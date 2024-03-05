Суперлигу поддерживают 72% фанатов, больше всего – в Испании. За создание турнира выступают 86% респондентов в возрасте от 15 до 24 (Opinion Way)

Большинство болельщиков выступает за Суперлигу Европы.

Как передает Kicker со ссылкой на исследование, проведенное организацией Opinion Way во Франции, Германии, Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах, Англии и Португалии, 72% из 6458 опрошенных футбольных фанатов положительно оценивают идею создания турнира.

Наибольшую поддержку имеет в Испании (81%), Португалии (81%) и Италии (80%), наименьшую – в Германии (61%) и Англии (65%).

При этом среди респондентов в возрасте от 15 до 24 лет идея пользуется наибольшей популярностью – 86%. Поддержка падает по мере повышения возраста (вплоть до 59% у людей в возрасте 65 лет и старше).