ Арман Мартиросян
Если на любом другом участке это фол, то и в штрафной это тоже фол. Нет такого правила в футболе, где аналогичные эпизоды трактуют по разному в зависимости в штрафной он, или нет.
Ну вообще по факту есть (но не в правилах)
Давно известно, что не каждый контакт в штрафной это пенальти, хотя в центре поля свистят многое.
+25
-3
+22
Не пробил ребра с переломом, поэтому, к сожалению, не пенальти
+18
-2
+16
Причина думаю более банальна - засцали в такой игре на последней минуте брать на себя ответственность.
В ФА сидят одни чемберлены и бездари - полицая нужно давно уволить, рыба гниет с головы
+14
-2
+12
Ответ Unwar25
Ну вообще по факту есть (но не в правилах) Давно известно, что не каждый контакт в штрафной это пенальти, хотя в центре поля свистят многое.
Вот из за того и возникают споры, что часто судят по понятиям, при этом игнорируя протоколы. Я был бы не против, чтобы в серьёз пересмотрели правила игры в штрафной, если это поможет избавится от бесчисленных глупых трактовок, которые чаще звучат как дешёвые отмазки некомпетентности судей.
+11
-1
+10
Вот о чем и я говорю. Контекст очень важен. Момент неоднозначный. Судьба очень важного матча должна решатся не таким образом в самом конце. Был бы железный момент как с нуньесои, вопросов бы не было.
+11
-3
+8
Ответ kaka10
Всё верно. В штрафной площади шипы должны на 3 см вклиниться в кожу. А тут всего лишь был жёсткий удар в грудь Маку бы ещё жёлтую выписать за демонстрацию излишней боли. Судья пожалел
Жёсткий удар в грудь)) Слегка шлёпнул носочком. Я в тубзике так свет выключаю, чтоб руки не пачкать)

https://twitter.com/Nick41840556/status/1766911849864270320/video/1
+17
-10
+7
Ответ Artuom Batishev
Ладно пенальти, но почему жёлтую не дали??? Можно было не дать пенальти, но показать жёлтую за опасную игру.
дать жёлтую в штрафной? так это же пенальти...

казнить нельзя помиловать . .
+6
-1
+5
А в правилах есть какие то пункты касательно того, на каком участке поля это фол, а на каком нет?
+7
-2
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Странный комментарий от бывшего игрока АПЛ. Если бы сам так получил - орал бы про 100% пенальти.
От бывшего игрока самого Ливерпуля !
+5
-1
+4
Ответ kaka10
Чудак из комментариев таким движением выключает свет в туалете, потому что ранее запачкал выключатель. Поэтому это не пенальти. Так и запишем)
Ну бывают такие выключатели)) Самое грубое определение этому эпизоду, что Доку пощекотал сосок Мак Аллистера. Тот возможно даже возбудился немного. А ты про какие-то жёсткие удары сочиняешь) Нету там ни грубости, ни пенальти. Доку сыграл глупо и мог нарваться на пенку, если бы Мак Аллистер сумел прокинуть мяч мимо, но получилось-то всё иначе.
+4
-1
+3
Ответ Амина Ибрагимова
Если бы игрок Ливерпуля сфолил бы так в своей штрафной, то для фанатов Сити это же была бы пенка, не так ли?
Об этом и речь. Фанаты предвзяты
+3
0
+3
Если бы игрок Ливерпуля сфолил бы так в своей штрафной, то для фанатов Сити это же была бы пенка, не так ли?
+3
0
+3
По факту судьи смалодушничали и подарили сити ничью.
Фол 100%, но они побоялись ставить пенальти сити. Условному брентфорду прставили бы без вопросов
+2
0
+2
Каррагер очень странный тип.Что не высказывание то ляп.Нарушение в любой точке поля-в штрафной:этого не достаточно.)
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+2
Вчера на игроках Арсенала дважды можно было ставить пенальти, в любом другом месте поля это были бы фолы, но об этих эпизодах полная тишина и сегодня очередной пук в пользу Ливера и тут же несутся очередные истерики : убийства, интриги, заговоры))
+5
-3
+2
Только что посмотрел максимально замедленный приближенный повтор.
Доку играет в мяч, потом минимально касается Мак Аллистера.

Но Мак начинает корчиться еще до контакта, то есть бедняга искал эту точку, точно так же, как и дельфин Салах.

Поставить такое мог только максимально предвзятый судья. Хотя в основном Оливер именно такой, но тут отсудил правильно.
+12
-10
+2
На обычном участке поля судья без помощи ВАР может бы и повёлся на картинное падение, и свистнул бы фол. А тут ВАР в деталях разобрался и принял правильное решение. Нельзя давать фол если защитник выиграл мяч перед столкновением, и не было никакой реально опасной игры.
+6
-4
+2
В смысле грудь проломить, и чтоб лужа крови была, тогда может ВАР посмотрят
+6
-4
+2
Шоу ногу ломали в чужой штрафной и никакого пеналя и даже фола.
+2
0
+2
Странный комментарий от бывшего игрока АПЛ.
Если бы сам так получил - орал бы про 100% пенальти.
+4
-2
+2
Перелома не было-не было и пенальти....
+2
-1
+1
Ответ Artuom Batishev
Ладно пенальти, но почему жёлтую не дали??? Можно было не дать пенальти, но показать жёлтую за опасную игру.
Чтобы дать жёлтую, нужно принять что это фол, а если это фол то надо ставить пенальти
+2
-1
+1
Ответ Арман Мартиросян
Если на любом другом участке это фол, то и в штрафной это тоже фол. Нет такого правила в футболе, где аналогичные эпизоды трактуют по разному в зависимости в штрафной он, или нет.
так всегда так судят. Будто в первый раз фолы в штрафной и вне оцениваются по разному
+1
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Ответ Полный адекват
Есть ли другой вид спорта или игра, где существует фантомный «дух игры», по которому нельзя следовать официальным правилам игры? Только в футболе существует много интерпретации игры рукой, фолов в/вне штрафной. Наверное только в боксе судейство бредовее
Да каждый матч в плове нхл кто-нибудь также как тут ноют про судейские команды, лол
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Ответ Крушение баварского драндулета
Жёсткий удар в грудь)) Слегка шлёпнул носочком. Я в тубзике так свет выключаю, чтоб руки не пачкать) https://twitter.com/Nick41840556/status/1766911849864270320/video/1
Чудак из комментариев таким движением выключает свет в туалете, потому что ранее запачкал выключатель. Поэтому это не пенальти. Так и запишем)
+7
-6
+1
Ответ #SharkTeam
Комментарий удален модератором
У тебя хоть раз хватит мужества признать, что твой клуб затащили в очередном матче? Или опять вспомнишь эпизод, где свистнули фол в пользу Сити, когда Грилиш вышел один на один?
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