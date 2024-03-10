«Спартак» потерял очки в обоих матчах после возобновления сезона – с «Зенитом» и «Факелом»

«Спартак» пока не одержал ни одной победы после возобновления сезона.

Команда тренера Гильермо Абаскаля сегодня уступила « » (0:2) в 20-м туре Мир . 2 марта она сыграла вничью с « » (0:0).

14 марта красно-белые встретятся с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России.