Директор «Лейпцига» о толчке Винисиуса: «Тут двух мнений быть не может. Уважение судей к «Реалу» в обоих матчах было слишком большим»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Вилли Орбан РБ Лейпциг Винисиус Жуниор Футбол

Спортивный директор «Лейпцига» не понимает, почему Винисиуса не удалили.

«Лейпциг» сыграл вничью с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первая игра – 0:1).

На 55-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сфолил на Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку. Через 10 минут Винисиус открыл счет.

«В этой ситуации, по-моему, возможно лишь одно решение. Это повлияло на исход игры. Если игрок так себя ведет, совершив фол, для меня не может быть двух мнений. Думаю, все это видели.

С ВАР должна быть возможность влиять на решение. А потом этот игрок делает счет 1:0. Вишенка на торте.

Очень, очень спорно. В обоих матчах уважение судей к «Реалу» было слишком большим. Хочу сделать огромный комплимент нашей команде», – сказал Роувен Шредер в интервью Sky Sport Austria.

Напомним, в первой игре между «Лейпцигом» и «Реалом» судьи также приняли спорное решение не в пользу немецкого клуба. Гол в ворота «Мадрида» на 2-й минуте был отменен из-за офсайда: забивший Беньямин Шешко был в правильном положении, подтолкнувший Андрея Лунина в спину Бенджамин Хенрихс – вне игры.

Как же хорош был «Лейпциг» с «Реалом». Комплименты!

Винисиус провел «Реал» в ЛЧ. Хотя нарывался на красную за 10 минут до гола

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43 комментария
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если отзеркалить ситуацию и представить, что Орбан так толкнул Винисиуса, общественная реакция была бы иной, хотя бы в масштабах
+62
-8
+54
Риалка без судей это как щи без соли))
+58
-32
+26
Ответ гилберт
Комментарий скрыт
почему бред? в европе не осталось клубов которые не пострадали от судейства с реалом. все по факту сказал
+30
-11
+19
Родри за такое поведение прямую красную получил в АПЛ
+21
-3
+18
Зачем вообще ВАР?🤦🏻‍♂️
+23
-6
+17
🟥 🙉
+22
-8
+14
Ответ elkipalki
Бывают стычки толпа на толпу, все толкаются, пинаются. Судьи дают несколько ЖК и продолжают игру. Тут красную давать? Если быть последовательными, то после стычки толпа на толпу долдны каждому по красной дать и прекращать матч из-за нехватки игроков. Но зачем это все? По желтой дали и погнали дальше играть. В этом эпизоле также, ЖК и продолжаем. Хватит уже судить по понятиям или требовать этого от судей.
Так всё равно Винисиус должен быть удалён. Жёлтая за грубый подкат сзади + вторая за толчок в шею, сразу после этого. 🤔
+16
-5
+11
Ответ revodrok
если отзеркалить ситуацию и представить, что Орбан так толкнул Винисиуса, общественная реакция была бы иной, хотя бы в масштабах
А по клубному ТВ сливок, с пеной у рта доказывали о проплаченных судьях.
+18
-7
+11
Белый схватил негра за горло!!!! Страшно представить что было бы сегодня в прессе, и ещё реакция игрока Лейпцига, это топ!!! Винисиус в этой ситуации уже бы валялся в предсмертных конвульсиях
+10
-3
+7
Ответ Контрольный выстрел
Риалка без судей это как щи без соли))
Топ-клубы будут продвигать ввиду репутации и большего сбора от показов. Ничего нового.
+7
-1
+6
Уважение или неуважение тут вообще ни при чём. Уже пора бы понять простую, но печальную истину. Просто судьи нынче низкого уровня. Буквально на выходных с тем же Реалом судейка как начудил. Тут никаких заговоров искать не нужно. Просто клоуны на свистках и всё.
Ну и какие-то заговоры в пользу Реала в ЛЧ видеть, когда Перес топит за Суперлигу - это вообще клиника )
+10
-7
+3
Ответ CHELSEA_2008
Так всё равно Винисиус должен быть удалён. Жёлтая за грубый подкат сзади + вторая за толчок в шею, сразу после этого. 🤔
Подкат сзади(с)
Не подкат! Там точно был прыжок в ноги открытыми шипами! Пересмотри!!
+6
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+2
Ответ revodrok
если отзеркалить ситуацию и представить, что Орбан так толкнул Винисиуса, общественная реакция была бы иной, хотя бы в масштабах
Если бы была жёлтая, то реакция была бы другой: всё про этот эпизод забыли бы после окончания встречи☝️
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Ответ Crawling
Случись такое в обратную сторону, никто бы даже вспомнил про эпизод. Но тут игрок Реала. И целый Винисиус. Надо попытаться натянуть сову на глобус, да...
Строго говоря, оно и случилось - Диаса ломали весь первый матч, в итоге к исходу часа чел с трудом покинул поле.
Занятно, что, нанесение ему более чем 10 ударов по ногам, почти все безнаказанно, гер Шредер магическим образом не "заметил":))
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Пиши в спортлото)))
Удаление Пепе за симуляцию Алвеса, отменённый чистый гол Игуаина в ворота Барсы в ответном матче, гол из офсайда Баварии, левый пенальти за игру плечом Карвахаля и это всё я вспомнил за минуту
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Ответ clausevenzzz
Родри за такое поведение прямую красную получил в АПЛ
а Месси за такое вообще желтую не получил) двойные стандарты, они такие)
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Ответ clausevenzzz
Родри за такое поведение прямую красную получил в АПЛ
и матча дисквалификации , а для Сити это -9 очков.
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Ответ CHELSEA_2008
Так всё равно Винисиус должен быть удалён. Жёлтая за грубый подкат сзади + вторая за толчок в шею, сразу после этого. 🤔
Ну покажи ему жёлтую сразу после подката, он мог и не пойти в стычку
+1
0
+1
Бывают стычки толпа на толпу, все толкаются, пинаются. Судьи дают несколько ЖК и продолжают игру. Тут красную давать? Если быть последовательными, то после стычки толпа на толпу долдны каждому по красной дать и прекращать матч из-за нехватки игроков. Но зачем это все? По желтой дали и погнали дальше играть. В этом эпизоле также, ЖК и продолжаем. Хватит уже судить по понятиям или требовать этого от судей.
+11
-10
+1
Хоть я болею за Реал, но был удивлен, почему Вини не удалили за это. Считаю, был достоен удаления.
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Судьи.реал.скандал
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В двух?! 😂
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Ответ Crawling
Случись такое в обратную сторону, никто бы даже вспомнил про эпизод. Но тут игрок Реала. И целый Винисиус. Надо попытаться натянуть сову на глобус, да...
Случись в обратную, Вини корчился бы в судорогах, и красная была бы, ещё дисциплинарное потом дали
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«Уважение» это еще корректно сказано, все мы понимаем, что имел ввиду директор Лейпцига
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Тоже подумал во время матча, что раньше за такое удаляли и тчк. Улыбнулся и продолжил просмотр хорошего матча.
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Винисиус неадекватен, если Реал не оштрафует его, это будет странно
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Топ-клубы - это не только состав и тренер, это еще и благосклонность судей. Несправедливо, но такова реальность.
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Я что-то не помню требований удаления и слёз фанов бчк когда симулянтка Альба схватила Модрича за горло
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Ответ revodrok
если отзеркалить ситуацию и представить, что Орбан так толкнул Винисиуса, общественная реакция была бы иной, хотя бы в масштабах
Никто бы не обратил внимание, как и на грубый фол против него минутами ранее.
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Ну идите ещё раз поддержите УЕФА, что тут добавить. Наслаждайтесь)
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