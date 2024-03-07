Экс-арбитр Итурральде о том, что Винисиус толкнул Орбана: «Судья помог «Реалу», автор гола должен был быть удален»

Винисиус Жуниор должен был получить красную карточку в матче с «Лейпцигом».

Такое мнение высказал бывший арбитр .

« » сыграл вничью «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). На 55-й минуте вингер мадридцев сфолил на в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку. Через 10 минут Винисиус открыл счет.

«Он мог быть удален... Потому что, вдобавок ко всему, толкнул соперника в шею, а не в грудь. Если он получает желтую за фол и еще одну за толчок, это две карточки. Его могли выгнать.

Сегодня судья помог, «Мадрид» должен был играть в меньшинстве! И именно тот, кто забил гол, должен был быть удален», – сказал Итурральде.