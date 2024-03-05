Дисквалификацию Халеп сократили до 9 месяцев

удовлетворил апелляцию по допинговому делу.

Ее дисквалификацию сократили с четырех лет до девяти месяцев. Она может немедленно вернуться в тур.

Суд посчитал, что ее вина в попадании роксадустата в организм незначительна. Кроме того, он посчитал неубедительными претензии к биологическому паспорту.

Халеп отстранили на 4 года за допинг – и Серена требует отнять у нее «Уимблдон». Почему наказали так жестко?