Пелагея споет гимн России перед матчем с Сербией
Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем с Сербией.
Сборные России и Сербии проведут товарищеский матч 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Как передает отдел маркетинговых коммуникаций РФС, гимн РФ перед началом игры исполнит певица Пелагея.
Сообщалось, что гимн Сербии исполнит поп-фолк певица Александра Прийович.
Ранее в РФС заявили, что перед игрой с Парагваем 25 марта гимн России может спеть Полина Гагарина.
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Остальные либо иноагенты, либо участники голой вечеринки
Такими темпами на голубом огоньке останется один шаман и Гагарина
При чем эти 70 процентов территории кормят оставшиеся 30, у которых есть футбол.
Решили обойтись бюджетным вариантом ?