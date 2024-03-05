Хабиб − об удушении в бою с Конором: «Убил бы его? Нет, но до потери сознания − это точно»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов рассказал, о чем думал в бою с Конором Макгрегором.

− Мне лично интересно, когда ты Макрегора уже душил, когда уже были даже скорее подозрения, что он потеряет там сознание, если бы не было судьи, то отпустил бы его?

− Нет, не отпустил бы. Потому что это момент, где твое эмоциональное состояние доходит до пика, потолка, можно сказать. И все справедливо. Думаю, что он и я, мы знали, на что мы идем оба, это не просто, когда ты там на улице кого-то встретил и начинаешь его душить. Это один из лучших бойцов мира.

За полгода нам назначили бой, и мы выходим и выясняем, кто лучше. Конечно, это не насмерть. Убил бы я его? Я думаю, нет. Не убил бы, но до потери сознания – это точно. Сконтролировал ли бы я вот этот момент, этого мы уже никогда не узнаем. До какого момента держал бы – это хороший вопрос. Не знаю.

− Ты помнишь, что говорил Конору, когда он уже ничего не мог делать?

− Когда дрался, постоянное общение у нас было. Говорил, где-то что-то на камеру попало, что-то не попало. Общение было. У меня в голове было, что когда все закончится, мы за кулисами продолжим. Но, он крикнул, я подошел, он потом еще что-то там крикнул, дальше уже у меня прерывается, – сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов задушил Конора Макгрегора в четвертом раунде титульного боя, который прошел в 2018 году на UFC 229.

Хабиб Нурмагомедов: «Пару недель назад старший сын спросил меня: «Папа, ты умеешь драться, как Ислам Махачев?»

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8 комментариев
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Человек сделал из тебя мегазвезду и миллионера, все ходит с какой-то выдуманной личной неприязнью
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Любит придушить, Хабиб.
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Ответ It’s my life
Любит придушить, Хабиб.
Змея
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Конор о Хабибе: "Ему нужно встать на колени и поцеловать мои ноги, не так ли, из-за того, что я для него сделал"
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Разве там не болевой на челюсть был? О каком удушении они говорят?
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Убил бы его? Нет, но в джакузи бы с ним посидел
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Напомним, что Хабиб Нурмагомедов задушил Конора Макгрегора в четвертом раунде титульного боя, который прошел в 2018 году на UFC 229. - 4 года прошло, долго эта ремарка ещё будет ?
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Ответ madaev
Человек сделал из тебя мегазвезду и миллионера, все ходит с какой-то выдуманной личной неприязнью
- Конор Макгрегор толпой в 20 человек напал на автобус, пытаясь отомстить за Лобова
- Оскорблял дагестанцев называя их трусами, крысами и бегущими
- Говорил, что челюсть Хабиба улетит за октагон
- Оскорблял отца Хабиба, заслуженного тренера в РФ
- Называл жену Хабиба козлом в полотенце

Фанатики ирландского алкаша:
Хабиб выдумал неприязнь.

Мда
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