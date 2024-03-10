«Спартак» потерял очки в обоих матчах после возобновления сезона – с «Зенитом» и «Факелом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Факел Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» пока не одержал ни одной победы после возобновления сезона.

Команда тренера Гильермо Абаскаля сегодня уступила «Факелу» (0:2) в 20-м туре Мир РПЛ. 2 марта она сыграла вничью с «Зенитом» (0:0).

14 марта красно-белые встретятся с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России.

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69 комментариев
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Запомнились два комментария. Один кого-то публичного, что Зенит готовился к продолжению чемпионата, а Спартак готовился к Зениту и одного юзера, который писал, что вот все говорили,что Спартак выходил из отпуска достаточно поздно, а Зенит намного раньше, но Спартак ничем не уступал при этом. Ну-ну.
И будет ли комментарий от пресс-службы Спартака , что команда не пропускала дома 100 минут, а потом приехал грозный Факел с 11 места.
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Ответ ТрактоПоктер
Вчера один товарищ после победы Зенита писал про сравнение стоимости составов.... Это был болельщик Спартака) Проиграть команде, которая стоит как один Угальде ещё и у себя дома - это мировой уровень!
Вот не нужно преувеличивать. ))
Стоимость игроков Факела - 11,5 млн евро.
Угальде купили за 13 млн.
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Хоть что-то в этом мире стабильно. Весной теплеет, небо голубое, бензин дорожает, Спартак играет диаметрально по уровню от матча к матчу.

Поржал, что Марков обогнал Промеса по голам.
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Вчера один товарищ после победы Зенита писал про сравнение стоимости составов....
Это был болельщик Спартака)
Проиграть команде, которая стоит как один Угальде ещё и у себя дома - это мировой уровень!
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Ну главную победу в сезоне( ничья с зенитом) одержали, можно и расслабиться
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Зенит проплатил Факелу за победу!
Очевидно ведь😅
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ну не разгром и ладно. все таки соперник был другого уровня. а так то только слепой не увидит здесь заговора
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В России нет еще пока
Команд, смешнее Спартака.

Теперь можно и за чемпионство борьбу навязать
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Да ладно вам, Спартак уже два титула в сезоне взял: чемпионство 3 туров и нулевая ничья с гегемоном
Команда в отпуске уже, Антоха вон вообще причёску на следующий сезон в Дубаях примеряет, зачем им с каким-то Факелом играть?
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А что случилось?
Неделю назад меня люто минусовали когда (всем адекватным) было очевидно что Спартак реально готовился к матчу с Зенитом а Зенит готовился ко второй части чемпионата😏
Сектанты меня утопили в минусах, с криками «мы вернулись, а вы о6осрались» и тд😝
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Ответ Slavnov
Нужен Спартаку ваш зенит, это у вас мания, даже в межсезонье все мысли про спартак, кинотеатры снимаете, чтоб показать игру со Спартаком, спартак играл, примерно так же, как и в питере, то есть никак, я больше скажу,70 процентов игр в сезоне такие же
Иди проспись) в СПб мясо примчало умирать, а с Воронежем - рядовой обсёр. Мне до ваших телодвижений вообще дела нет, просто угарно таких как ты траллировать😝
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Ответ ДудьСдулся
Черненький факельчанин дважды за минуту фолит на желтую, но не получает ни одной. Беленов должен был быть удалён за затяжки времени ещё в первом тайме!
да о чём ты? Если играть не умеешь нехер пенять на судей!
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Дайте Абаскалю поработать! ГСО же сказал, что "Абаскаль поставил игру", а ГСО врать не будет ;) И с Зенитом смогли отбиться. И от Факела всего два пропустили.
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В случае Спартака всегда важно одно для меня: как далеки от зоны вылеты. Если не вылетают, это гарантирует новый сезон приколов
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Посчитайте кто нибудь, сколько минут Спартак уже не забивает в офиц. матчах.
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Спартак в сегунду!
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Спартак не потерял а заработал очко на ровном месте с зенитом,ибо если б это была не первая игра после перерыва то зенит бы их порвал как факел грелку.. Надеюсь разговоры о чемпионских амбициях Спартака прекратятся,Речь можно вести о том попадут ли они хотя бы в 5
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Что и требовалось доказать. В прошлом матче Зенит просто играть вообще не хотел, к сожалению. Было бы хоть минимум желания - разгромили бы.
Но хорошо Факел поставил московских выскочек на место ;)
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Ждем Зарему.
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Домой абаскаль
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Ответ Никита Давыдкин
Комментарий скрыт
Ну не настроился Зенит дома на середняка. Бывает
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Ну это стабильность признак мастерства,зато зимний кубок выиграли,все стабилт4 ничего не меняется, товарищеский кубок и в жопе в РПЛ🤗😅
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Потеряли очки с Зенитом? По-моему так очко приобрели.
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С зенитом упирались, упирались, а перед Факелом булки раздвинули. Тьфу, позорище
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С зенитом он приобрёл, а не потерял....
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Не могу поверить.
Потерял и потерял. В топ -6 зато ворвался.
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А по честному игроки Спартака включая нашего дубайского друга давно и коллективно потеряли совесть! Они проигрывают клубу, где все получают как 1 в Спартаке и это днище
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Ответ Антон Мартынов
Домой абаскаль
цикличность 🙂
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Ответ Вован77
Ну это стабильность признак мастерства,зато зимний кубок выиграли,все стабилт4 ничего не меняется, товарищеский кубок и в жопе в РПЛ🤗😅
Интересно,кто был в музее,они их хранят?
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Простите, а встатие продолжается или я что-то пропустил?
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