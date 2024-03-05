СКА повел 2-1 в серии с «Торпедо». Команда Ротенберга победила 5:2 в третьем матче

СКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Торпедо».

Команда под руководством одержала победу со счетом 5:2 в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

СКА выиграл второй матч подряд в этой серии. Во втором матче команда победила со счетом 3:2 во втором овертайме.

Таким образом, повел со счетом 2-1 в серии с «Торпедо».

Четвертый матч серии пройдет 7 марта на домашней площадке « ».