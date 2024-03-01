«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?🧐» Соболев ответил на шутку про газон «Спартака»
Александр Соболев ответил на сообщение «Факела».
В четверг, 29 февраля, комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние поля на «Лукойл Арене» и заявила о необходимости переноса игры против «Факела» на другой стадион. Клуб сообщил, что проблемы с газоном возникли из-за «аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества снега».
После этого «Факел» вывел на медиафасад «Лукойл Арены» сообщение: «Спартак», агрономы в городе?»
«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?🧐» – написал нападающий «Спартака».
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Безусловно , Спартак накосячил с полем , но в первом круге половину игр Факела необходимо было переносить с их огорода
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А Соболев, видимо, даже и не понял, что троллинг «Факела» – это ответ на нытьё и высокомерие «Спартака». Когда осенью после снегопада и ливней все называли поле ЦСП болотом, никто и подумать не мог, что через полгода наступит чере черёд «Спартака»