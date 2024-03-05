Чемпионат Франции может сменить название на Макдоналдс Лига 1 с нового сезона. Компания будет платить 20 млн евро в год за нейминг

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Чемпионат Франции с нового сезона может сменить название на Макдоналдс Лига 1.

На протяжении нескольких сезонов турнир назывался Лига 1 Uber Eats. Контракт с сервисом доставки еды рассчитан до конца нынешнего сезона.

Журналист Даниэль Риоло в эфире шоу L’After Foot на RMC Sport сообщил, что новым спонсором турнира может стать компания «Макдоналдс». По новому контракту Профессиональная лига Франции (LFP) будет получать 20 млн евро за сезон вместо 15 млн, которые ей полагаются по нынешнему соглашению.

«Все коммерческие переговоры во французском футболе вращаются только вокруг «ПСЖ». Простите, но это так. Uber Eats хотели продлить контракт, но собирались платить гораздо меньше, учитывая аудиторию на Prime Video. Тем более, что было не так много людей, которым нравилось это название.

И тут Винсент Лабрюн (президент LFP – Sports.ru) увидел, как на его стол легла папка с кругленькой суммой. Это «Макдоналдс». Пока об этом не хотят объявлять, потому что сообщение еще только готовят. Они работают над этим», – сказал Риоло.

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82 комментария
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Азар может стать отличным амбассадором
+140
-4
+136
Бургер Лига 1.
+68
-2
+66
Мб и в РПЛ сменить?
Российская Вкусно и Точка Премьер Лига
+68
-3
+65
Ответ Антон Фалафель
Бургер Лига 1.
"Лё Биг-Мак Лига" тогда уж) классику надо знать))
+52
0
+52
Ответ Антон Фалафель
Бургер Лига 1.
когда вся лига последовала за Месси, после его переезда в млс
+33
-2
+31
Ответ Filipp Gorski
Мб и в РПЛ сменить? Российская Вкусно и Точка Премьер Лига
Российская премьер лига лучшая и точка
+23
-1
+22
Тогда им срочно нужно подписывать Азара, чтобы продвигать бренд.
+20
-2
+18
Названа лига, где продолжит работать Леонид Слуцкий. Ей стала...
+18
-1
+17
Лига 1 и точка)
+18
-1
+17
Надеюсь, судьям выдадут костюмы Рональда Макдональда
+16
0
+16
Ответ griphon
Азар может стать отличным амбассадором
И Неймар может вернуться.
+16
-1
+15
Это благодарность Лиги фермеров, за использование фермерских продуктов ))
+14
0
+14
Ответ fussballer
И Неймар может вернуться.
Да и Месси подьедет
+22
-9
+13
Любимый чемпионат Васи Уткина будет
+17
-5
+12
Ответ Олег Акимов
Тогда им срочно нужно подписывать Азара, чтобы продвигать бренд.
Вполне возможно что Азар ещё сможет потянуть уровень этой лиги, ну а если точнее то скамейку запасных какого нибудь аутсайдера))
+9
0
+9
Ответ Filipp Gorski
Мб и в РПЛ сменить? Российская Вкусно и Точка Премьер Лига
Или сокращённо РосВкусОчка ПЛ
+19
-10
+9
И тут Азар задумался о возобновлении карьеры....
+8
-1
+7
Ответ Filipp Gorski
Мб и в РПЛ сменить? Российская Вкусно и Точка Премьер Лига
можно просто - РВТПЛ
+4
0
+4
за 20 млн. нашу пускай Говнолигой назовут...
а не за бесплатно...
+7
-3
+4
Вкусно и точка
+4
-1
+3
Ни Uber Eats ни Макдональдс ни даже Марсианские пироги не спасут Лигу 1 пока есть такие владельцы (за реальное мнение о владельце забанят) как Франсуа Пино, у которого 35 миллиардов евро и команда-ничтожество в лице Ренна. Из которой он еще выводит прибыль :) Во Франции нашлось бы немало других богатых людей, способных создать конкуренцию во внутреннем чемпионате страны.. Но нет. Последним героем был Бернар Тапи.. На нем все началось да и закончилось. Тот Марсель и сегодняшний Париж.. Вот это была бы битва.. И Макдональдсу пришлось бы платить в 100 раз больше...
+4
-1
+3
А у нас в 2016 году мог появиться клуб Зенит-Бургер Кинг, но до этого так и не дошло.
+3
0
+3
Ответ Alex Khakhanoff
Ни Uber Eats ни Макдональдс ни даже Марсианские пироги не спасут Лигу 1 пока есть такие владельцы (за реальное мнение о владельце забанят) как Франсуа Пино, у которого 35 миллиардов евро и команда-ничтожество в лице Ренна. Из которой он еще выводит прибыль :) Во Франции нашлось бы немало других богатых людей, способных создать конкуренцию во внутреннем чемпионате страны.. Но нет. Последним героем был Бернар Тапи.. На нем все началось да и закончилось. Тот Марсель и сегодняшний Париж.. Вот это была бы битва.. И Макдональдсу пришлось бы платить в 100 раз больше...
Ну так, значит, бизнес хорошо поставлен, раз этот Пино ещё умудряется зарабатывать на футболе, в то время как та же Барселона генерирует только убытки на сотни миллионов:)
+2
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По идее раз Роналду так не любит лигу 1, то может себе позволить купить права на название типа: "фермер лига 1", "хуже саудовской, лига 1"
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бутерброд - лига ...
в этом есть своя изюминка)
+2
0
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25 млн от карманных расходов Килиана-и "Мбаппе Лига"😀
+2
0
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Мбаппе со своей зарплатой может сам спонсировать лигу. Будет называться «Мбаппе Лига 1»
+2
0
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Это будет дно. Франция и Макдональдс. Есть ли вещи более несовместные? И не надо мне говорить, что во Франции макдональдсы на каждом углу. Я о другом. О глубинном.
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Лол, тут чемпионат Франции должен доплачивать Макдаку за рекламу, а не наоборот.
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Вкусно и точка - Лига 1.
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