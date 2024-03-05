СКА повел 2-1 в серии с «Торпедо». Команда Ротенберга победила 5:2 в третьем матче

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Торпедо».

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу со счетом 5:2 в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

СКА выиграл второй матч подряд в этой серии. Во втором матче команда победила со счетом 3:2 во втором овертайме.

Таким образом, СКА повел со счетом 2-1 в серии с «Торпедо».

Четвертый матч серии пройдет 7 марта на домашней площадке «Торпедо».

39 комментариев
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Ответ Igor Chuhmanov
Торпедо как обычно, первый раунд Кубка Гагарина - потолок, кого тренером ни ставь
У них бюджет зарплат минимальный для КХЛ, тут уж точно не в тренере дело.
+11
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+10
Мерзотный победил, жаль
+15
-9
+6
СКА с победой!
Армейцы сбавили обороты в третьем периоде, но запас прочности чувствовался.
Торпедо сегодня показалась сумбурной, немного суетливой, не похожей на себя как в первых матчах...
Серия продолжается...
Ждем огня послезавтра!
+18
-13
+5
Ну тут один вопрос, НН не восстановились после тяжелой 2 игры, а на СКА практически это не отразилось. Это волшебный кефир в меню или все таки качественная работа тренера по физо?
+5
-2
+3
Ответ Doronya
Почему удалять игроков ски начали только за 10 минут до конца при счете 1-4?
потому что удаления дают только за нарушения правил. в хоккее есть правила. думал диаванным это известно.
+4
-2
+2
Торпедо как обычно, первый раунд Кубка Гагарина - потолок, кого тренером ни ставь
+5
-4
+1
После овертаймов не восстановились от слова совсем
+3
-2
+1
Красавцы. Заслуженно. И пусть проигравшие плачут. С Победой СКА!
+5
-4
+1
Объективно СКА сегодня выглядел лучше. Да и тактика игры была выбрана верно. Торпедо пока не может играть первым номером.
+3
-2
+1
Ответ Кк
Соглашусь, сумбурно. Но и СКА интересно поменял тактику на набросы)) Видимое и казалось бы явное преимущество было в движении по периметру и в мощи игроков (я б Глотова на допинг проверил), а так… все могло быть, забей Торпедо свои моменты
И не только его одного, там у половины зрачки будто они из техно клуба в 5 утра вышли.., посмотришь на парней из торпедо, обычные уставшие, ска просто как Иван Драго
+5
-4
+1
Ответ Igor Chuhmanov
Торпедо как обычно, первый раунд Кубка Гагарина - потолок, кого тренером ни ставь
Ну в том году были во втором. А там СКА)
+2
-1
+1
Колумбиец тер нос и со стеклянными глазами ходил по лавке.Настоящий тренер с Невы😂
+1
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Ответ Ivan Ivanych
Мерзотный победил, жаль
Почитал твои комменты, во у тебя под хвостом пламенно детонирует :))) Сначильничал что-ли кто? Мы его атата.. ̶н̶а̶г̶р̶а̶д̶и̶м̶. накажем. Сурово. Бгг
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Ответ Andy
потому что удаления дают только за нарушения правил. в хоккее есть правила. думал диаванным это известно.
А ты я смотрю в правилах шаришь не смотря игру видемо , есть судьи заряженые ты не знал ?
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Ответ Денис Гончаров
У них бюджет зарплат минимальный для КХЛ, тут уж точно не в тренере дело.
Ну да, согласен, просто тенденция такая, что при любом тренере уже 10 лет ближе к концу сезона играет Торпедо всё хуже и хуже. Хотя, с другой стороны, раньше в ПО то не попадали. Ну, может, дома смогут затащить
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Ответ Roman Bolshevik
Ну в том году были во втором. А там СКА)
Нижнему везёт на них(
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Ответ Лев Исаев
Комментарий скрыт
Торпедо и при Скотти Боумане в лучшие годы, не соперник газпромовкому политпроекту
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Ребят, ну ребят, сын в основу, ну ребят, ребят, ребята, ребятки, ребятушки, ребят, ну хорошо ребят, ну ребят, но ребят, а ребят?
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Магнитка — Спартак
Авангард—Локо
СКА—Авто
Динамо—Трактор
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нужно было кровь из носу брать 2 матч, теперь скорее всего 4-1
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Торпедо, на пару матчей возьмите в аренду Холодилина.
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Это не команда Ротенберга. Его заслуги в этих победах нет. Он зритель с местами на скамейке и пресс атташе дающее интервью. У ска побеждают игроки и ещё 3 тренера
+8
-8
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