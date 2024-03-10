«Спартак» потерял очки в обоих матчах после возобновления сезона – с «Зенитом» и «Факелом»
«Спартак» пока не одержал ни одной победы после возобновления сезона.
Команда тренера Гильермо Абаскаля сегодня уступила «Факелу» (0:2) в 20-м туре Мир РПЛ. 2 марта она сыграла вничью с «Зенитом» (0:0).
14 марта красно-белые встретятся с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России.
И будет ли комментарий от пресс-службы Спартака , что команда не пропускала дома 100 минут, а потом приехал грозный Факел с 11 места.
Стоимость игроков Факела - 11,5 млн евро.
Угальде купили за 13 млн.
Поржал, что Марков обогнал Промеса по голам.
Это был болельщик Спартака)
Проиграть команде, которая стоит как один Угальде ещё и у себя дома - это мировой уровень!
Очевидно ведь😅
Команд, смешнее Спартака.
Теперь можно и за чемпионство борьбу навязать
Команда в отпуске уже, Антоха вон вообще причёску на следующий сезон в Дубаях примеряет, зачем им с каким-то Факелом играть?
Неделю назад меня люто минусовали когда (всем адекватным) было очевидно что Спартак реально готовился к матчу с Зенитом а Зенит готовился ко второй части чемпионата😏
Сектанты меня утопили в минусах, с криками «мы вернулись, а вы о6осрались» и тд😝
Но хорошо Факел поставил московских выскочек на место ;)
Потерял и потерял. В топ -6 зато ворвался.