«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?🧐» Соболев ответил на шутку про газон «Спартака»

Александр Соболев ответил на сообщение «Факела».

В четверг, 29 февраля, комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние поля на « » и заявила о необходимости переноса игры против « » на другой стадион. Клуб сообщил, что проблемы с газоном возникли из-за «аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества снега».

После этого «Факел» вывел на медиафасад «Лукойл Арены» сообщение: «Спартак», агрономы в городе?»

«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?🧐» – написал нападающий «Спартака».

Худший день «Спартака». Еще и «Лукойл Арена» не допущена к РПЛ