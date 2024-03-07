Хенрихс о том, что Винисиус толкнул Орбана в шею: «Что было бы, поступи так игрок «Лейпцига»? Его бы выгнали с поля, 100%»
Бенджамин Хенрихс считает, что Винисиуса должны были удалить в игре с «Лейпцигом».
«Лейпциг» сыграл вничью с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первая игра – 0:1).
На 55-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сфолил на Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку. Через 10 минут Винисиус открыл счет.
«Что я должен сказать? Спрошу у вас: как вы думаете, что было бы, если бы так поступил игрок «Лейпцига»? Удалили ли бы нашего игрока?
Отвечу довольно открыто и честно. При обратной ситуации, если бы наш игрок так атаковал кого-то из «Реала», его бы выгнали с поля. 100 процентов», – заявил Хенрихс в интервью DAZN.
Винисиус провел «Реал» в ЛЧ. Хотя нарывался на красную за 10 минут до гола
Признать, что судья ошибся и надо было удалять Винисиуса? Нееееет!
Осудить своего игрока за то, что чуть не подвёл команду неадекватным поведением? Нееееет!
Приплести Месси, позорно пытаясь перевести стрелки, и накрутить этому лайки? Дааааа!
Это болельщики Реала, детка) Самое ###### ##### во всём футбольном сообществе 🤷🏻♂️
Матч с Юве на Бернабеу с памятной левой пенкой как пример
С удовольствием удалил
бы игрока Немецев
Удивляться тут нечему, Испанский гос проект кто-то очень серьезный крышует.
Просто команде, играющей с Реалом, нужно изначально закладываться на то, что арбитр будет помогать сливочным.
Как к игроку притензий мало, очень добротный игрок, порой челюсть отвисает от его финтов,передач и ситуаций,где он может создать голевую атаку,но как человек он просто г.мно,его поведение граничит с неадекватностью! И тут дело не в цвете кожи.
Почему не освистывают Камавингу, Тчуамени, улыбчевого Менди? Неужели он не видит связь между хейтом и своим поведением и считает что все из-за того что он черный.