Чемпионат Франции может сменить название на Макдоналдс Лига 1 с нового сезона. Компания будет платить 20 млн евро в год за нейминг

Чемпионат Франции с нового сезона может сменить название на Макдоналдс Лига 1.

На протяжении нескольких сезонов турнир назывался Лига 1 Uber Eats. Контракт с сервисом доставки еды рассчитан до конца нынешнего сезона.

Журналист Даниэль Риоло в эфире шоу L’After Foot на RMC Sport сообщил, что новым спонсором турнира может стать компания «Макдоналдс». По новому контракту Профессиональная лига Франции (LFP) будет получать 20 млн евро за сезон вместо 15 млн, которые ей полагаются по нынешнему соглашению.

«Все коммерческие переговоры во французском футболе вращаются только вокруг « ». Простите, но это так. Uber Eats хотели продлить контракт, но собирались платить гораздо меньше, учитывая аудиторию на Prime Video. Тем более, что было не так много людей, которым нравилось это название.

И тут Винсент Лабрюн (президент LFP – Sports.ru) увидел, как на его стол легла папка с кругленькой суммой. Это «Макдоналдс». Пока об этом не хотят объявлять, потому что сообщение еще только готовят. Они работают над этим», – сказал Риоло.