Суд над Промесом в ОАЭ перенесен на неделю – судья не смог выйти на работу. Адвокаты Квинси работают над проведением заседания в ближайшие дни (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Судебное заседание по ДТП с участием Квинси Промеса в ОАЭ перенесено.

Нападающий «Спартака» находится в ОАЭ, откуда не смог вылететь в Россию после зимних сборов «Спартака». Сообщалось, что Промес был задержан в аэропорту Дубая в связи с тем, что скрылся с места ДТП после аварии.

Ранее сообщалось, что футболист избежит тюремного заключения в ОАЭ и будет оштрафован, после чего вернется в Москву.

По данным инсайдера Ивана Карпова, суд, запланированный на сегодня, не состоялся, поскольку судья не смог выйти на работу по личным причинам.

Ожидается, что заседание состоится через неделю, однако на данный момент адвокаты Промеса готовят необходимые документы, чтобы провести его в ближайшие дни.

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167 комментариев
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"Судья не смог выйти на работу", - это что за новости 😂
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+189
Правоохранительные органы ОАЭ и Голландии напоминают растаманов, которые целями днями курят травку и в целом на чиле, на расслабоне🥤
Зачем работать когда можно не работать 🤣
+110
-13
+97
Ответ Montenegro Serbian
Правоохранительные органы ОАЭ и Голландии напоминают растаманов, которые целями днями курят травку и в целом на чиле, на расслабоне🥤 Зачем работать когда можно не работать 🤣
Для того, чтобы представить Ближний Восток, нужно знать, как живет Ближний Восток и как в нем функционируют государственные органы. Это принцип «Иншаллах».

И я вам больше скажу, ставлю 99,9% что через неделю не состоится заседание. 10 числа Рамадан начинается, почилит Промес еще месяцок-полтора в ОАЭ.
+79
-5
+74
С каждым днем эта история умудряется находить новый твист:) Завтра мы узнаем, что Промес кричал "Месси, Месси" на трибуне во время матча азиатской ЛЧ с участием Роналду?)
+69
-6
+63
Ответ Anya Belova
"Судья не смог выйти на работу", - это что за новости 😂
Антошка, видать, сделал подгон из старых запасов🤧
+73
-10
+63
Ответ Влад Васильев
да по ходу политические торги идут. решают, что выгоднее
Политическая ценность Промеса для ОАЭ, Нидерландов и России - ноль целых ноль десятых.
+69
-9
+60
Ответ Montenegro Serbian
Правоохранительные органы ОАЭ и Голландии напоминают растаманов, которые целями днями курят травку и в целом на чиле, на расслабоне🥤 Зачем работать когда можно не работать 🤣
а вы пробовали у нас судиться с кем нибудь? обычное дело в среднем от полугода, как минимум, то этого нет, то того нет, то судья не может
+48
-11
+37
Надеюсь, нидерландские прокуроры не станут терять эту неделю зря.👆
+49
-16
+33
На других ресурсах пишут,что есть другие нюансы.И если за это время Нидерланды подготовят документы об экстрадиции и сделают запрос в ОАЭ то он поедет туда.
+41
-9
+32
ну очевидно же, что газпром по привычке заплатил судье, чтобы тот не вышел на работу и помешал спартаку обыграть факел в следующем туре!
+40
-10
+30
Судье не понравилось решение, которое вчера вынес Карп
+23
-3
+20
Ответ Влад Васильев
Комментарий скрыт
Промес не гражданин РФ. С чего бы России за него переживать?
+24
-4
+20
Во всем мире смотрят сериал про переход Мбаппе в Реал. Но в России есть более остросюжетный триллер, сможет ли Промес сухим вылезти из воды, наверное во многом из-за этого многие любят РПЛ, это не про футбол, это сериал длинною в жизнь
+22
-3
+19
Ох уж этот админресурс Факела!
+19
-3
+16
кстати, оригинал новости завершается гениально: "надеемся, что задержка никак не связана с попытками голландского правосудия вмешаться в ситуацию."

А почему это Карп надеется?)))
+16
-2
+14
Такое впечатление что идёт соревнование между ОАЭ и Голландией: кто больше из них забьёт болт на дело Промеса)
+15
-2
+13
Ну что, голландцы успеют подсуетиться?
+14
-4
+10
Ха-ха-ха
+15
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+8
"Инсайдер" Карпов оказался балаболом? Никогда такого не было и вот опять.
+10
-2
+8
Арабы тоже не лыком шиты, они хотят и с РФ не поссорится, и с ЕС. Так что конечно мы вам все выдадим, уже завтра Квинси будет в Москве, ... а подождите ка, тут у нас судья не смог выйти на работу...
+11
-3
+8
Ответ Anya Belova
"Судья не смог выйти на работу", - это что за новости 😂
Классика )
+11
-5
+6
Ответ Anya Belova
"Судья не смог выйти на работу", - это что за новости 😂
На свой фейк-инсайд нужно придумать оправдание, вот и старается человек, всезнающий о системе и графике работы судебной системы ОАЭ ))
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Карпов. Ну чё, вернулся Промес 5 марта?
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Товар на пробу от промеса взял и не вышел на работу.
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Ответ Svobodu Mne
Комментарий скрыт
Переживаем! Наркоторговец должен быть арестован и понести наказание(
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Сначала питерский админресурс, теперь воронежский. Вы представляете каков масштаб заговора??
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То есть инфа про ДТП и побег с места совершения - это не фейк?
А что же всякие Титовы,Газзаевы,Быстровы,Билялетдиновы делают упор на голландскую политическую заинтересованость?
Промес то ещё тот правонарушитель.
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Опасно конечно. Он там заскучает, ещё когда-нибудь пырнёт
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Напомню, что вчера Карпов писал, что Промес вылетает в Россию, верить или нет в его бред решайте сами.
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это практически сценарий для сериала)))
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