Пеп Гвардиола: «Реал» помучился, чтобы пройти «Лейпциг». Когда мы играли с «РБ» в прошлом, все говорили: «Ах, легко». Все воспринимают как должное»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА высшая лига Дания Копенгаген Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Футбол

Пеп Гвардиола не считает, что «Ман Сити» легко победил «Копенгаген».

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, дважды обыграв «Копенгаген» (3:1, 3:1).

«Общий счет 6:2 выглядит так, словно было легко. Не было. «Мадрид» помучился, чтобы пройти «Лейпциг». В прошлом мы играли против «Лейпцига», и все говорили: «Ах, легко». Нет. Сложно, сложно, все сложно.

По-прежнему бороться за победу в Премьер-лиге – это сложно. Кубок Англии – это сложно. Поехать к «Лутону» и выиграть – это сложно. Но теперь это воспринимают как должное. Это хорошо. Значит, у нас высокие стандарты, но мы с игроками знаем, что все сложно. Хочу чувствовать это от клуба, руководства, сотрудников и футболистов», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Как же хорош был «Лейпциг» с «Реалом». Комплименты!

Альварес покоряет ЛЧ: уже 5+2 при двух выходах в старте! Теперь гол и пас за девять минут ⚡️

Материалы по теме

65 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
реал уже в 5 м матче подряд играет отвратительно, но везучая как всегда команда, игры абсолютно нет.
+60
-12
+48
Ответ Леопардер
Это да, так Реал ещё и вдвенадцатером играл, ну как всегда в плей-офф ЛЧ 😉
согласен, шешко конечно помог реалу своими промахами
+42
-9
+33
Это да, так Реал ещё и вдвенадцатером играл, ну как всегда в плей-офф ЛЧ 😉
+86
-60
+26
МЮ отлетел от Копенгагена..
+15
-3
+12
Ответ Alex Gelaev
Если бы не ручные судьи переса, реал бы вылетил. но с одной стороны любой команде повезёт попасть на дохлый реал
Один матч плохо сыграли , сразу начали эксперты футбола вылезать ))
+19
-9
+10
Ответ vtsch4svws
Ну он сравнил *** с пальцем, Мадрид таких середняков может проходить только с помощью судьи, что подтвердилось в очередной раз, а у Сити состав на 5 голов выше
У Сити тренер на пять голов выше
+18
-10
+8
Ответ Z Viva
реал уже в 5 м матче подряд играет отвратительно, но везучая как всегда команда, игры абсолютно нет.
Спад. Он начался после Жироны. У всех команд такое случается.
+10
-2
+8
Ответ trav
про букву ё "Все воспринимают как должное" "Всё воспринимают как должное" Совершенно разный смысл в его фразе получается. Что он имел в виду? Всё или все?
Да вроде все все поняли
+6
0
+6
Хосеп, нормальные люди поимают, что Сити космический уровень показывает, а журналистам надо тупо подогревать толпу, которая кидается на что угодно.
+9
-3
+6
Ответ Tne Gold
не один ,а много последних матчах, на везение и на тоненького
Травм сколько было ?!Без цз играли и все равно на первом месте в ла лиге и прошли дальше в лч. Главное теперь подойти в форме к ключевым матчам .
+7
-2
+5
Ответ Александр Калачев
А других команд травм нету же, у одного Реала травмированные
Давай посмотрим как тот же Сити играл без Кевина Де брейне ? Или у Интера кто был травмирован из центральных защитников ?
+2
0
+2
про букву ё

"Все воспринимают как должное"
"Всё воспринимают как должное"

Совершенно разный смысл в его фразе получается. Что он имел в виду? Всё или все?
+2
-1
+1
Ответ Roman
У Сити тренер на пять голов выше
Карло Анчелотти/Рост - 1,79 м
Пеп Гвардиола/Рост - 1,8 м

