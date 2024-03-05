Глава ДНР Пушилин: «Настоящий «Шахтер» себя еще покажет. Команда уже существует, ее нужно снабдить всем необходимым для участия в чемпионатах России»
Глава ДНР Денис Пушилин высказался о будущем донецкого «Шахтера».
«Шахтеру» точно быть, но вся работа, которая проводится, сопряжена с рядом организационных вопросов, которые необходимо решать в рамках еще не окончившихся боевых действий. Но абсолютно точно, что это очень востребовано среди наших местных жителей, та информация, которая просачивается про будущее команды настоящего «Шахтера», который родом из Донецка, воспринимается с воодушевлением. Поэтому мы проводим все подготовительные мероприятия.
Команда «Шахтер» уже существует, сейчас она должна быть снабжена всем необходимым, чтобы иметь возможность участвовать в различного рода первенствах, соревнованиях, чемпионатах России. Я уверен, что донецкий «Шахтер» в рамках новых реалий, новой действительности себя еще покажет.
Как только станет возможным проводить матчи на «Донбасс Арене», «Шахтер» и его база будут в том числе там», – сказал Пушилин.
Бггг.
Арнольд Шварценеггер!
П.С. может Джемсон Стейтем.
А его копия еще неизвестно под каким флагом будет играть ближаишие 4-5 лет.