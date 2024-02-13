Судьи отменили гол «Лейпцига» в ворота «Реала» на 2-й минуте из-за офсайда. Забивший Шешко был в правильном положении, подтолкнувший Лунина в спину Хенрихс – вне игры

Гол «Лейпцига» «Реалу» на 2-й минуте матча ЛЧ был отменен.

На 2-й минуте игры 1/8 финала чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к . После удара хавбека мяч дошел до , и форвард забил головой.

Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи. Вероятно, причина отмены гола – в позиции защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с во время эпизода. Кроме того, в момент паса Хенрихс слегка подтолкнул Лунина в спину.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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