Холанд о Месси: «Лучший из тех, кто когда-либо играл. Ему нужно завершить карьеру, чтобы лучшим назвали кого-то другого, возможно»

Эрлинг Холанд назвал Лионеля Месси лучшим игроком мира.

«Я выиграл все, но мне всего 23 года, поэтому я хочу сделать это снова.

– лучший из тех, кто когда-либо играл. Возможно, ему нужно завершить карьеру, чтобы лучшим назвали кого-то другого», – сказал форвард « » на пресс-конференции перед матчем с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.