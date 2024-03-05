Суд над Промесом в ОАЭ перенесен на неделю – судья не смог выйти на работу. Адвокаты Квинси работают над проведением заседания в ближайшие дни (Иван Карпов)
Судебное заседание по ДТП с участием Квинси Промеса в ОАЭ перенесено.
Нападающий «Спартака» находится в ОАЭ, откуда не смог вылететь в Россию после зимних сборов «Спартака». Сообщалось, что Промес был задержан в аэропорту Дубая в связи с тем, что скрылся с места ДТП после аварии.
Ранее сообщалось, что футболист избежит тюремного заключения в ОАЭ и будет оштрафован, после чего вернется в Москву.
По данным инсайдера Ивана Карпова, суд, запланированный на сегодня, не состоялся, поскольку судья не смог выйти на работу по личным причинам.
Ожидается, что заседание состоится через неделю, однако на данный момент адвокаты Промеса готовят необходимые документы, чтобы провести его в ближайшие дни.
Зачем работать когда можно не работать 🤣
И я вам больше скажу, ставлю 99,9% что через неделю не состоится заседание. 10 числа Рамадан начинается, почилит Промес еще месяцок-полтора в ОАЭ.
А почему это Карп надеется?)))
А что же всякие Титовы,Газзаевы,Быстровы,Билялетдиновы делают упор на голландскую политическую заинтересованость?
Промес то ещё тот правонарушитель.