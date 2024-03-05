Суперлигу поддерживают 72% фанатов, больше всего – в Испании. За создание турнира выступают 86% респондентов в возрасте от 15 до 24 (Opinion Way)

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Большинство болельщиков выступает за Суперлигу Европы.

Как передает Kicker со ссылкой на исследование, проведенное организацией Opinion Way во Франции, Германии, Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах, Англии и Португалии, 72% из 6458 опрошенных футбольных фанатов положительно оценивают идею создания турнира.

Наибольшую поддержку Суперлига Европы имеет в Испании (81%), Португалии (81%) и Италии (80%), наименьшую – в Германии (61%) и Англии (65%).

При этом среди респондентов в возрасте от 15 до 24 лет идея пользуется наибольшей популярностью – 86%. Поддержка падает по мере повышения возраста (вплоть до 59% у людей в возрасте 65 лет и старше).

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51 комментарий
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Главная фишка таких опросов в том, что результаты зависят не от опрашиваемых, а от пожеланий заказчика ;)
+39
-12
+27
Опрос проводили среди учеников 5-Б на перемене? Очевидная же ложь. В реальности, скорее, наоборот, хотя бы уже потому, что Суперлига - попытка создать частный клуб для "избранных", в который не попадут 99% клубов Европы, в том числе довольно популярных, но не обладающих "элитным" статусом. Соответственно, с чего болельщикам этих клубов поддерживать такое? А тут ещё кто-то над опросами ВЦИОМ смеялся. Там, где ВЦИОМ учился, эти господа преподавали
+58
-39
+19
"главный лоббист Суперлиги Бернд Райхарт видит «явное свидетельство того, что стремление к Европейской Суперлиге как к гораздо более захватывающей альтернативе нынешним европейским клубным футбольным соревнованиям сильнее, чем когда-либо прежде». Его агентство заказало опрос и до сих пор активно продвигает Суперлигу, хотя ни один другой клуб, кроме «Реала» и «Барселоны», публично не заявил об этом"

Всё как всегда. Можно было догадаться, кто заказчик
+17
-4
+13
7 из 10 европейцев поддерживают Суперлигу.
8 из 10 россиян считают Игры Дружбы важным событием для страны.
И тут победили !
+8
-2
+6
Ответ Alex1104
"главный лоббист Суперлиги Бернд Райхарт видит «явное свидетельство того, что стремление к Европейской Суперлиге как к гораздо более захватывающей альтернативе нынешним европейским клубным футбольным соревнованиям сильнее, чем когда-либо прежде». Его агентство заказало опрос и до сих пор активно продвигает Суперлигу, хотя ни один другой клуб, кроме «Реала» и «Барселоны», публично не заявил об этом" Всё как всегда. Можно было догадаться, кто заказчик
Было бы странно, если бы это исследование заказал УЕФА
+5
0
+5
Ответ eao79rus
Опрос проводили среди учеников 5-Б на перемене? Очевидная же ложь. В реальности, скорее, наоборот, хотя бы уже потому, что Суперлига - попытка создать частный клуб для "избранных", в который не попадут 99% клубов Европы, в том числе довольно популярных, но не обладающих "элитным" статусом. Соответственно, с чего болельщикам этих клубов поддерживать такое? А тут ещё кто-то над опросами ВЦИОМ смеялся. Там, где ВЦИОМ учился, эти господа преподавали
59 процентов поддержки у людей старше 65?
0,59% -поверю.
+11
-7
+4
Ответ eao79rus
Опрос проводили среди учеников 5-Б на перемене? Очевидная же ложь. В реальности, скорее, наоборот, хотя бы уже потому, что Суперлига - попытка создать частный клуб для "избранных", в который не попадут 99% клубов Европы, в том числе довольно популярных, но не обладающих "элитным" статусом. Соответственно, с чего болельщикам этих клубов поддерживать такое? А тут ещё кто-то над опросами ВЦИОМ смеялся. Там, где ВЦИОМ учился, эти господа преподавали
Я не поленился, нашёл эту компанию и глянул ПДФ на её сайте. Там на французском, но в принципе все понятно. Очень смешно, но 20% португальцев в качестве преимуществ СЛ сказали "большее разнообразие клубов". Т.е. они даже не понимали, о чём их спрашивают))
+13
-9
+4
Ответ eao79rus
Опрос проводили среди учеников 5-Б на перемене? Очевидная же ложь. В реальности, скорее, наоборот, хотя бы уже потому, что Суперлига - попытка создать частный клуб для "избранных", в который не попадут 99% клубов Европы, в том числе довольно популярных, но не обладающих "элитным" статусом. Соответственно, с чего болельщикам этих клубов поддерживать такое? А тут ещё кто-то над опросами ВЦИОМ смеялся. Там, где ВЦИОМ учился, эти господа преподавали
давай честно только. Ты смотришь матчи 99% клубов Европы? Только честно.
+5
-2
+3
Проплаченные опросы от Переса)
+3
0
+3
Как я и говорил, Суперлига все равно запустится. Чеферины и остальная мафия останется у разбытого корыта, а клубы начнут зарабатывать намного больше чем сейчас. Я почему-то уверен в этом.
+9
-6
+3
Если честно по тихонько интерес на футбол пропадает только смотрим результаты и трансферы
Теперь почти людям пофигу что там создадут им интересно только результаты комментарии и обзоры
+3
0
+3
вот и все, вот что значит реальные опросы, а не спускаемые решения главами лиг и УЕФА
+2
0
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Португалии (81%) - ага, в стране где клубы не приглашали в первоначальную суперлигу поддерживает 81% создание суперлиги ))
+2
0
+2
ВЦИОМ он такой 😂
+3
-1
+2
Ответ Diego 95
ЗА эту ерунду,не могут быть любители футбола,а вот те кто иногда любит посмотреть,они могут,потому что истинные любители футбола ценят именно те матчи,где середняк дает бой и т д,я допустим болельщик Интера,и вчера у них был очень сложный матч с Дженоа,вот эти моменты мы и любим
Так продолжай любить и дальше. Каким образом Дженоа пострадает от СЛ?
+1
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+1
Причем больший процент из проголосовавших имеют подписки на эти каналы и практически 90% хотят смотреть футбол бесплатно.
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Ответ igorkruglov
внезапненько, Перес что-то понимает
На бумаге в Англии 65%, а до дела дойдет так шумные массовые протесты
+3
-2
+1
внезапненько, Перес что-то понимает
+3
-2
+1
Да, у нас Президента тоже 80% поддерживают 👍
+2
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Ответ eao79rus
Опрос проводили среди учеников 5-Б на перемене? Очевидная же ложь. В реальности, скорее, наоборот, хотя бы уже потому, что Суперлига - попытка создать частный клуб для "избранных", в который не попадут 99% клубов Европы, в том числе довольно популярных, но не обладающих "элитным" статусом. Соответственно, с чего болельщикам этих клубов поддерживать такое? А тут ещё кто-то над опросами ВЦИОМ смеялся. Там, где ВЦИОМ учился, эти господа преподавали
любой из этих болельщиков, помимо своего клуба болеет ещё за какой нибудь суперклуб из топ 10.

