Каррагер об ударе Доку шипами в грудь Мак Аллистеру: «Для пенальти контакт должен быть больше – я понимаю, почему не поставили. На любом другом участке поля это фол»

Джейми Каррагер высказался о неназначенном пенальти на Алексисе Мак Аллистере.

В матче 28-го тура АПЛ « » сыграл вничью с « » (1:1).

На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» Жереми Доку, намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку мерсисайдцев Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.

Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

« пытался отвести ногу, он не пытался продавить. На любом другом участке поля это фол, но я думаю, что в футболе есть неписаное правило, что для пенальти контакт должен быть более [сильным] – ему повезло, но я понимаю, почему не дали пенальти», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» .