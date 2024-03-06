Мбаппе забил 18-й мяч в плей-офф ЛЧ и догнал Рауля и Шевченко. До Роналду – 49 голов

Теги ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Андрей Шевченко Реал Сосьедад Лионель Месси Рауль лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Томас Мюллер Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил 18-й гол в плей-офф Лиги чемпионов.

Нападающий «ПСЖ» сделал дубль в ответном матче с «Реал Сосьедад» в 1/8 финала (2:0, второй тайм).

Это 46-й гол Мбаппе в Лиге чемпионов и 18-й на стадии плей-офф. Он догнал Рауля и Андрея Шевченко, у которых также по 18 мячей в плей-офф.

Больше на этом этапе турнира забили только Криштиану Роналду (67), Лионель Месси (49), Карим Бензема (34), Роберт Левандовски (31) и Томас Мюллер (27).

Статистику 25-летнего француза можно найти здесь.

106 комментариев
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у Роналду 67 только в плей-офф, жесть конечно)
+103
-8
+95
Ответ korysh
у Роналду 67 только в плей-офф, жесть конечно)
Более того, в одном из сезонов Роналду выдал статистику 1.99 по г+п на 90 минут времени в ЛЧ, победив и став лучшим бомбардиром параллельно)) Почти 2 очка за матч в среднем в ЛЧ - реально монструозно.
Ну и, сравнение в эффективности с ближайшим конкурентом:

У Роналду:
в 2 раза больше голов в финалах ЛЧ
в 2+ раза больше голов в полуфиналах ЛЧ
в 2+ раза больше голов на стадии 1/4 ЛЧ

У Роналду 26 голов против топ-5 клубов ЛЧ, у Месси 12
У Роналду 44 гола против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 27.

У Роналду 113 минут на голевое действие в плей-офф, у Месси 136 минут.
У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты.
У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты.
У Рона почти в 2 с лишним раза больше голов со стадии 1/4 ЛЧ.
+95
-17
+78
Ответ KING_OF_RUSSIA
Месси ушёл, псж сразу же проходит в следующую стадию, а Мбаппе забивает только больше) вот что значит избавиться от балласта))
Ну да, реал сосьедад ведь ровня реалу и баварии
+51
-7
+44
Не понял, первый тайм уже Кончается и мбаппе все еще не заменили?
Энрике что не в курсе что он уходит и нужно учиться играть без него ?
+35
-4
+31
Ахах, фанаты арга пришли, пытаются что-то доказать тут, хотя он по всем показателям глотает пыль за Роналду в лиге чемпионов
У Роналду:
в 2 раза больше голов в финалах ЛЧ
в 2+ раза больше голов в полуфиналах ЛЧ
в 2+ раза больше голов на стадии 1/4 ЛЧ

У Роналду 26 голов против топ-5 клубов ЛЧ, у Месси 12
У Роналду 44 гола против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 27.

У Роналду 113 минут на голевое действие в плей-офф, у Месси 136 минут.
У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты.
У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты.
И да, специально для ригоберки - Роналду забил 2 гола Аяксу и 2 гола Лиону, требовать от любого игрока большего - бред)) тогда как Месси 0+0 за 2 сезона в псж))
+58
-30
+28
А Мюллер 27-й положил
+16
-2
+14
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ахах, фанаты арга пришли, пытаются что-то доказать тут, хотя он по всем показателям глотает пыль за Роналду в лиге чемпионов У Роналду: в 2 раза больше голов в финалах ЛЧ в 2+ раза больше голов в полуфиналах ЛЧ в 2+ раза больше голов на стадии 1/4 ЛЧ У Роналду 26 голов против топ-5 клубов ЛЧ, у Месси 12 У Роналду 44 гола против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 27. У Роналду 113 минут на голевое действие в плей-офф, у Месси 136 минут. У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты. У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты. И да, специально для ригоберки - Роналду забил 2 гола Аяксу и 2 гола Лиону, требовать от любого игрока большего - бред)) тогда как Месси 0+0 за 2 сезона в псж))
В принципе, никто и не может спорить, что Роналду в ЛЧ король, никого лучше в этом турнире не было
Но, как футболист в целом , Лео лучше )
+32
-18
+14
А нам тут писали, что без передач хасбика этот Мбаппе и 20 голов за сезон не забьёт. Как же так
+22
-11
+11
Ответ Дедушкин самогон
Не понял, первый тайм уже Кончается и мбаппе все еще не заменили? Энрике что не в курсе что он уходит и нужно учиться играть без него ?
Ну он же сказал что лч это не касается
+10
0
+10
Месси ушёл, псж сразу же проходит в следующую стадию, а Мбаппе забивает только больше) вот что значит избавиться от балласта))
+41
-32
+9
Роналду - 67+15
Месси - 49+12
........
Мбаппе - 17+не помню сколько ассистов

