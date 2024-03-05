Пелагея споет гимн России перед матчем с Сербией

Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем с Сербией.

Сборные России и Сербии проведут товарищеский матч 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Как передает отдел маркетинговых коммуникаций , гимн РФ перед началом игры исполнит певица Пелагея.

Сообщалось, что гимн Сербии исполнит поп-фолк певица Александра Прийович.

Ранее в РФС заявили, что перед игрой с Парагваем 25 марта гимн России может спеть Полина Гагарина.

«Катюшу» перед матчем России и Сербии исполнит сербский артист Марко Радинович