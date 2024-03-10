Каррагер об ударе Доку шипами в грудь Мак Аллистеру: «Для пенальти контакт должен быть больше – я понимаю, почему не поставили. На любом другом участке поля это фол»
Джейми Каррагер высказался о неназначенном пенальти на Алексисе Мак Аллистере.
В матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ман Сити» (1:1).
На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» Жереми Доку, намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку мерсисайдцев Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.
Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
«Жереми Доку пытался отвести ногу, он не пытался продавить. На любом другом участке поля это фол, но я думаю, что в футболе есть неписаное правило, что для пенальти контакт должен быть более [сильным] – ему повезло, но я понимаю, почему не дали пенальти», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.
Маку бы ещё жёлтую выписать за демонстрацию излишней боли. Судья пожалел
Давно известно, что не каждый контакт в штрафной это пенальти, хотя в центре поля свистят многое.
В ФА сидят одни чемберлены и бездари - полицая нужно давно уволить, рыба гниет с головы
https://twitter.com/Nick41840556/status/1766911849864270320/video/1
казнить нельзя помиловать . .
Фол 100%, но они побоялись ставить пенальти сити. Условному брентфорду прставили бы без вопросов
Доку играет в мяч, потом минимально касается Мак Аллистера.
Но Мак начинает корчиться еще до контакта, то есть бедняга искал эту точку, точно так же, как и дельфин Салах.
Поставить такое мог только максимально предвзятый судья. Хотя в основном Оливер именно такой, но тут отсудил правильно.
Если бы сам так получил - орал бы про 100% пенальти.