«ПСЖ» вышел в четвертьфинал ЛЧ впервые с 2021 года. С Месси и Рамосом было два вылета в 1/8

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за три года.

Команда Луиса Энрике дважды обыграла « » (2:0, 2:1) в 1/8 финала.

В последний раз парижане преодолевали первый раунд плей-офф в сезоне-2020/21 – тогда они добрались до полуфинала.

После подписания Лионеля Месси и Серхио Рамоса « » дважды подряд вылетал в 1/8 финала.