Судьи отменили гол «Лейпцига» в ворота «Реала» на 2-й минуте из-за офсайда. Забивший Шешко был в правильном положении, подтолкнувший Лунина в спину Хенрихс – вне игры
Гол «Лейпцига» «Реалу» на 2-й минуте матча ЛЧ был отменен.
На 2-й минуте игры 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. После удара хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой.
Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи. Вероятно, причина отмены гола – в позиции защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с Андреем Луниным во время эпизода. Кроме того, в момент паса Хенрихс слегка подтолкнул Лунина в спину.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игрок атакующей команды имеет контакт с вратарем, стоя у него за спиной. Почему этот гол чистый?
Тем временем в подписках Барса и сб. Аргентины 😀
просто позорище…
Вратаря толкнули, что является атакой на вратаря, значит нарушение.
Учи мат-часть...
Судьи идиоты, что офсайд тут определили. ЛУчше бы они зачситали гол, а потом ВАР показал бы нарушение правил!
Любая атака на вратаря это нарушение.