У меня всё
Понятно, кто лучший в истории ЛЧ
+18
-10
+8
Ответ KING_OF_RUSSIA
А кто заставлял их выходить со второго местав группе, пропустив не кого-нибудь, а АЖ саму Бенфику? 😂 а не забить пенальти против Реала его тоже заставили?) и да, даже Лацио доставил Баварии больше проблем, чем псжв составе с Месси))
Как бы в этом году снова со второго места вышли, мбаппе вроде играл. Хоть на этот раз с жребием повезло парижанам
+7
-1
+6
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ахах, фанаты арга пришли, пытаются что-то доказать тут, хотя он по всем показателям глотает пыль за Роналду в лиге чемпионов У Роналду: в 2 раза больше голов в финалах ЛЧ в 2+ раза больше голов в полуфиналах ЛЧ в 2+ раза больше голов на стадии 1/4 ЛЧ У Роналду 26 голов против топ-5 клубов ЛЧ, у Месси 12 У Роналду 44 гола против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 27. У Роналду 113 минут на голевое действие в плей-офф, у Месси 136 минут. У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты. У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты. И да, специально для ригоберки - Роналду забил 2 гола Аяксу и 2 гола Лиону, требовать от любого игрока большего - бред)) тогда как Месси 0+0 за 2 сезона в псж))
Чудак, ты же сам из первых своей пастой с Месси все забрызгал. При чем тут "фанаты арга", ущемленный ты наш?
+7
-1
+6
Ответ JokeJoe
Комментарий скрыт
Пешком и Месси часто встречаются в предложениях
+11
-5
+6
Ответ KING_OF_RUSSIA
Как связан ЧМ с новостью про ЛЧ?)
Ну ты сам начал сравнение Лео и Криштиану под новостью о Мбаппе)
+5
0
+5
Рауль, Шевченко до 26 лет играли в ЛЧ, где плей-офф начинается со стадии 1/4
+4
0
+4
Ответ Анатолий Дмитриевич
ближайший преследователь - это плеймейкер?))
У которого меньше асистов, чем у "замыкателя"))
+6
-3
+3
Ответ Oleg
Для тебя Сосьедад = Реал?)))
Сугубо фактологически, Реал Сосьедад – это Реал...
+5
-2
+3
Ответ Виктор Петров
Да и особенно 0+0 в плей офф Чм за 20 лет)))
я извиняюсь, а как это отменяет или принижает этот рекорд невероятный? я не являюсь фанатом ни Роналду ни Месси, они оба великие. А вам глорам лишь бы дай повод покидать друг в друга дерьмом?
+2
0
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ахах, фанаты арга пришли, пытаются что-то доказать тут, хотя он по всем показателям глотает пыль за Роналду в лиге чемпионов У Роналду: в 2 раза больше голов в финалах ЛЧ в 2+ раза больше голов в полуфиналах ЛЧ в 2+ раза больше голов на стадии 1/4 ЛЧ У Роналду 26 голов против топ-5 клубов ЛЧ, у Месси 12 У Роналду 44 гола против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 27. У Роналду 113 минут на голевое действие в плей-офф, у Месси 136 минут. У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты. У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты. И да, специально для ригоберки - Роналду забил 2 гола Аяксу и 2 гола Лиону, требовать от любого игрока большего - бред)) тогда как Месси 0+0 за 2 сезона в псж))
Фанаты арга пришли? Да ты же первый здесь Месси упомянул, под новостью о Мбаппе.
Напечатал статистику голов. Лучше бы вспомнил ещё как Рон в стенке от мяча уворачивался, когда решающий мяч пропускали
+5
-3
+2
Ответ Men77
Кто писал? Опять фантазии в гелевой голове?😁
Так реально вся секта писала, что Мбаппе забивает только благодаря Месси, и стоит последнему уйти из псж, у черепашки начнутся проблемы с годами. Открываешь прошлогодние топики и читаешь
+2
0
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
1) Ты еще бойцов юфс начни оценивать по красоте вертушек, количеству приёмов, которые они используют и пр. чепухе)) В итоге придёт условный Хабиб и переедет весь дивизион на одной борьбе, имея ограниченный функционал, но не оставив никому шанса)) "Выкатить мячик на пустые" https://www.youtube.com/watch?v=lQxuWtGU-to так обожаемый вами Лион, Рону тут тоже на пустые кто-то выкатил?) 2) Ну и? Роналду с той сборной попал в топ-4 на ЧМ, и в топ-2 на Евро, неплохие результаты в целом. А потом кто там был из топов?) Они вообще никогда не были явными фаворитами, максимум где-то около топа, всегда были сборные с более мощным составом. Португалия в принципе до прихода Роналду НИКОГДА не побеждала ни на одном из турниров. При этом, Аргентина ДО прихода Месси уже дважды брала ЧМ, 15 раз брала КОПУ, раз 5-6 побеждала на молодёжном ЧМ, даже сравнивать не серьезно))
