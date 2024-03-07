Пеп Гвардиола: «Реал» помучился, чтобы пройти «Лейпциг». Когда мы играли с «РБ» в прошлом, все говорили: «Ах, легко». Все воспринимают как должное»

Пеп Гвардиола не считает, что «Ман Сити» легко победил «Копенгаген».

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала чемпионов, дважды обыграв « » (3:1, 3:1).

«Общий счет 6:2 выглядит так, словно было легко. Не было. « » помучился, чтобы пройти «Лейпциг». В прошлом мы играли против « », и все говорили: «Ах, легко». Нет. Сложно, сложно, все сложно.

По-прежнему бороться за победу в Премьер-лиге – это сложно. Кубок Англии – это сложно. Поехать к «Лутону» и выиграть – это сложно. Но теперь это воспринимают как должное. Это хорошо. Значит, у нас высокие стандарты, но мы с игроками знаем, что все сложно. Хочу чувствовать это от клуба, руководства, сотрудников и футболистов», – сказал тренер « ».

Как же хорош был «Лейпциг» с «Реалом». Комплименты!

Альварес покоряет ЛЧ: уже 5+2 при двух выходах в старте! Теперь гол и пас за девять минут ⚡️