Пеп Гвардиола: «Реал» помучился, чтобы пройти «Лейпциг». Когда мы играли с «РБ» в прошлом, все говорили: «Ах, легко». Все воспринимают как должное»
Пеп Гвардиола не считает, что «Ман Сити» легко победил «Копенгаген».
«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, дважды обыграв «Копенгаген» (3:1, 3:1).
«Общий счет 6:2 выглядит так, словно было легко. Не было. «Мадрид» помучился, чтобы пройти «Лейпциг». В прошлом мы играли против «Лейпцига», и все говорили: «Ах, легко». Нет. Сложно, сложно, все сложно.
По-прежнему бороться за победу в Премьер-лиге – это сложно. Кубок Англии – это сложно. Поехать к «Лутону» и выиграть – это сложно. Но теперь это воспринимают как должное. Это хорошо. Значит, у нас высокие стандарты, но мы с игроками знаем, что все сложно. Хочу чувствовать это от клуба, руководства, сотрудников и футболистов», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Как же хорош был «Лейпциг» с «Реалом». Комплименты!
Альварес покоряет ЛЧ: уже 5+2 при двух выходах в старте! Теперь гол и пас за девять минут ⚡️
"Все воспринимают как должное"
"Всё воспринимают как должное"
Совершенно разный смысл в его фразе получается. Что он имел в виду? Всё или все?
Пеп Гвардиола/Рост - 1,8 м
Математику в школе еще не проходили?
а 3-4 места занимал раз 5 или 6 за эти 20 лет и ЛЧ проваливал)