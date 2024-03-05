Пелагея споет гимн России перед матчем с Сербией

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу РФС товарищеские матчи (сборные) Р-Спорт музыка Футбол

Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем с Сербией.

Сборные России и Сербии проведут товарищеский матч 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Как передает отдел маркетинговых коммуникаций РФС, гимн РФ перед началом игры исполнит певица Пелагея.

Сообщалось, что гимн Сербии исполнит поп-фолк певица Александра Прийович.

Ранее в РФС заявили, что перед игрой с Парагваем 25 марта гимн России может спеть Полина Гагарина.

«Катюшу» перед матчем России и Сербии исполнит сербский артист Марко Радинович

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29 комментариев
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Ну в общем-то круг возможных певцов был невелик: шаман, Лепс, Полина Гагарина и Пелагея
Остальные либо иноагенты, либо участники голой вечеринки
Такими темпами на голубом огоньке останется один шаман и Гагарина
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+15
Никому не нужные матчи сборной опять играются в Москве. Хоть бы по регионам повозили, будто в Москве с развлечениями проблема.
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Ответ Vitor Dia
Ну в общем-то круг возможных певцов был невелик: шаман, Лепс, Полина Гагарина и Пелагея Остальные либо иноагенты, либо участники голой вечеринки Такими темпами на голубом огоньке останется один шаман и Гагарина
Лещенко и Малежик не были на вечеринке. Вроде
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Ну наконец-то все разрешилось
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Жаль не Шаман, со своей триколорной повязочкой
+4
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+2
союз нерушимый республик свободных
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0
+2
Ответ Vitor Dia
Ну в общем-то круг возможных певцов был невелик: шаман, Лепс, Полина Гагарина и Пелагея Остальные либо иноагенты, либо участники голой вечеринки Такими темпами на голубом огоньке останется один шаман и Гагарина
а шамана скоро запишут в лгбт
+2
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+2
Хороший и самый очевидный выбор. Помню как на ЧМ мира по хоккею она исполняла. Было достойно
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Как бы сказал Арестович: «В России исполнителей песен осталось на 3 дня»
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
А я хочу Укупника! )))
Он все равно на вас никогда не женится, даже может съесть свой паспорт.
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Ответ Abil Alex
союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь! - советского Гимна слова круче были. Аж хребет дыбом вставал.
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Ответ вовочка6762
Что на Гагарину денег не хватило в РФС ? Решили обойтись бюджетным вариантом ?
Гагарина вроде бы как на корпоративе в этот день выступает
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Ответ Beriya
А чего не Кадышева
Ого 🤩 Кадышева, это что-то из 90-х
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Ответ Человек_Легенда
Никому не нужные матчи сборной опять играются в Москве. Хоть бы по регионам повозили, будто в Москве с развлечениями проблема.
Смешно. Была бы возможность, обязательно бы сходил на этот матч. Уверен, что будет полный стадион
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Ответ Человек_Легенда
Никому не нужные матчи сборной опять играются в Москве. Хоть бы по регионам повозили, будто в Москве с развлечениями проблема.
В Росси самый восточный клуб в Рпл находится в Екатеринбурге, после этого города га восток еще 70% территории страны!!!! Где на футбол, да и не только положили один орган.
При чем эти 70 процентов территории кормят оставшиеся 30, у которых есть футбол.
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Ответ градус ненависти
Лучше бы Кинчева позвали, Небо Славян
Шнур бы в самый раз подошел !
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Ответ sabur
Лещенко и Малежик не были на вечеринке. Вроде
Кобзон еще царство небесное...
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Что уже не Катюшу петь будут
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Кхм. Пелагетеро
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Да уж, осталось обсуждать, только, кто гимн споёт.
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А я хочу Укупника! )))
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Что на Гагарину денег не хватило в РФС ?
Решили обойтись бюджетным вариантом ?
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