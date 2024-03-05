Дисквалификацию Халеп сократили до 9 месяцев

Теги допинг WTA Симона Халеп CAS Теннис

CAS удовлетворил апелляцию Симоны Халеп по допинговому делу. 

Ее дисквалификацию сократили с четырех лет до девяти месяцев. Она может немедленно вернуться в тур. 

Суд посчитал, что ее вина в попадании роксадустата в организм незначительна. Кроме того, он посчитал неубедительными претензии к биологическому паспорту. 

Халеп отстранили на 4 года за допинг – и Серена требует отнять у нее «Уимблдон». Почему наказали так жестко?

49 комментариев
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Нормально!!!Она обещала.что докажет,что препараты которые употребляла загрязнённые.Учитесь как надо работать.А не деньги на ветер французам выкидывать и дедушку придумывать.Просто фирма которая поставляла добавки Валиевой или вообще всему спорту нашему не прикасаема.
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Очень хочется прочесть мотивировочную часть. Так жестко топить за дисквал, а потом поменять решение.
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Ответ Buhmichael
Очень хочется прочесть мотивировочную часть. Так жестко топить за дисквал, а потом поменять решение.
Дисквалифицировали одни, отменяли другие.
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Серена прокомментирует?
В прошлый раз она была одной из первых)
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Чудеса на виражах.
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На ее вайлд-карты на турнирах реакция тусовки будет позитивной в отличии от Марии в свое время ...
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Позорище
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Хорошая новость!
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Теперь всем нужно следить за тем, вернется ли в команду Халеп турецкий шарлатан. Если нет, то все очевидно.
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А кто то писал тут ,что Симона раньше времени праздновала))) 😄😄😄
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тянули с рассмотрением так, чтобы потом можно было сразу возвращаться, отбыв-таки наказание:) теперь интересно как там её дело с иском против компании добавок)
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Ответ Йенс Мустерманн
Гораздо интереснее, какие результаты она начнёт показывать после дисквалификации. Шарапова, пропустив немногим меньше, так ничего из былого по сути и не продемонстрировала. А за возвращенцами после баньки, как правило, на некоторое время устанавливается усиленный контроль.
Тогда мы убедимся в том, что ее результаты 22 года были следствием добавок, которые в нее пихали. И снова вернемся к вопросу, кто это делал.
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Ответ Йенс Мустерманн
Там не только 2022 год сразу же подвиснет, но и большая часть успешной карьеры. Так как подозрительные пробы, аналогичные той, за что получила бан, ещё в 2014 и 2017 у неё всплыли.
Но сейчас мы четко видим решение, в котором говорится о том, что претензии к биопаспорту неубедительны. Доверять или не доверять CAS дело каждого, но даже если все эти пробы свести в одно целое, это подтверждает то, что допинг у крупных спортсменок, это всегда система, в которой замешан не один человек. Только те, кто наверху обычно выходят чистыми из воды.
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Ответ corea
Но главное конечно это имя свое отмыла. Молодец.
Частично.
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Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
Главная, шоколадная.
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Ответ Йенс Мустерманн
Парочку десятков? )) В какой ты категории? Каппер или попан? )
Нормальных каналов мало на самом деле, лучше всего ставить на то, в чем сам разбираешься, а не тупо по указке каппера)
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Ответ Леон Берулава
ничего что доза была очень маленькая и после она тоже нигде не выявилась
Что-то это мне напоминает... Из совсем недавнего. Там то же самое было + девочка несовершеннолетняя была😁
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Ответ corea
Но главное конечно это имя свое отмыла. Молодец.
Неа, 👎🏻
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Была бы из России, забанили бы по полной. Вот такой аполитичный КАС
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Да, двойные стандарты, никуда не делись, одним словом цирк)):
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Ответ sedric
Тогда мы убедимся в том, что ее результаты 22 года были следствием добавок, которые в нее пихали. И снова вернемся к вопросу, кто это делал.
Там не только 2022 год сразу же подвиснет, но и большая часть успешной карьеры. Так как подозрительные пробы, аналогичные той, за что получила бан, ещё в 2014 и 2017 у неё всплыли.
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Нормально!
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Ответ Eugenie Nation
Ее дисквалифицировали?
Да, Федерация тенниса.
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Ответ Йенс Мустерманн
Парочку десятков? )) В какой ты категории? Каппер или попан? )
Ставлю по мелочи ради интереса просто)
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Ответ Йенс Мустерманн
На сколько ставочных каналов подписан в телеге? ))
На парочку
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Ответ Леон Берулава
ничего что доза была очень маленькая и после она тоже нигде не выявилась
Так сведения разнятся. Одни утверждают, что доза мизерная. Другие - что такое количество не может попасть через загрязнённые добавки (в этом случае концентрация на порядок ниже)
Но это уже второстепенно. Как вообще попал, вот что интересно.
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Ответ S.Graf
Оу! Выяснили-таки, как так получилось, что одна проба была чистой, а через 3 дня уже с огромным превышением роксадустата. Может, и нам поведают, каким сквозняком там запрещёнку надуло. Рад за Симку!
ничего что доза была очень маленькая и после она тоже нигде не выявилась
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ITIA CEO Karen Moorhouse: “An essential element of the anti-doping process is a player’s ability to appeal, and the ITIA respects both their right to do so, and the outcome. We await the full reasoned decision and will review it thoroughly in due course.”
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Но главное конечно это имя свое отмыла. Молодец.
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Ну круто! Ждем Симону в туре)
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