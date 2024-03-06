Мбаппе забил 18-й мяч в плей-офф ЛЧ и догнал Рауля и Шевченко. До Роналду – 49 голов
Килиан Мбаппе забил 18-й гол в плей-офф Лиги чемпионов.
Нападающий «ПСЖ» сделал дубль в ответном матче с «Реал Сосьедад» в 1/8 финала (2:0, второй тайм).
Это 46-й гол Мбаппе в Лиге чемпионов и 18-й на стадии плей-офф. Он догнал Рауля и Андрея Шевченко, у которых также по 18 мячей в плей-офф.
Больше на этом этапе турнира забили только Криштиану Роналду (67), Лионель Месси (49), Карим Бензема (34), Роберт Левандовски (31) и Томас Мюллер (27).
Статистику 25-летнего француза можно найти здесь.
Ну и, сравнение в эффективности с ближайшим конкурентом:
У Роналду:
в 2 раза больше голов в финалах ЛЧ
в 2+ раза больше голов в полуфиналах ЛЧ
в 2+ раза больше голов на стадии 1/4 ЛЧ
У Роналду 26 голов против топ-5 клубов ЛЧ, у Месси 12
У Роналду 44 гола против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 27.
У Роналду 113 минут на голевое действие в плей-офф, у Месси 136 минут.
У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты.
У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты.
У Рона почти в 2 с лишним раза больше голов со стадии 1/4 ЛЧ.
Энрике что не в курсе что он уходит и нужно учиться играть без него ?
У Роналду:
в 2 раза больше голов в финалах ЛЧ
в 2+ раза больше голов в полуфиналах ЛЧ
в 2+ раза больше голов на стадии 1/4 ЛЧ
У Роналду 26 голов против топ-5 клубов ЛЧ, у Месси 12
У Роналду 44 гола против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 27.
У Роналду 113 минут на голевое действие в плей-офф, у Месси 136 минут.
У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты.
У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты.
И да, специально для ригоберки - Роналду забил 2 гола Аяксу и 2 гола Лиону, требовать от любого игрока большего - бред)) тогда как Месси 0+0 за 2 сезона в псж))
Но, как футболист в целом , Лео лучше )
Месси - 49+12
........
Мбаппе - 17+не помню сколько ассистов
У меня всё
Понятно, кто лучший в истории ЛЧ
Напечатал статистику голов. Лучше бы вспомнил ещё как Рон в стенке от мяча уворачивался, когда решающий мяч пропускали
Роналду как не признавал никто, кроме недалеких фанатов, так и не признают.
Ты живешь в своем мирке, а в реальности даже ближайший конкурент Месси на ЗМ говорит истину - ЧМ величайший турнир, Месси величайший игрок, 8 ЗМ абсолютно заслуженный.
И это подтвердит весь мир)
Мне жаль вас, фанатов роналду, искренне жаль.
До него Юве спокойно проходил подобных андердогов.