Экс-арбитр Итурральде о том, что Винисиус толкнул Орбана: «Судья помог «Реалу», автор гола должен был быть удален»
Винисиус Жуниор должен был получить красную карточку в матче с «Лейпцигом».
Такое мнение высказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.
«Реал» сыграл вничью «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). На 55-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сфолил на Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку. Через 10 минут Винисиус открыл счет.
«Он мог быть удален... Потому что, вдобавок ко всему, толкнул соперника в шею, а не в грудь. Если он получает желтую за фол и еще одну за толчок, это две карточки. Его могли выгнать.
Сегодня судья помог, «Мадрид» должен был играть в меньшинстве! И именно тот, кто забил гол, должен был быть удален», – сказал Итурральде.
от себя скажу,что он говорит абсолютную правду))
Фаны Барсы тебя прощают)
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Помнится фаны мадридские смешали Месси с овном за такое же действие, оно было даже не во время игры. А теперь они что-то притихли))
В такие моменты они магично забывают зачем находится на поле и придумывают свои правила