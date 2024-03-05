«Реал» больше не считает «Барсу» конкурентом в борьбе за игроков (Marca)

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Футбол

«Реал» больше не считает «Барселону» конкурентом в вопросе трансферов.

Как пишет Marca, теперь «Мадрид» конкурирует с так называемыми «клубами-государствами», а «Барселона» не может приблизиться к ним в борьбе за желаемых футболистов. В «Реале» больше не считают «Барселону» конкурентом не только в вопросе трансферов, но и во многих других ситуациях.

«Мадрид» уверен, что после перехода Килиана Мбаппе ни одного из нынешних игроков команды продавать не придется. Более того, француз станет не единственным новичком «Реала» предстоящим летом.

Все происходящее в «Барселоне» Marca называет «постоянной импровизацией, связанной с деликатной экономической ситуацией». Последним таким примером называют желание каталонцев выпускать форму под собственным брендом. Это желание оценивают как «беспрецедентное и невозможное», пишет Marca со ссылкой на специалистов в этой сфере.

Руководители «Реала» и «Барселоны» знают, как велика сейчас дистанция между клубами. Теперь «Мадрид» не считает «Барсу» конкурентом в борьбе за футболистов.

Отмечается, что в разные периоды каталонцы хотели подписать Винисиуса, Родриго, Джуда Беллингема, Арду Гюлера, Эндрика и Килиана Мбаппе, но все эти футболисты оказались или окажутся в «Реале». Сейчас «Барса» пытается претендовать на Эрлинга Холанда, хотя и руководители клуба, и спортивный директор знают, что его трансфер невозможен.

