«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?🧐» Соболев ответил на шутку про газон «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл Арена Факел соцсети Александр Соболев Футбол

Александр Соболев ответил на сообщение «Факела».

В четверг, 29 февраля, комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние поля на «Лукойл Арене» и заявила о необходимости переноса игры против «Факела» на другой стадион. Клуб сообщил, что проблемы с газоном возникли из-за «аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества снега».

После этого «Факел» вывел на медиафасад «Лукойл Арены» сообщение: «Спартак», агрономы в городе?»

«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?🧐» – написал нападающий «Спартака».

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64 комментария
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А что, нормально шутканул. 😊
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Вполне по теме, хуже поля чем в Воронеже в этом сезоне я не видел.)
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По факту.
Безусловно , Спартак накосячил с полем , но в первом круге половину игр Факела необходимо было переносить с их огорода
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Блин, ну Факел же не просто так разместил такое сообщение. Просто когда Спартак проиграл в Воронеже на испорченном погодой поле, спартачи говорили, что вы типа нищеброды стадион подготовить не способны, у нас в Москве такое невозможно. И вот ситуация, и прям перед игрой с Факелом.
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Ответ ДудьСдулся
Соболев посадил в лужу факельских недоагрономов. Можно просто сравнить два поля. То, на котором Спартаку пришлось играть в Воронеже, и то на котором играть запретили...
Что там сравнивать, на Лукойл-Арене по фотографиям песок, никакого поля нет
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Конечно, знают - у них там в Воронеже отличный огород😏
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А дельфину какие дела до газонов?
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Соболев взял роль СММ-щика Спартака, потому что те вставили языки в одно место, дабы не спросили за Промеса?
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Ответ Сергей Фролов
Факел ответил так, потому что их заклевал в первом круге Спартак за поле! А теперь обратка вернулась !
Странный ты какой-то , ну , никакого желания хотя бы подумать над тем , что пишешь . Спартак-то сыграл на огороде Факела , а игру на стадионе Спартак ПЕРЕНЕСЛИ и не допустили к игре . Разницу понимаешь или в школе думать не научили ? Ещё раз . Повторение - мать учения . Одно дело сыграть на неготовом к игре поле , а другое ПЕРЕНЕСТИ игру на другой стадион . Ещё раз повторить ?
+23
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+13
Ответ Эдуард Коптилый
Блин, ну Факел же не просто так разместил такое сообщение. Просто когда Спартак проиграл в Воронеже на испорченном погодой поле, спартачи говорили, что вы типа нищеброды стадион подготовить не способны, у нас в Москве такое невозможно. И вот ситуация, и прям перед игрой с Факелом.
Согласен. Помню спор в октябре видел, спартач говорил факелону что-то типа "у нас такого позора не будет даже в начале марта, запомни мои слова, в марте посмотрим". Жаль не найти это, я бы спросил, что у него с лицом.
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+12
Факел ответил так, потому что их заклевал в первом круге Спартак за поле! А теперь обратка вернулась !
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Ответ seMen_SM
Вполне по теме, хуже поля чем в Воронеже в этом сезоне я не видел.)
Теперь у нас (((
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на мой взгляд обе шутки забавные, ничего негативного нет и интерес подогревает.
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Вполне себе годно
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Осень 2023: «Спартак» громче всех кричит о «болоте» на ЦСП-Страшилище-Арене.

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А Соболев, видимо, даже и не понял, что троллинг «Факела» – это ответ на нытьё и высокомерие «Спартака». Когда осенью после снегопада и ливней все называли поле ЦСП болотом, никто и подумать не мог, что через полгода наступит чере черёд «Спартака»
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-2
+5
ммм. Столичный снобизм. Давно ли Соболев сам из регионов уехал?)
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Ответ Эдуард Коптилый
Блин, ну Факел же не просто так разместил такое сообщение. Просто когда Спартак проиграл в Воронеже на испорченном погодой поле, спартачи говорили, что вы типа нищеброды стадион подготовить не способны, у нас в Москве такое невозможно. И вот ситуация, и прям перед игрой с Факелом.
Да, молодой газон легко испортить. Разница в том, что Факел на таком поле провел половину матчей, Спартак, судя по всему, исправит ситуацию к следующему домашнему.
+6
-2
+4
А дельфин откуда знает, кто такие агрономы!? А ХА ХА
+11
-7
+4
Ответ ДМ-1чемпион
А дельфин откуда знает, кто такие агрономы!? А ХА ХА
О , динамовец-чемпион выполз . Готовитесь к 50-летию без чемпионства в 2026 году ?
+6
-2
+4
Ответ Геннадий
Странный ты какой-то , ну , никакого желания хотя бы подумать над тем , что пишешь . Спартак-то сыграл на огороде Факела , а игру на стадионе Спартак ПЕРЕНЕСЛИ и не допустили к игре . Разницу понимаешь или в школе думать не научили ? Ещё раз . Повторение - мать учения . Одно дело сыграть на неготовом к игре поле , а другое ПЕРЕНЕСТИ игру на другой стадион . Ещё раз повторить ?
Одно дело – на ограниченном бюджете реанимировать поле старинной арены советских времён. Другое дело – имея нефтяные деньги вот так вот облажалься.
+10
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Для понимания, в Воронеже полтора сезона в РПЛ поле было нормальное. Не идеальное, тяжелое, но нормальное. Можно, например, посмотреть фотографии с домашней игры с Химками 03.03.2023. А перед игрой со Спартаком были аномальные осадки, сильнейший снегопад сменялся ливнями 24 часа в сутки, температура скакала с минуса на плюс, вплоть до начала игры. Поле не выдержало и превратилось в болото. Причина была в погоде, а не агрономах, это и комиссия РПЛ указала. Затем восстановить уже было трудно, были холода и постоянные осадки и игры с ЦСКА, Балтикой и Динамо были на плохом поле, никто этого не отрицает. К первой игре с Оренбургом всё в Воронеже с полем будет норм.
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А дельфин откуда знает, Кто такие агрономы ?
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На таком поле не поныряешь.
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У Спартака и у Факела один климатический пояс, только возможности не соизмеримые для поддержания поля в приличном состоянии. Хорошо подшучивать имея бюджет 14 млрд. над клубом с бюджетом 240 млн.
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+3
Дельфин - разумное млекопитающие, но на Соболеве природа решила отдохнуть 😎
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+2
Ответ Валерий Ефимов
Спартак газон приведёт в порядок,а Воронеж?
А Воронеж уже построил новый стадион. На нём будут играть временно, пока будет проходить реконструкция ЦСП
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0
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Ответ Эдуард Коптилый
Для понимания, в Воронеже полтора сезона в РПЛ поле было нормальное. Не идеальное, тяжелое, но нормальное. Можно, например, посмотреть фотографии с домашней игры с Химками 03.03.2023. А перед игрой со Спартаком были аномальные осадки, сильнейший снегопад сменялся ливнями 24 часа в сутки, температура скакала с минуса на плюс, вплоть до начала игры. Поле не выдержало и превратилось в болото. Причина была в погоде, а не агрономах, это и комиссия РПЛ указала. Затем восстановить уже было трудно, были холода и постоянные осадки и игры с ЦСКА, Балтикой и Динамо были на плохом поле, никто этого не отрицает. К первой игре с Оренбургом всё в Воронеже с полем будет норм.
Вы все верно написали,так же можно заметить,что на стадионе Спартака игр не было и это более удивительно видеть поле в таком состоянии
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Сильно ответил!)))
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Ага, Факелу шутить по поводу качества газона...
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Хороший шутник, этот маскот ФК Пескары
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