Ты понимаешь что твоя писанина ничего не изменит?)
Роналду как не признавал никто, кроме недалеких фанатов, так и не признают.
Ты живешь в своем мирке, а в реальности даже ближайший конкурент Месси на ЗМ говорит истину - ЧМ величайший турнир, Месси величайший игрок, 8 ЗМ абсолютно заслуженный.
И это подтвердит весь мир)
Мне жаль вас, фанатов роналду, искренне жаль.
+2
0
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
А кто заставлял их выходить со второго местав группе, пропустив не кого-нибудь, а АЖ саму Бенфику? 😂 а не забить пенальти против Реала его тоже заставили?) и да, даже Лацио доставил Баварии больше проблем, чем псжв составе с Месси))
Ну твоему бездарю в 1/8 лч не покорились Аякс, Лион, Порту, АТМ.
До него Юве спокойно проходил подобных андердогов.
+8
-6
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
1) Ты еще бойцов юфс начни оценивать по красоте вертушек, количеству приёмов, которые они используют и пр. чепухе)) В итоге придёт условный Хабиб и переедет весь дивизион на одной борьбе, имея ограниченный функционал, но не оставив никому шанса)) "Выкатить мячик на пустые" https://www.youtube.com/watch?v=lQxuWtGU-to так обожаемый вами Лион, Рону тут тоже на пустые кто-то выкатил?) 2) Ну и? Роналду с той сборной попал в топ-4 на ЧМ, и в топ-2 на Евро, неплохие результаты в целом. А потом кто там был из топов?) Они вообще никогда не были явными фаворитами, максимум где-то около топа, всегда были сборные с более мощным составом. Португалия в принципе до прихода Роналду НИКОГДА не побеждала ни на одном из турниров. При этом, Аргентина ДО прихода Месси уже дважды брала ЧМ, 15 раз брала КОПУ, раз 5-6 побеждала на молодёжном ЧМ, даже сравнивать не серьезно))
Последняя победа Аргентины была за 10 лет до Месси
+1
0
+1
Ответ panfiiiiil
Комментарий скрыт
Как связан ЧМ с новостью про ЛЧ?)
+5
-4
+1
Ответ KING_OF_RUSSIA
Месси ушёл, псж сразу же проходит в следующую стадию, а Мбаппе забивает только больше) вот что значит избавиться от балласта))
Ты не заметила что ПСЖ тренирует Энрике а не поччч)))
+1
0
+1
Ответ mqh9pzrxgf
Вот будет прикольно если Португалии с Роналду выиграет чм26, а Роналду забьет пару левых пенок, тогда чм уже не будет таким монумементальным наверно) и на первое место выйдут подаренные золотые мячи)
Не выиграет)
+2
-1
+1
Ответ Oleg
ЧМ - монументален и не имеет себе равных по масштабу и историческому наследию. А там у твоего кумира по 0 в плей офф, по мвп и по трофеям.
Вот будет прикольно если Португалии с Роналду выиграет чм26, а Роналду забьет пару левых пенок, тогда чм уже не будет таким монумементальным наверно) и на первое место выйдут подаренные золотые мячи)
+4
-3
+1
Ответ KING_OF_RUSSIA
Более того, в одном из сезонов Роналду выдал статистику 1.99 по г+п на 90 минут времени в ЛЧ, победив и став лучшим бомбардиром параллельно)) Почти 2 очка за матч в среднем в ЛЧ - реально монструозно. Ну и, сравнение в эффективности с ближайшим конкурентом: У Роналду: в 2 раза больше голов в финалах ЛЧ в 2+ раза больше голов в полуфиналах ЛЧ в 2+ раза больше голов на стадии 1/4 ЛЧ У Роналду 26 голов против топ-5 клубов ЛЧ, у Месси 12 У Роналду 44 гола против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 27. У Роналду 113 минут на голевое действие в плей-офф, у Месси 136 минут. У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты. У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты. У Рона почти в 2 с лишним раза больше голов со стадии 1/4 ЛЧ.
Умножай все на нули : 0 ЧМ, 0+0 в ПО ЧМ, 0 МВП со сборной, 0 Треблов, 0 лучший плеймейкер мира.. У Месси нулей нет.. А-ха-ха-ха.. 😀
+1
0
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Все легенды. Достижения Рауля и Шевы также не стоит недооценивать, половина их карьеры прошла, когда плей-офф начинался с 1/4 финала.
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