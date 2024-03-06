«ПСЖ» вышел в четвертьфинал ЛЧ впервые с 2021 года. С Месси и Рамосом было два вылета в 1/8

Теги ПСЖ Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за три года.

Команда Луиса Энрике дважды обыграла «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1) в 1/8 финала.

В последний раз парижане преодолевали первый раунд плей-офф в сезоне-2020/21 – тогда они добрались до полуфинала.

После подписания Лионеля Месси и Серхио Рамоса «ПСЖ» дважды подряд вылетал в 1/8 финала.

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60 комментариев
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Слили Месси и сразу в 1/4.У нашего Месси за 4 матча плей-офф в ПСЖ 0+0 и как итог 2 Золотых мяча😂
+45
-11
+34
Хм, странно...
Вроде "лучший в мире" ушел, а результаты наоборот стали лучше🤔
Про уровень соперника конечно не забываем, но важно также помнить кто именно не забил пенальти Реалу, который мог решить исход той встречи в пользу ПСЖ. А то что Месси оказывается играл в прошлогоднем матче с Баварией я узнал только, когда уже после свистка увидел, как он уходит с поля
+39
-14
+25
Похорошел ПСЖ без месси
+21
-4
+17
Прокаталонский спорц снова жидко пытается скрасить позорный период недомерка, всунув в новость Рамоса. Какой позор)))
+25
-10
+15
Нет обузы - есть проход в 1/4 ЛЧ. Всё просто.
+19
-6
+13
Ответ Пацанчик реальный
Без Шмоси сразу в 1/4!Совпадение?Не думаю!
Шмоси это распиаренный аргентинский пенальтист?)
+18
-8
+10
А ничего, что Рамос против Мадрида из-за травмы даже не сыграл тогда? И зачем его было сюда приплетать? Серхио и против Баварии был одним из лучших на поле и хоть как-то пытался тащить, заводить команду.
+12
-2
+10
Ответ ShamilK
А ничего, что Рамос против Мадрида из-за травмы даже не сыграл тогда? И зачем его было сюда приплетать? Серхио и против Баварии был одним из лучших на поле и хоть как-то пытался тащить, заводить команду.
Он вообще ни минуты в той ЛЧ не сыграл.
+11
-2
+9
Леонид Пепси усилил ПСЖ своим уходом))
+11
-4
+7
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Прокаталонский спорц снова жидко пытается скрасить позорный период недомерка, всунув в новость Рамоса. Какой позор)))
Да , тоже об этом подумал , лол) как будто Рамос два ЗМ выиграл за этот период, при том что в матчах с Баварией он был один из немногих кто на поле бился до последнего , пока Месси пешком готовился к Катару )
+9
-2
+7
Ответ Степан Магаян
Какие же вы жалкие хейтеры. Да,именно Месси виноват,то что они не могли 2 раза выйти в 1/4. Но никого не смущает,что с Месси они играли против реала,который выиграл лч и против баварии. А,сейчас псж играли против Сосьедада,который очень слаб,так еще тренер у псж другой,а не фермер
Так благодаря Месси они умудрились выйти вторыми из группы с Бенфикой.
+7
0
+7
Ответ Степан Магаян
Какие же вы жалкие хейтеры. Да,именно Месси виноват,то что они не могли 2 раза выйти в 1/4. Но никого не смущает,что с Месси они играли против реала,который выиграл лч и против баварии. А,сейчас псж играли против Сосьедада,который очень слаб,так еще тренер у псж другой,а не фермер
Так это меси со своей аргентинской шпаной слил тренера и позвал французскую версию Мартино.
+8
-1
+7
Ответ Roman
Зачем нужно показывать результат в лч и кубке страны, если можно хорошо сыграть 6 матчей и потом лутать два года халявные награды?
зачем 6 матчей хорошо играть, если можно ждать левых пенальти и взять зм легендарнейшему?
+12
-5
+7
Ответ Степан Магаян
Ну,тогда благодаря Роналду,Мю попал в Ле,если размышлять,как ты
Если рассуждать как он, то Криш своими голами вывел МЮ в плей-офф ЛЧ с первого места, играя в группе с победителем ЛЕ.
+6
0
+6
Ну и отлично! Мне гораздо интереснее наблюдать за Псж с Мбаппе, чем за полудохлым Реал сосьедадом вместе с Захаряном в Лч
+6
0
+6
Ответ Степан Магаян
Ну,тогда благодаря Роналду,Мю попал в Ле,если размышлять,как ты
Ну уж точно не надо размышлять как ты)
ПСЖ без Месси финал, полуфинал в ЛЧ.
ПСЖ с Месси два вылета из ЛЧ.
ПСЖ снова без Месси выход в 1/4 ЛЧ.

