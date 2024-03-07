Экс-арбитр Итурральде о том, что Винисиус толкнул Орбана: «Судья помог «Реалу», автор гола должен был быть удален»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Давиде Масса Вилли Орбан Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор должен был получить красную карточку в матче с «Лейпцигом».

Такое мнение высказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес

«Реал» сыграл вничью «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). На 55-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сфолил на Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку. Через 10 минут Винисиус открыл счет. 

«Он мог быть удален... Потому что, вдобавок ко всему, толкнул соперника в шею, а не в грудь. Если он получает желтую за фол и еще одну за толчок, это две карточки. Его могли выгнать. 

Сегодня судья помог, «Мадрид» должен был играть в меньшинстве! И именно тот, кто забил гол, должен был быть удален», – сказал Итурральде.

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109 комментариев
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Соглашусь со многими! Болею за Реал, но от Вини уже тошнит. Самая настоящая обезьяна! И я не про цвет кожи, а про поведение! Это не расизм! Просто человек психоэмоционально очень похож на тупую и дерзкую макаку! Размен на Мбаппе был бы идеальный выход!
+49
-17
+32
Мадридцам приходится уже второй раз за неделю переобуваться. То Иттуральде молодец, что сказал об ошибке Мансано, а тут уже Иттуральде начал говорить неудобные вещи.
+41
-17
+24
Ответ Ко-ко-джамбо
мерзкий реал
Не фанату сборной Аргентины кого в мерзости обвинять. Потеряйся
+26
-11
+15
Будь это игрок Лейпцига, я бы требовал красной, так что да, не понимаю почему дурака не удалили.
+14
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+9
Не считаю что это толчок на красную , но считаю что Винисиус клинический идиот, и это уже судя по всему не исправить
+6
0
+6
Не удалили только потому что он черный негр
+8
-2
+6
Он уже который раз такой фокус исполняет и снова остается без наказания, судьи просто боятся его лишний раз трогать иначе начнется вонь на весь мир о том что все против него
+7
-3
+4
Ответ f0rmoceft
Особенно в матче с Валенсией, да?
Там ещё в ответном матче с ПСЖ помню была хорошая игра. Барса чисто выиграла, судья не при чем)
+7
-3
+4
мерзкий реал
+21
-17
+4
Ответ Gelious
О да. Этот ТОЛЧОК. Как выжил-то! (Как удобно все проигнорировали переигрывание). А что же тогда с подкатами Лейпцига прямыми ногами?
Один эпизод только помню с прямой ногой. А вот фолы Крооса и вызывающее поведение Вини почему то запомнились лучше.
+10
-6
+4
Никогда такого не было, и вот опять
+3
0
+3
Как же жаль "Лейпциг". В отличии от "Боруссии" у них характер из года в год вырабатывается на нужном уровне. Но "магия" "Реала" как обычно зарешала.
+18
-15
+3
Ответ samatzakirzyanov
Мадридцам приходится уже второй раз за неделю переобуваться. То Иттуральде молодец, что сказал об ошибке Мансано, а тут уже Иттуральде начал говорить неудобные вещи.
не надо обобщать...чуть что сразу накидываете...еще ни один фан реала за сегодня не защищал винисиуса,наоборот все об этом говорят,что вполне мог быть удален и было бы заслуженно...
от себя скажу,что он говорит абсолютную правду))
+3
0
+3
Иттуральде возвращайся домой.

