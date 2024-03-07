Директор «Лейпцига» о толчке Винисиуса: «Тут двух мнений быть не может. Уважение судей к «Реалу» в обоих матчах было слишком большим»

Спортивный директор «Лейпцига» не понимает, почему Винисиуса не удалили.

«Лейпциг» сыграл вничью с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала (1:1, первая игра – 0:1).

На 55-й минуте вингер мадридцев сфолил на в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку. Через 10 минут Винисиус открыл счет.

«В этой ситуации, по-моему, возможно лишь одно решение. Это повлияло на исход игры. Если игрок так себя ведет, совершив фол, для меня не может быть двух мнений. Думаю, все это видели.

С ВАР должна быть возможность влиять на решение. А потом этот игрок делает счет 1:0. Вишенка на торте.

Очень, очень спорно. В обоих матчах уважение судей к « » было слишком большим. Хочу сделать огромный комплимент нашей команде», – сказал Роувен Шредер в интервью Sky Sport Austria.

Напомним, в первой игре между « » и «Реалом» судьи также приняли спорное решение не в пользу немецкого клуба. Гол в ворота «Мадрида» на 2-й минуте был отменен из-за офсайда: забивший Беньямин Шешко был в правильном положении, подтолкнувший Андрея Лунина в спину Бенджамин Хенрихс – вне игры.

Как же хорош был «Лейпциг» с «Реалом». Комплименты!

Винисиус провел «Реал» в ЛЧ. Хотя нарывался на красную за 10 минут до гола