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58 комментариев
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Новость чисто байт на комменты.
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Как-то подан заголовок высокомерно. В том, что Барселона сейчас не конкурент на трансферном рынке нужно благодарить Бартомеу. Хотя даже с такой Барселоной, которая находится в экономическом упадке, Мадрид боролся за Гюлера.
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Ага, почитать марку так и Беллингем отказал Сити который предлагал намного больше золота, только чтобы играть в Мадриде. То Мбаппе готов играть чуть ли не за еду, чтобы только убежать от злых шейхов...(несмотря на то что уже киданул). То в Реал два раза не зовут, и путь в Мадрид закрыт. Мадридская пафосная помойная газетка. 😃
+43
-22
+21
Я думал, "новости" – это когда сообщают что-то новое
+16
-3
+13
Ответ corazon blanco
Как-то подан заголовок высокомерно. В том, что Барселона сейчас не конкурент на трансферном рынке нужно благодарить Бартомеу. Хотя даже с такой Барселоной, которая находится в экономическом упадке, Мадрид боролся за Гюлера.
Не боролся, просто забрали и всё
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+13
Академия Барсы выдает по 4-5 звезд для команды в каждом поколении, Реалу нужно больше тратить чтобы конкурировать. Так собственно и было последние несколько десятилетий.
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Ответ Куприн
Академия Барсы выдает по 4-5 звезд для команды в каждом поколении, Реалу нужно больше тратить чтобы конкурировать. Так собственно и было последние несколько десятилетий.
Реал больше тратит, но в долгах всё же Барса. Парадокс
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Ответ Куприн
Академия Барсы выдает по 4-5 звезд для команды в каждом поколении, Реалу нужно больше тратить чтобы конкурировать. Так собственно и было последние несколько десятилетий.
А потом эти таланты задвигают такие запросы,что Барса в долгах
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Ответ CHELSEA_2008
Ага, почитать марку так и Беллингем отказал Сити который предлагал намного больше золота, только чтобы играть в Мадриде. То Мбаппе готов играть чуть ли не за еду, чтобы только убежать от злых шейхов...(несмотря на то что уже киданул). То в Реал два раза не зовут, и путь в Мадрид закрыт. Мадридская пафосная помойная газетка. 😃
так Беллингем отказал Сити, даже после разговора с Пепом, эта инфа была от достоверных источников)
на счет Мбаппе никто не писал про еду, а зарабатывать в Реале он будет намного меньше, чем в ПСЖ, это факт, и идет туда не ради денег)
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Ответ Куприн
Академия Барсы выдает по 4-5 звезд для команды в каждом поколении, Реалу нужно больше тратить чтобы конкурировать. Так собственно и было последние несколько десятилетий.
Один раз за 100 лет выпало золотое поколение с Негрейрой и все на этом
Или всякую древесину по типу Гави и Ямал тоже считаешь за звёзд?)
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Ответ CHELSEA_2008
Ага, почитать марку так и Беллингем отказал Сити который предлагал намного больше золота, только чтобы играть в Мадриде. То Мбаппе готов играть чуть ли не за еду, чтобы только убежать от злых шейхов...(несмотря на то что уже киданул). То в Реал два раза не зовут, и путь в Мадрид закрыт. Мадридская пафосная помойная газетка. 😃
«челси 2008» пишет про помойку. Иронично🤣
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Ответ Растиньяк
Барсу могла спасти только суперлига, которой не будет. Так то, это клуб банкрот
И поделом
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Ответ corazon blanco
Как-то подан заголовок высокомерно. В том, что Барселона сейчас не конкурент на трансферном рынке нужно благодарить Бартомеу. Хотя даже с такой Барселоной, которая находится в экономическом упадке, Мадрид боролся за Гюлера.
неправильно всё сваливать на одного Бартомеу, хотя его вина в текущем состоянии Барсы существенная. Но опять же, вспомните мутный трансфер Неймара при Росселе, платежи Негрейре вообще были во время первого прихода Лапорты. Плюс решение не принимает президент единолично, там длительный провальный менеджмент + внешние факторы (ковид, клубы-государства)
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Смотрите, какой важный курица. Барса вообще-то действующий чемпион Ла Лиги, они вам в прошлом сезоне 10 очков привезли. Это еще учитывая, что у них половина состава - молодые воспитанники клуба.
(Если что, я не фанат ни Барсы, ни Реала)
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ты можешь хоть каждый день постить такие выдуманные новости, где сообщаешь о чём думают в реале прямо сейчас
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Ответ Alex Khakhanoff
У Реала и не должно быть конкурентов! Все лучшие должны играть за Мадрид, а остальные команды пусть считают кубки Реала.. С них и этого достаточно.
Ни кто ни кому ничего не должен, маргариновая ты голова.)))
Три лучших игрока в истории футбола ни матча не сыграли за Реал. Нынешние топ футболисты Холланд, Де Брюйне, Родри, Кейн, Мбаппе наконец и прочие не играют сейчас за Реал.
А кубки Реала нужны только самому Реалу и считают их только персофаны гос проекта Испании под названием Реал Мадрид.)))
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Ответ Hesen Nuriyev
так Беллингем отказал Сити, даже после разговора с Пепом, эта инфа была от достоверных источников) на счет Мбаппе никто не писал про еду, а зарабатывать в Реале он будет намного меньше, чем в ПСЖ, это факт, и идет туда не ради денег)
и Холланда почти забрали😁😁да и черепашка к лету 100 раз передумает
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Ответ corazon blanco
Как-то подан заголовок высокомерно. В том, что Барселона сейчас не конкурент на трансферном рынке нужно благодарить Бартомеу. Хотя даже с такой Барселоной, которая находится в экономическом упадке, Мадрид боролся за Гюлера.
А в чём высокомерность?
Всё по фактам раскидано.
В барсу переходили реально пенсионеры и ноунеймы со сбитыми лётчиками. Никто из реальных ТОП игроков в расцвете сил больше не рассматривает всерьёз барсу, как шаг вперёд. Что в этом высокомерного?
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Ответ Большой Сэми
Новость чисто байт на комменты.
Как и многие другие
Например про Мадридское тв, или про то что Барса там что-то считает/думает/уверена.
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Ну, если одни подписывают Мбаппе и Дэвиса, а другие не знают, где найти 20млн на Гарсию из Жироны, то пропасть очевидна. Спасибо Бартомеу и Ко, чего уж там...
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В принципе, после "конкурентом" можно было ничего больше не писать
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Ответ Насир
Я не понимаю этих школьников которые обвиняют Бортомеу , он покупал звёзд которые стояли своих денег, Суарез, Неймар, Ракитич, Коутиньо, Дембеле, Гризман и др. А то что эти не играли бывает и плохие и хорошие трансферы
Школьник ты , помимо сумасшедших трат на трансферы , он раздул зарплатный фонд , который до сих пор до конца не получается разгрузить
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У Реала и не должно быть конкурентов! Все лучшие должны играть за Мадрид, а остальные команды пусть считают кубки Реала.. С них и этого достаточно.
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Отсутствие конкуренции на самом деле ужасно. Чем больше сильных команд, тем интереснее чемпионат.
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Новости на 1ом канале ана Спортсе же передают Старости)
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Ответ Serkan_Ballboy
«челси 2008» пишет про помойку. Иронично🤣
там от челси только рожа Бени и ник, а по факту это замаскированная барсучатина
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Ответ CHELSEA_2008
Ага, почитать марку так и Беллингем отказал Сити который предлагал намного больше золота, только чтобы играть в Мадриде. То Мбаппе готов играть чуть ли не за еду, чтобы только убежать от злых шейхов...(несмотря на то что уже киданул). То в Реал два раза не зовут, и путь в Мадрид закрыт. Мадридская пафосная помойная газетка. 😃
как там во второй половине таблицы? не прохладно там? 😂
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Ответ Alex Khakhanoff
У Реала и не должно быть конкурентов! Все лучшие должны играть за Мадрид, а остальные команды пусть считают кубки Реала.. С них и этого достаточно.
Реал = третий рейх
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Горячо тут будет🤣
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Ответ Hesen Nuriyev
Марка умеет накидывать конечно.. что за глупость, кто в Реале сказал такое? никогда в Мадриде не будут так высказываться про своих конкурентов
Может Реал ТВ, они способны на всякую дичь.)))
Но, скорее всего, это наброс от Марки.
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