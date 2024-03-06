«ПСЖ» вышел в четвертьфинал ЛЧ впервые с 2021 года. С Месси и Рамосом было два вылета в 1/8
«ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за три года.
Команда Луиса Энрике дважды обыграла «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1) в 1/8 финала.
В последний раз парижане преодолевали первый раунд плей-офф в сезоне-2020/21 – тогда они добрались до полуфинала.
После подписания Лионеля Месси и Серхио Рамоса «ПСЖ» дважды подряд вылетал в 1/8 финала.
Вроде "лучший в мире" ушел, а результаты наоборот стали лучше🤔
Про уровень соперника конечно не забываем, но важно также помнить кто именно не забил пенальти Реалу, который мог решить исход той встречи в пользу ПСЖ. А то что Месси оказывается играл в прошлогоднем матче с Баварией я узнал только, когда уже после свистка увидел, как он уходит с поля
ПСЖ без Месси финал, полуфинал в ЛЧ.
ПСЖ с Месси два вылета из ЛЧ.
ПСЖ снова без Месси выход в 1/4 ЛЧ.
Виден балласт у ПСЖ.
Но тут отчасти правда. Хейтеры Месси любят упомянуть, что до его прихода ПСЖ играл в финале. Только это был ковидный сезон с одним матчем, а ПСЖ прошел по не самой сильной сетке: БД - Аталанта - Лейпциг