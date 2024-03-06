Мбаппе забил 18-й мяч в плей-офф ЛЧ и догнал Рауля и Шевченко. До Роналду – 49 голов

Килиан Мбаппе забил 18-й гол в плей-офф Лиги чемпионов.

Нападающий « » сделал дубль в ответном матче с « » в 1/8 финала (2:0, второй тайм).

Это 46-й гол в Лиге чемпионов и 18-й на стадии плей-офф. Он догнал Рауля и Андрея Шевченко, у которых также по 18 мячей в плей-офф.

Больше на этом этапе турнира забили только (67), Лионель Месси (49), Карим Бензема (34), Роберт Левандовски (31) и Томас Мюллер (27).

Статистику 25-летнего француза можно найти здесь.