например в Испании помимо своей команды почти все болеет ещё за Барсу или Реал (испанцы проводили исследование)
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Ответ eao79rus
Опрос проводили среди учеников 5-Б на перемене? Очевидная же ложь. В реальности, скорее, наоборот, хотя бы уже потому, что Суперлига - попытка создать частный клуб для "избранных", в который не попадут 99% клубов Европы, в том числе довольно популярных, но не обладающих "элитным" статусом. Соответственно, с чего болельщикам этих клубов поддерживать такое? А тут ещё кто-то над опросами ВЦИОМ смеялся. Там, где ВЦИОМ учился, эти господа преподавали
Любой думающий человек понимает, что Суперлига необходима. Европейский футбол под руководством коррумпированного УЕФА находится на грани финансового краха. Откуда ты взял, что это клуб для избранных? На данный момент в Суперлиге планируется 3 Дивизиона. Команды в 3 дивизионе будут получать больше чем в Лиге Европы.
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Хорошо проплаченный опрос всегда приносит нужные результаты. (Народная мудрость.)
+1
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+1
ЗА эту ерунду,не могут быть любители футбола,а вот те кто иногда любит посмотреть,они могут,потому что истинные любители футбола ценят именно те матчи,где середняк дает бой и т д,я допустим болельщик Интера,и вчера у них был очень сложный матч с Дженоа,вот эти моменты мы и любим
+1
0
+1
Это ложь. Я за Суперлигу, но большинство против. Думаю против процентов 60. Если бы большинство было за, Суперлигу уже запустили бы.
+1
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Ответ eao79rus
Опрос проводили среди учеников 5-Б на перемене? Очевидная же ложь. В реальности, скорее, наоборот, хотя бы уже потому, что Суперлига - попытка создать частный клуб для "избранных", в который не попадут 99% клубов Европы, в том числе довольно популярных, но не обладающих "элитным" статусом. Соответственно, с чего болельщикам этих клубов поддерживать такое? А тут ещё кто-то над опросами ВЦИОМ смеялся. Там, где ВЦИОМ учился, эти господа преподавали
6тыщ школьников)
0
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0
Ответ Sergey Yanin
любой из этих болельщиков, помимо своего клуба болеет ещё за какой нибудь суперклуб из топ 10. например в Испании помимо своей команды почти все болеет ещё за Барсу или Реал (испанцы проводили исследование)
Тут очень тонкая грань "болеть", выбирать между двумя клубами - да. Целенаправленно смотреть как " второй" основной, скорее нет.
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Ответ eao79rus
Опрос проводили среди учеников 5-Б на перемене? Очевидная же ложь. В реальности, скорее, наоборот, хотя бы уже потому, что Суперлига - попытка создать частный клуб для "избранных", в который не попадут 99% клубов Европы, в том числе довольно популярных, но не обладающих "элитным" статусом. Соответственно, с чего болельщикам этих клубов поддерживать такое? А тут ещё кто-то над опросами ВЦИОМ смеялся. Там, где ВЦИОМ учился, эти господа преподавали
"В реальности скорее наоборот" - у вас есть какие-то данные чтобы подтвердить это?
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Ответ akmyradov
Если честно по тихонько интерес на футбол пропадает только смотрим результаты и трансферы Теперь почти людям пофигу что там создадут им интересно только результаты комментарии и обзоры
Особенно это заметно у молодежи, их интересует суета вокруг, а не игра.
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Ну че Зумеры, футбик в тиктоке?)
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Ответ Новый рычаг
Было бы странно, если бы это исследование заказал УЕФА
Странно, что не 136%. Но и так нарисовали от души
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