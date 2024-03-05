Суперлигу поддерживают 72% фанатов, больше всего – в Испании. За создание турнира выступают 86% респондентов в возрасте от 15 до 24 (Opinion Way)
Большинство болельщиков выступает за Суперлигу Европы.
Как передает Kicker со ссылкой на исследование, проведенное организацией Opinion Way во Франции, Германии, Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах, Англии и Португалии, 72% из 6458 опрошенных футбольных фанатов положительно оценивают идею создания турнира.
Наибольшую поддержку Суперлига Европы имеет в Испании (81%), Португалии (81%) и Италии (80%), наименьшую – в Германии (61%) и Англии (65%).
При этом среди респондентов в возрасте от 15 до 24 лет идея пользуется наибольшей популярностью – 86%. Поддержка падает по мере повышения возраста (вплоть до 59% у людей в возрасте 65 лет и старше).
Всё как всегда. Можно было догадаться, кто заказчик
8 из 10 россиян считают Игры Дружбы важным событием для страны.
И тут победили !
0,59% -поверю.
Теперь почти людям пофигу что там создадут им интересно только результаты комментарии и обзоры
например в Испании помимо своей команды почти все болеет ещё за Барсу или Реал (испанцы проводили исследование)