Математику в школе еще не проходили?
+1
0
+1
Ответ Hesen Nuriyev
ну действительно, сравнить величайший клуб в истории футбола с клубом-нефтемиллиардером, который люди узнали лет 10 назад, это как ** с пальцем))
Корлевский клуб тоже не из народа появился. Название как бы намекает. 10 лет назад узнали клуб, а год назад узнали, что он выиграл ЛЧ без судейских скандалов с идеальной игрой, где каждый игрок знает свой маневр.
+3
-2
+1
Ответ Serzh Troshevich
Корлевский клуб тоже не из народа появился. Название как бы намекает. 10 лет назад узнали клуб, а год назад узнали, что он выиграл ЛЧ без судейских скандалов с идеальной игрой, где каждый игрок знает свой маневр.
115 нарушений ФФП - это все ок да?) слушай, за мелкие нарушения с Эвертона снимают 10 очков, а Сити вообще не трогают, подсказать почему или понятно самому?) никто не спорит, что они заслужили ЛЧ, но ни один клуб, возникший из ниоткуда за счет миллиардных вложений, не чист на руку
+1
0
+1
Ответ vtsch4svws
Ну он сравнил *** с пальцем, Мадрид таких середняков может проходить только с помощью судьи, что подтвердилось в очередной раз, а у Сити состав на 5 голов выше
ну действительно, сравнить величайший клуб в истории футбола с клубом-нефтемиллиардером, который люди узнали лет 10 назад, это как ** с пальцем))
+12
-11
+1
Ответ ЭкспертДиванный
Реал с такой игрой,если попадет с одним из влиятельных клубов в 1/4,то тут уже 15 игроков не помогут.
... а такой игры в апреле уже не будет. Команда скоро начнет набирать форму.
+2
-1
+1
Ответ Z Viva
реал уже в 5 м матче подряд играет отвратительно, но везучая как всегда команда, игры абсолютно нет.
Оборона та неплохая, но пропала острота в атаке. Голевых моментов стало меньше. Было бы у Сити столько моментов, как у Лейпцига, они бы трешку забили. Но Реалу помогает исполнительское мастерство
+1
0
+1
Особенно если выводить из себя винисиуса с самого начала он либо удалится либо будет пытаться обводить по 5 соперников пытаясь так доказать что он круче.
+2
-1
+1
Ответ Apotamkin
... хомячки с памятью золотых рыбок такое не поймут )
К тебе это тоже относится, выше мой коммент. Хомячок
0
0
0
Ответ s_kapa
Это - бессмысленные сравнения. Реал сейчас явно просел физически. 2-3 месяца назад тот же состав скорее всего вынес бы РБЛ за тайм
А ещё мы выдели как реал против юнона играл. У реала тогда ещё никто сломан не был, критики не было. Ох уж этот юнион с последнего места бундеслиги и полноценный реал мадрид. У хомячков память как у рыбок, да?)
0
0
0
Ответ abrusevshii chechen
Я как фан Сити, буду доволен и четвёртым местом в АПЛ, понимаю, что сложно
фан Сити звучит как начало анекдота)) не в обиду, но у этого клуба не может быть фанов, максимум глоры, которые завтра пойдут болеть за более богатых шейхов)
+2
-2
0
Ответ s_kapa
Это - бессмысленные сравнения. Реал сейчас явно просел физически. 2-3 месяца назад тот же состав скорее всего вынес бы РБЛ за тайм
Даже месяц назад как в матче с "Жироной". Казалось, что вот он - идеал.
+1
-1
0
Ответ Hesen Nuriyev
фан Сити звучит как начало анекдота)) не в обиду, но у этого клуба не может быть фанов, максимум глоры, которые завтра пойдут болеть за более богатых шейхов)
Ты выбрал более простой путь, и то, как ты начал болеть за свой клуб будет звучать, как очередная унылая история, в которой тебя впечатлила игра Ройстона Дренте.
0
0
0
Ответ Hesen Nuriyev
115 нарушений ФФП - это все ок да?) слушай, за мелкие нарушения с Эвертона снимают 10 очков, а Сити вообще не трогают, подсказать почему или понятно самому?) никто не спорит, что они заслужили ЛЧ, но ни один клуб, возникший из ниоткуда за счет миллиардных вложений, не чист на руку
Эвертона признал вину, Сити нет. Докажут через суд, тогда и расскажешь нам про 115.
+1
-1
0
Ответ John Doe
Шейхи рулят Сити уже 15 лет, а ещё до них в клубе играли Анелька, Фаулер, Шмейхель. Давно выросло поколение, для которых Сити - лучшие в Англии. Отрицать реальность приятно, но непродуктивно. Ну и что плохого в глорах? Я в начале нулевых был типичным глором МЮ, да и сейчас им остаюсь. Все с чего-то начинали, и полюбить футбол, смотря на одну из лучших команд в истории проще, чем наворачивая за обе щеки игры Лутона и Осасуны.
так дело в том, что большинство таких потом пойдут болеть за другой более богатый клуб, когда нефтедолларовый Сити перестанет быть на этом уровне)
0
0
0
Ответ Serzh Troshevich
Ты выбрал более простой путь, и то, как ты начал болеть за свой клуб будет звучать, как очередная унылая история, в которой тебя впечатлила игра Ройстона Дренте.
я за Реал с 2000 года болею, команда в Ла Лиге провалилась, но выиграла ЛЧ в том году) далее я видел кризис, когда команда много лет не могла пройти дальше 18 ЛЧ, но любовь к клубу только возрастала)
0
0
0
Ответ Hesen Nuriyev
я за Реал с 2000 года болею, команда в Ла Лиге провалилась, но выиграла ЛЧ в том году) далее я видел кризис, когда команда много лет не могла пройти дальше 18 ЛЧ, но любовь к клубу только возрастала)
А почему за Осасуну не начал болеть? Или Мальйорку, например? Сразу за Реал. Молодца, зато смело так других глорам называешь? А сколько раз за эти двадцать с небольшим лет Реал приходил хотя-бы на третьем месте? Я просто не знаю, такое было вообще.
0
0
0
Ответ Hesen Nuriyev
115 нарушений ФФП - это все ок да?) слушай, за мелкие нарушения с Эвертона снимают 10 очков, а Сити вообще не трогают, подсказать почему или понятно самому?) никто не спорит, что они заслужили ЛЧ, но ни один клуб, возникший из ниоткуда за счет миллиардных вложений, не чист на руку
О Реале можно также сказать. Но он появился когда никаких ФФП еще не было и не было столько информации. Поэтому мы слабо предоставляем, как он поднялся.Клуб явно не простой.
+1
-1
0
Ответ Alxx3xx
А почему за Осасуну не начал болеть? Или Мальйорку, например? Сразу за Реал. Молодца, зато смело так других глорам называешь? А сколько раз за эти двадцать с небольшим лет Реал приходил хотя-бы на третьем месте? Я просто не знаю, такое было вообще.
то что Реал исторический клуб, тогда я даже не подозревал, был ребенком, никаких новостей не получал) показывали их матч и возникла любовь) в том году Реал занял в Ла Лиге 5 место)
а 3-4 места занимал раз 5 или 6 за эти 20 лет и ЛЧ проваливал)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий