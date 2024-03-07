Хенрихс о том, что Винисиус толкнул Орбана в шею: «Что было бы, поступи так игрок «Лейпцига»? Его бы выгнали с поля, 100%»

Бенджамин Хенрихс считает, что Винисиуса должны были удалить в игре с «Лейпцигом».

«Лейпциг» сыграл вничью с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала (1:1, первая игра – 0:1).

На 55-й минуте вингер мадридцев сфолил на в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча показал бразильцу желтую карточку. Через 10 минут Винисиус открыл счет.

«Что я должен сказать? Спрошу у вас: как вы думаете, что было бы, если бы так поступил игрок « »? Удалили ли бы нашего игрока?

Отвечу довольно открыто и честно. При обратной ситуации, если бы наш игрок так атаковал кого-то из «Реала», его бы выгнали с поля. 100 процентов», – заявил Хенрихс в интервью DAZN.

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