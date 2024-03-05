«Реал» больше не считает «Барсу» конкурентом в борьбе за игроков (Marca)
«Реал» больше не считает «Барселону» конкурентом в вопросе трансферов.
Как пишет Marca, теперь «Мадрид» конкурирует с так называемыми «клубами-государствами», а «Барселона» не может приблизиться к ним в борьбе за желаемых футболистов. В «Реале» больше не считают «Барселону» конкурентом не только в вопросе трансферов, но и во многих других ситуациях.
«Мадрид» уверен, что после перехода Килиана Мбаппе ни одного из нынешних игроков команды продавать не придется. Более того, француз станет не единственным новичком «Реала» предстоящим летом.
Все происходящее в «Барселоне» Marca называет «постоянной импровизацией, связанной с деликатной экономической ситуацией». Последним таким примером называют желание каталонцев выпускать форму под собственным брендом. Это желание оценивают как «беспрецедентное и невозможное», пишет Marca со ссылкой на специалистов в этой сфере.
Руководители «Реала» и «Барселоны» знают, как велика сейчас дистанция между клубами. Теперь «Мадрид» не считает «Барсу» конкурентом в борьбе за футболистов.
Отмечается, что в разные периоды каталонцы хотели подписать Винисиуса, Родриго, Джуда Беллингема, Арду Гюлера, Эндрика и Килиана Мбаппе, но все эти футболисты оказались или окажутся в «Реале». Сейчас «Барса» пытается претендовать на Эрлинга Холанда, хотя и руководители клуба, и спортивный директор знают, что его трансфер невозможен.
на счет Мбаппе никто не писал про еду, а зарабатывать в Реале он будет намного меньше, чем в ПСЖ, это факт, и идет туда не ради денег)
Или всякую древесину по типу Гави и Ямал тоже считаешь за звёзд?)
(Если что, я не фанат ни Барсы, ни Реала)
Три лучших игрока в истории футбола ни матча не сыграли за Реал. Нынешние топ футболисты Холланд, Де Брюйне, Родри, Кейн, Мбаппе наконец и прочие не играют сейчас за Реал.
А кубки Реала нужны только самому Реалу и считают их только персофаны гос проекта Испании под названием Реал Мадрид.)))
Всё по фактам раскидано.
В барсу переходили реально пенсионеры и ноунеймы со сбитыми лётчиками. Никто из реальных ТОП игроков в расцвете сил больше не рассматривает всерьёз барсу, как шаг вперёд. Что в этом высокомерного?
Например про Мадридское тв, или про то что Барса там что-то считает/думает/уверена.
Но, скорее всего, это наброс от Марки.