СКА повел 2-1 в серии с «Торпедо». Команда Ротенберга победила 5:2 в третьем матче
СКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Торпедо».
Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу со счетом 5:2 в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
СКА выиграл второй матч подряд в этой серии. Во втором матче команда победила со счетом 3:2 во втором овертайме.
Таким образом, СКА повел со счетом 2-1 в серии с «Торпедо».
Четвертый матч серии пройдет 7 марта на домашней площадке «Торпедо».
Армейцы сбавили обороты в третьем периоде, но запас прочности чувствовался.
Торпедо сегодня показалась сумбурной, немного суетливой, не похожей на себя как в первых матчах...
Серия продолжается...
Ждем огня послезавтра!
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