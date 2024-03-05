Глава ДНР Пушилин: «Настоящий «Шахтер» себя еще покажет. Команда уже существует, ее нужно снабдить всем необходимым для участия в чемпионатах России»

Теги Шахтер премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Б Донбасс Арена Политика ТАСС Денис Пушилин Вторая лига А Футбол

Глава ДНР Денис Пушилин высказался о будущем донецкого «Шахтера».

«Шахтеру» точно быть, но вся работа, которая проводится, сопряжена с рядом организационных вопросов, которые необходимо решать в рамках еще не окончившихся боевых действий. Но абсолютно точно, что это очень востребовано среди наших местных жителей, та информация, которая просачивается про будущее команды настоящего «Шахтера», который родом из Донецка, воспринимается с воодушевлением. Поэтому мы проводим все подготовительные мероприятия.

Команда «Шахтер» уже существует, сейчас она должна быть снабжена всем необходимым, чтобы иметь возможность участвовать в различного рода первенствах, соревнованиях, чемпионатах России. Я уверен, что донецкий «Шахтер» в рамках новых реалий, новой действительности себя еще покажет.

Как только станет возможным проводить матчи на «Донбасс Арене», «Шахтер» и его база будут в том числе там», – сказал Пушилин.

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74 комментария
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Денис Пушилин запретил переставлять местами первые буквы с его имени и фамилии
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Обещания МММ-щика - отдельный вид искусства ;)
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+148
Донецкий «Шахтер» был сильнейшим клубом Восточной Европы, здорово играл в ЛЧ, а пушилинский «Шахтер» с кем собрался играть да ещё под постоянными обстрелами и бомбёжками?🤔
+137
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+112
Чувак,у тебя в Донецке воды нету,а ты про "Нью-Васюки" рассказываешь.
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-12
+80
Ответ redmotor
Обещания МММ-щика - отдельный вид искусства ;)
Самое главное, в лучших традициях МММ, воспользоваться инфраструктурой, которая была построена на деньги ненастоящего Шахтера)
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+59
Ответ ApXuMaHqPuT
Донецкий «Шахтер» был сильнейшим клубом Восточной Европы, здорово играл в ЛЧ, а пушилинский «Шахтер» с кем собрался играть да ещё под постоянными обстрелами и бомбёжками?🤔
С клубами из из Северной Кореи
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Ответ eld_14
Шахтер - донецкая команда и никакие квази формирования (из Киева и Львова) этого не изменят
С такой риторикой тебе на Первый канал только
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Клоун😂
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А сапоги то жене купишь с этого шахтёра?
Бггг.
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Какой важный курица. Крымские клубы в очереди же. Как там они, кста, отжигают в премьерке уже который год?)
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Ответ Crenk
Комментарий скрыт
Отсутствие чувство юмора, самый отчётливый показатель необразованности и узкого мировоззрения!
Арнольд Шварценеггер!
П.С. может Джемсон Стейтем.
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+31
Этот ваш Шахтёр такая же пародия на команду как и сам пушилин на главу.
+36
-14
+22
Ответ ApXuMaHqPuT
Донецкий «Шахтер» был сильнейшим клубом Восточной Европы, здорово играл в ЛЧ, а пушилинский «Шахтер» с кем собрался играть да ещё под постоянными обстрелами и бомбёжками?🤔
А ему и не надо чтобы он играл,ему надо чтобы платёжки из Москвы шли регулярно
+17
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+14
Настоящий шахтер выигрывал кубок УЕФА ! Играет до сих пор в ЛЧ и ЛЕ.
А его копия еще неизвестно под каким флагом будет играть ближаишие 4-5 лет.
+28
-15
+13
"Потому что я не халявщик, я партнёр!" - гордо отметил Пушилин.
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Как же хорошо, что в Донецке, все проблемы, кроме футбола, решены.
+13
-3
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Футболисты современного донецкого Шахтёра - где они?
+12
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+7
Чем снабдить? Мячами и трусами?)))
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+6
Ответ Anathan
Комментарий удален модератором
Тогда уж советская, если на то пошло
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Ответ Anathan
Без флага, беспородая. Как бродяга
Клуб - не сборная, он играет за свою эмблему, а не за флаг. Где ты видел в трансляции ЛЧ флаг рядом с эмблемой клуба?
+6
-3
+3
Да какой шахтёр.. давайте нам лучше товарняк сборной России против сборных лнр и днр. Можно даже одновременно две выпустить, если 22 человека наберётся вообще
+4
-1
+3
шахтёр-то, говорят, ненастоящий!
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0
+2
Ответ Pigmalion
Ну у Шахтера в СССР была неплохая эмблема, лучше нынешней, на мой взгляд
А вместо премьерлиги с ненавистным заграничным словечком вернемся в высшую лигу СССР. Ура, товарищи!
+2
0
+2
Ого, вот самое время этим заняться, более насущных проблем у людей в Донецке видимо нет. А так Пушилин-то человек не глупый, деньги из ничего умеет делать, его прошлая деятельность об этом красноречиво говорит. Ведь на "возрождение Шахтёра" можно стооооолько денег освоить...
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-1
+2
Ответ Alex
С клубами из из Северной Кореи
Не факт что они согласятся
+2
-1
+1
проблем то...Шахтер-Газпром...и все дела...
+3
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Денег просит
+2
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Это, похоже,- квазиместный пишет....
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Ответ Артем Галкин
Шахтер то все таки один, надо просто его под флаг РФ и не мудрить. Все равно все цели СВО достигнут и ничего кроме как еще больше потерь Украине в плане территорий не светит.
А скажите, как узнаем, что цели достигнуты и какие они конкретно . Вы так уверенно о них говорите, может скажите, остальные общими фразами отделываются.
+7
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+1
Не лучше ли просто создать Фк Донецк?
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