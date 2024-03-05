«Реал» больше не считает «Барсу» конкурентом в борьбе за игроков (Marca)

«Реал» больше не считает «Барселону» конкурентом в вопросе трансферов.

Как пишет Marca, теперь «Мадрид» конкурирует с так называемыми «клубами-государствами», а « » не может приблизиться к ним в борьбе за желаемых футболистов. В «Реале» больше не считают «Барселону» конкурентом не только в вопросе трансферов, но и во многих других ситуациях.

« » уверен, что после перехода Килиана Мбаппе ни одного из нынешних игроков команды продавать не придется. Более того, француз станет не единственным новичком «Реала» предстоящим летом.

Все происходящее в «Барселоне» Marca называет «постоянной импровизацией, связанной с деликатной экономической ситуацией». Последним таким примером называют желание каталонцев выпускать форму под собственным брендом. Это желание оценивают как «беспрецедентное и невозможное», пишет Marca со ссылкой на специалистов в этой сфере.

Руководители «Реала» и «Барселоны» знают, как велика сейчас дистанция между клубами. Теперь «Мадрид» не считает «Барсу» конкурентом в борьбе за футболистов.

Отмечается, что в разные периоды каталонцы хотели подписать Винисиуса, Родриго, Джуда Беллингема, Арду Гюлера, Эндрика и Килиана Мбаппе, но все эти футболисты оказались или окажутся в «Реале». Сейчас «Барса» пытается претендовать на Эрлинга Холанда, хотя и руководители клуба, и спортивный директор знают, что его трансфер невозможен.