Виден балласт у ПСЖ.
+5
0
+5
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Прокаталонский спорц снова жидко пытается скрасить позорный период недомерка, всунув в новость Рамоса. Какой позор)))
так Рамос даже не играл в этих матчах лч ))
+6
-1
+5
Без Шмоси сразу в 1/4!Совпадение?Не думаю!
+14
-10
+4
Ответ Виктор Петров
Комментарий скрыт
🧯держи друг, тебе он необходим
+5
-1
+4
Ответ Виктор Петров
Тогда тренером был поч а щас энрике
Поч мешал мопси забивать пенальти 😂
+4
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+3
Ответ Roman
Зачем нужно показывать результат в лч и кубке страны, если можно хорошо сыграть 6 матчей и потом лутать два года халявные награды?
причем 6 матчей сыграны просто хорошо, но даже не близко на каком то прям вау
+4
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+3
Ответ ShadyL
причем 6 матчей сыграны просто хорошо, но даже не близко на каком то прям вау
вау уровень как раз был у Ди Марии, кто и является настоящим тащером этой сборной и благодаря которому поставили пенальти в финале лч, а месси просто показывал нормальную игру, как ты уже и упомянул)
+3
-1
+2
Месси приехал к катарским зозяевам ПСЖ не рали ЛЧ, а ради ЧМ, который катарцы подарили Аргентине. После уезал в сша, ведь следующий ЧМ в сша, канаде и Мексике. Сейчас попиарит млс, а потом Аргентину будут тащить на ЧМ, скриньте.
+3
-1
+2
Какую роль будет играть Винисиус в Реале когда приедет Мбаппе? Вот этот Мбаппе! Который любит левую бровку)
+3
-1
+2
Смотрел игру. ПСЖ на голову сильнее, без вариантов!
+2
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+2
Ответ elkipalki
Месси приехал к катарским зозяевам ПСЖ не рали ЛЧ, а ради ЧМ, который катарцы подарили Аргентине. После уезал в сша, ведь следующий ЧМ в сша, канаде и Мексике. Сейчас попиарит млс, а потом Аргентину будут тащить на ЧМ, скриньте.
Финал копы тоже пройдёт в Майами.
+2
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+1
Ответ iwan0wav3ro
Его продадут, чтоб выручить деньги на Мбаппе, писали же про это
Кто писал? Где?? Есть офф заявление? Что за чушь 🤡
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Ответ Бьорн Дэли
А кто в 2019 помешал не вылететь от второго состава МЮ в 1/8?) Спортс то понятно трафик делает, обозначив 2020 и 2021) Хейтеры скушают, но тем не менее)))
В 2019 была довольно спорная пенка в самом конце ответной игры.
Но тут отчасти правда. Хейтеры Месси любят упомянуть, что до его прихода ПСЖ играл в финале. Только это был ковидный сезон с одним матчем, а ПСЖ прошел по не самой сильной сетке: БД - Аталанта - Лейпциг
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Ответ ягодицы ямаля
🧯держи друг, тебе он необходим
Ты фанатка истерички которую месси унижает играя на другом континенте, ты каждую ночь плачешь из за Чм который выиграл Месси, я узнал тебя, ты та самая
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Ответ Бьорн Дэли
Ну новость спортсом запощена специально для хейтеров, которые все еще что то предьявляют игроку, что в футболе выиграл все, стал самым успешным и титулованным)
Уже как год читать про то, что Ди Мария был главным тащером Аргентины на ЧМ, просто смешно 😂
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