Фаны Барсы тебя прощают)
+15
-12
+3
В смысле удалить? Он же чёрный
+2
0
+2
когда уже реал забанят в еврокубках, а ромку, артемку и эрнандес эрнандеса на спорте. спорт - без мусора!!!
+5
-3
+2
Ответ Rio de Janeiro
Дело даже не в этом а не в невероятном УГ–футболе старого отсталого физрука.Надеюсь Реалу в четвертьфинале попадётся МС который снова устроит показательную порку на классе, чтобы не терпеть ещё 2 года этот отвратный футбол
У этих дурачков, любое слово против тренера Реала или его игры, каким бы убожеством оно ни было - это проявление симпатий к Барсе. Что фанаты Барсы, что эти - одного поля ягодки.
+2
0
+2
Ответ Hi Hi
Не многие об этом знают, но есть такая вещь в официальных правилах футбола, называется "дух игры". Если бы арбитр сейчас удалил Винисиуса за стычку в фазе закрытой игры, он бы убил весь дух игры. Правила духа игры гласит что в зависимости от темпа, накала и напряженности игры наказания могут быть смягчены. Вот если бы он это сделал в концовке матча, когда Лейпцигу надо было отыгрываться и напряжённость матча была на пике, то он бы несомненно улетел бы на красную
Тренеру Лейпцига скажи про дух игры
+3
-1
+2
Ответ Ко-ко-джамбо
мерзкий реал
Привет, Шынгыс!

https://img.championat.com/i/r/r/1700219008965899789.jpg

https://vesti.kz/userdata/news/news_208181/crop_amp/photo_62803.jpg
+3
-1
+2
Ответ Real_v_dushe
Испанский судья Фернандес дал оценку, что это жёлтая, но тут на усмотрение судьи. Красная или жёлтая.
Ты когда-нибудь будешь объективен? Как же это мерзко ,просто не признавать очевидные вещи
+2
0
+2
Ответ Talgat Ergeshov
не надо обобщать...чуть что сразу накидываете...еще ни один фан реала за сегодня не защищал винисиуса,наоборот все об этом говорят,что вполне мог быть удален и было бы заслуженно... от себя скажу,что он говорит абсолютную правду))
Солидарен. Был готов к красной, пожалели
+2
0
+2
Ответ Buharoid
"Судья помог Реалу" это в принципе наиболее точное и краткое описание всей славной истории данного клуба.
Особенно в матче с Валенсией, да?
+9
-7
+2
Ответ Hi Hi
Не многие об этом знают, но есть такая вещь в официальных правилах футбола, называется "дух игры". Если бы арбитр сейчас удалил Винисиуса за стычку в фазе закрытой игры, он бы убил весь дух игры. Правила духа игры гласит что в зависимости от темпа, накала и напряженности игры наказания могут быть смягчены. Вот если бы он это сделал в концовке матча, когда Лейпцигу надо было отыгрываться и напряжённость матча была на пике, то он бы несомненно улетел бы на красную
Лейпциг с первой минуты матча отыгрывается и свой бред про дух игры придержи для школы. Был снос игрока без мяча - желтая. Был удар в кадык и это возможная прямая красная либо 100% вторая желтая. Так же в правилах черным по белую прописаны желтые за симуляции и даже его твой негретенок не получил. Тоже дух игры?
+1
0
+1
Ответ Harryck
Как же жаль "Лейпциг". В отличии от "Боруссии" у них характер из года в год вырабатывается на нужном уровне. Но "магия" "Реала" как обычно зарешала.
Магия со свистком))
+14
-13
+1
Ответ Владимир Стрельцов
Обычный толчок, а отлетел, как будто Камазом сбили.
Как Рамос от Кудрадо?😂
+1
0
+1
Ответ Gelious
О да. Этот ТОЛЧОК. Как выжил-то! (Как удобно все проигнорировали переигрывание). А что же тогда с подкатами Лейпцига прямыми ногами?
Тоже что и с подкатами Крооса.
+1
0
+1
Ответ elkipalki
Привык за любую стычку соперников Барсы удалять при Негрейре)
Поэтому Каземиро всю карьеру в Ла Лиге не получал жёлтые ,а в АПЛ все это вышло наружу?
+1
0
+1
Судья просто не хотел оказаться в списке расистов в фильме от нетфликс
+3
-2
+1
Ждем что скажет мадридское ТВ)
Помнится фаны мадридские смешали Месси с овном за такое же действие, оно было даже не во время игры. А теперь они что-то притихли))
+6
-5
+1
Эпоха трусливых судей
В такие моменты они магично забывают зачем находится на поле и придумывают свои правила
+5
-4
+1
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