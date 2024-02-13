Судьи отменили гол «Лейпцига» в ворота «Реала» на 2-й минуте из-за офсайда. Забивший Шешко был в правильном положении, подтолкнувший Лунина в спину Хенрихс – вне игры

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи РБ Лейпциг видеоповторы Бенджамин Хенрихс Ирфан Пельто Ксавер Шлагер Андрей Лунин Беньямин Шешко Футбол

Гол «Лейпцига» «Реалу» на 2-й минуте матча ЛЧ был отменен.

На 2-й минуте игры 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. После удара хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой.

Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи. Вероятно, причина отмены гола – в позиции защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с Андреем Луниным во время эпизода. Кроме того, в момент паса Хенрихс слегка подтолкнул Лунина в спину.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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195 комментариев
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Ответ локо чемпик
сливочные, у вас глаза есть? это был чистый гол, имейте совесть признать! просто позорище…
Правило пассивного офсайда: игрок находится в пассивном офсайде только тогда, когда он либо сам коснулся мяча, либо помешал сопернику добраться до него (например, сыграл корпусом).

Игрок атакующей команды имеет контакт с вратарем, стоя у него за спиной. Почему этот гол чистый?
+143
-44
+99
Похоже на чистый гол
+150
-59
+91
Ничего удивительного, это Реал
+149
-66
+83
Ответ Юрий Поляков
Похоже на чистый гол
Похоже? Это и есть чистый гол
+134
-57
+77
Какое же позорище, нет слов
+112
-44
+68
Ответ S. A.
Ничего удивительного, это Реал
Я правильно понимаю, УЕФА тащит Реал, который пытается послать УЕФА, организуя суперлигу?)
+91
-32
+59
Ответ Гари Невилл
Говорят, что Реал берет соперников характером и опытом в ЛЧ, но видно, что иногда Реал, когда горит, включает чит-коды, и использует помощь судьи. Надеюсь, адекватные фанаты Мадридского клуба поймут, потому что нейтральному болельщику, как мне, уже стало такое поведение судей в сторону Реала обычным делом.
>>> нейтральному болельщику
Тем временем в подписках Барса и сб. Аргентины 😀
+76
-18
+58
Гол настолько очевидно отменен по правилам, что судью даже к монитору зря звать не стали. Но обиженки из комментов уже тут как тут, смотрят только не туда )
+101
-47
+54
Говорят, что Реал берет соперников характером и опытом в ЛЧ, но видно, что иногда Реал, когда горит, включает чит-коды, и использует помощь судьи. Надеюсь, адекватные фанаты Мадридского клуба поймут, потому что нейтральному болельщику, как мне, уже стало такое поведение судей в сторону Реала обычным делом.
+89
-58
+31
сливочные, у вас глаза есть? это был чистый гол, имейте совесть признать!
просто позорище…
+87
-59
+28
Ответ Николай Бойко
Неиронично, прошу объяснить причину, Хенрихс был в пассивном оффсайде
Чел сзади Лунина (в очевидном офсайде, это мы видим?) принимает активное участие в эпизоде, толкая Лунина в спину во вратарской.
+36
-8
+28
«Магия» Реала не заставила себя ждать
+49
-22
+27
Ахахах, до Нагучева доперло с 20го повтора. Как же облажались в комментах эксперты )))
+34
-11
+23
вот, хоть кто-то удивлен этому цирку?
+52
-32
+20
Ответ Гари Невилл
Говорят, что Реал берет соперников характером и опытом в ЛЧ, но видно, что иногда Реал, когда горит, включает чит-коды, и использует помощь судьи. Надеюсь, адекватные фанаты Мадридского клуба поймут, потому что нейтральному болельщику, как мне, уже стало такое поведение судей в сторону Реала обычным делом.
Смешно, нейтральный😂😂 подписки: Барселона, Педри, Месси.
+22
-4
+18
Традиции, есть традиции подумал судья на ВАРе отменяя гол !)
+25
-9
+16
Ответ Юрий Поляков
Похоже на чистый гол
Перес купил УЕФА, суперлиге быть?)
+21
-9
+12
Ответ Николай Бойко
Похоже? Это и есть чистый гол
Нет
Вратаря толкнули, что является атакой на вратаря, значит нарушение.
Учи мат-часть...
+19
-8
+11
Дани Карвахаль идёт в ногу и травмирует соперника, судья ноль реакции))))
+17
-6
+11
Ответ Николай Бойко
Похоже? Это и есть чистый гол
Ну да если не знать что такое пассивный оффсайд...
+16
-7
+9
Толкнул Хенрикс Лунина. Щас показали повтор
+19
-10
+9
Ответ Evergreen
Ахахах, до Нагучева доперло с 20го повтора. Как же облажались в комментах эксперты )))
Как тогда гол Бензема с фолом на Доннаруме засчитали?)
+21
-12
+9
Ответ TaR
Правило пассивного офсайда: игрок находится в пассивном офсайде только тогда, когда он либо сам коснулся мяча, либо помешал сопернику добраться до него (например, сыграл корпусом). Игрок атакующей команды имеет контакт с вратарем, стоя у него за спиной. Почему этот гол чистый?
ЭТО ДРУГОЕ
+21
-13
+8
Ответ локо чемпик
сливочные, у вас глаза есть? это был чистый гол, имейте совесть признать! просто позорище…
В Италии такие голы начали ещё 25 лет назад отменять, там специальные инструкции были на такой офсайд, включая, описание зоны, где игрок в пассивном офсайде не может находиться в момент голевого паса или удара.
+12
-6
+6
Игрок рядом с вратарем считается участником момента. Не говоря уже о том что у него с вратарем был контакт. Вот не поленились бы правила почитать чтобы не выглядеть глупо
+7
-2
+5
Ответ tRIFF
Толкнул Хенрикс Лунина. Щас показали повтор
Так сильно толкнул, что Лунин даже не заметил этого. В мяч Лунин уже сыграл , добраться до него ему никто не мешал.
+11
-6
+5
Ответ Николай Бойко
Похоже? Это и есть чистый гол
То есть вратаря можно пихать в спину во вратарской? Ое так и запишем.
Судьи идиоты, что офсайд тут определили. ЛУчше бы они зачситали гол, а потом ВАР показал бы нарушение правил!
+9
-4
+5
Ответ Николай Бойко
Неиронично, прошу объяснить причину, Хенрихс был в пассивном оффсайде
Учи мат-часть, Хенрикс толкнул вратаря.
Любая атака на вратаря это нарушение.
+8
-3
+5
Классика в матчах Реала. Даже с таким судейством ни одного требла не взяли
+13
-9
+4
Ответ иц а мен
вот, хоть кто-то удивлен этому цирку?
А что не так, если нападающий соперника стоит за вратарем и имеет с ним контакт?
+23
-19
+4
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