Хенрихс о том, что Винисиус толкнул Орбана в шею: «Что было бы, поступи так игрок «Лейпцига»? Его бы выгнали с поля, 100%»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Давиде Масса Вилли Орбан РБ Лейпциг Бенджамин Хенрихс Винисиус Жуниор Футбол

Бенджамин Хенрихс считает, что Винисиуса должны были удалить в игре с «Лейпцигом».

«Лейпциг» сыграл вничью с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первая игра – 0:1).

На 55-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сфолил на Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку. Через 10 минут Винисиус открыл счет.

«Что я должен сказать? Спрошу у вас: как вы думаете, что было бы, если бы так поступил игрок «Лейпцига»? Удалили ли бы нашего игрока?

Отвечу довольно открыто и честно. При обратной ситуации, если бы наш игрок так атаковал кого-то из «Реала», его бы выгнали с поля. 100 процентов», – заявил Хенрихс в интервью DAZN.

Винисиус провел «Реал» в ЛЧ. Хотя нарывался на красную за 10 минут до гола

Как же хорош был «Лейпциг» с «Реалом». Комплименты!

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74 комментария
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Винисиус самый мерзкий футболист на данный момент
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Да после чистейшего отменннного гола Лейпцига в первом матче, все в этой паре было предрешено .
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Если бы толкнули Винисиуса, то ещё и обозвали бы расистом. 100%
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Винисиус опускается все ниже и ниже.
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Реал самый судейский клуб мира.
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Уго Дуро за удушающий даже жёлтую не получил, так что спорно)
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Ответ vtsch4svws
Забыл когда последний раз Реал Мадрид провел игру без судейского скандала, в ноябре?
В ответном матче 1/2 ЛЧ прошлого сезона на Этихаде
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+12
Судьи продолжают, как это было и раньше, закрывать глаза на такое поведение игроков Реала.
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Увы, горькая правда. Этот персонаж самый мерзкий человек в футбольном мире за долгие годы. Никакой Матерацици и т.п. и рядом не стояли
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Хенрикс по факту. Судейский мадридский клубок уже всем осточертел
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Это расизм! Нельзя трогать Винисиуса! Немедленно отстранить Орбана от футбола! А стоп, там наоборот. Тогда ничего страшного
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Вини подтвердил что он самых склочный футболист.Попробуй задеть вони будет.Сам постоянно провоцирует игроков,болельщиков.Если перейдёт Мбаппе надо расставаться и Вини.
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Ответ Igor Shalamov
Что если бы так сделал Месси? Никто бы и слова не сказал, ведь.иммдж хорошего парня в крысу работает
Реалу подсуживают в ЛЧ, не дают стопроцентное удаление, позор на глазах у всего мира. Что делать, если ты маргариновый?
Признать, что судья ошибся и надо было удалять Винисиуса? Нееееет!
Осудить своего игрока за то, что чуть не подвёл команду неадекватным поведением? Нееееет!
Приплести Месси, позорно пытаясь перевести стрелки, и накрутить этому лайки? Дааааа!
Это болельщики Реала, детка) Самое ###### ##### во всём футбольном сообществе 🤷🏻‍♂️
+7
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+4
Ответ Андрей Лавров
Уго Дуро за удушающий даже жёлтую не получил, так что спорно)
Не-не, это мы не вспоминаем. Это неудобно
+17
-13
+4
"Уплочено"-ухмыльнулся где-то в кабинете Перес)
+5
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Забыл когда последний раз Реал Мадрид провел игру без судейского скандала, в ноябре?
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+4
Игрокам Реала всегда разрешено больше, чем игрокам соперника в ЛЧ.
Матч с Юве на Бернабеу с памятной левой пенкой как пример
+12
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Это понятно, давно.
С удовольствием удалил
бы игрока Немецев
+6
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Сколько же новых возможностей после вчерашнего матча побросать на вентилятор)))
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Борцу за права темнокожих можно все на поле, а если ещё и из Реала, то это полнейшая вседозволенность.
Удивляться тут нечему, Испанский гос проект кто-то очень серьезный крышует.
Просто команде, играющей с Реалом, нужно изначально закладываться на то, что арбитр будет помогать сливочным.
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Ещё бы и в расизме обвинили к гадалке не ходи.
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Пусть меня закидают фекалиями свои же болелы, но Вини заслуживает все выкрики в свой адрес.

Как к игроку притензий мало, очень добротный игрок, порой челюсть отвисает от его финтов,передач и ситуаций,где он может создать голевую атаку,но как человек он просто г.мно,его поведение граничит с неадекватностью! И тут дело не в цвете кожи.

Почему не освистывают Камавингу, Тчуамени, улыбчевого Менди? Неужели он не видит связь между хейтом и своим поведением и считает что все из-за того что он черный.
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Да все знают что бы было ..... из года в год одно и то же. Но потом мадрид тв расскажет что не все так однозначно ....
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Его бы не просто выгнали, а дали бы ещё 4-матчевую дисквалификацию, чтобы мало не показалось!
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Ответ Veli Vrubel
Да после чистейшего отменннного гола Лейпцига в первом матче, все в этой паре было предрешено .
Да откуда вы беретесь такие. Уже 10 раз переживали, но опять вы лезете со своим "чистейшим голом".
+9
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Ответ soulsick
Спешу напомнить Хенрихсу, что в первом матче "сломали" Диаса целой серией безнаказанных ударов по ногам. В одном из слоу-моу видно, что в одной атаке за несколько секунд он получил 4 удара сразу, однако устоял - арбитр даже не сделал устного предупреждения. Был еще эпизод, когда Браима и вовсе тупо завалили и отобрали мяч = никакого свистка, Лейпциг преспокойно пошел в контратаку. Ныть из-за решений в пользу соперника и не замечать целые серии решений в свою пользу - это особый вид нытья:)) В целом, не понятно, почему, например, в свое время того же Лионеля Месси арбитры оберегали - соперникам очень быстро прилетали ЖК и те действовали бОльшую часть матча куда более аккуратно, но сейчас в отношении тех же Диаса и Беллингема допускается откровенная дичь с бесконечными ударами по ногам. Если бы первый матч судили, как в свое время матчи с Месси, Лейпциг закончил бы, его вдевятером.
Про Месси было особенно смешно читать - после того, как марсело и рамос разбивали ему в кровь лицо и не было даже фола зафиксировано
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Ответ Адепт Суперлиги
Комментарий удален модератором
"Из-под тишка" - это мощно 😎
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Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
Винисиус самый мерзкий футболист на данный момент
Какой клуб, такой и игрок
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Ответ Igor Shalamov
Что если бы так сделал Месси? Никто бы и слова не сказал, ведь.иммдж хорошего парня в крысу работает
Термин "репутация" вам не знаком?
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Работа с судьями это базовая скрепа испанского футбола. Но все почему то как в первый раз удивляются.
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