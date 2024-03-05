Холанд о Месси: «Лучший из тех, кто когда-либо играл. Ему нужно завершить карьеру, чтобы лучшим назвали кого-то другого, возможно»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд назвал Лионеля Месси лучшим игроком мира.

«Я выиграл все, но мне всего 23 года, поэтому я хочу сделать это снова.

Месси – лучший из тех, кто когда-либо играл. Возможно, ему нужно завершить карьеру, чтобы лучшим назвали кого-то другого», – сказал форвард «Манчестер Сити» на пресс-конференции перед матчем с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Опять этот Аргентинец игравший за Барселону хвалит Месси:)
+37
-13
+24
Ответ rigobersong
Опять этот Аргентинец игравший за Барселону хвалит Месси:)
Выписан из аппетитных номинантов на ЗМ и красивых участников группы «кто угодно, лишь бы не Месси»👹
+28
-6
+22
Молодые футболисты уже не справляются с ним, что аж просят уйти из футбола:)
+16
-3
+13
Мой месси в этом году забьет больше португальского симулянта выграет копу америки и получит 9 золотой мяч если этого не случится я сам лешу себя достоинства и уйду в женский монастырь.
+15
-7
+8
Ответ Ночной кошмар Логинова
Да, классно подколол) Многие не поняли)
В интервью он вполне серьёзно говорил, что Лео это величайший футболист, и что пока он в игре, статус лучшего футболиста планеты всегда за ним. Никаких намёков, обычный комплимент
+9
-1
+8
Хороший намек
+10
-5
+5
Фанаты кринжа наивно считают что все молодые выбирают их кумира.
Но реальность другая)
+6
-2
+4
Ответ Отец Абду
Молодые футболисты уже не справляются с ним, что аж просят уйти из футбола:)
Ну так в 35 по гол пас сделал 60 очков, стал ЧЕМПИОНОМ МИРА, МВП ЧМ.
Холанд в 22 60 очков делает и это максимум, Мбаппе тоже.
+6
-2
+4
Ответ Barsenoga
Мой месси в этом году забьет больше португальского симулянта выграет копу америки и получит 9 золотой мяч если этого не случится я сам лешу себя достоинства и уйду в женский монастырь.
Какого Лёшу?
+4
0
+4
Ответ ман сити фейк
Ригобер ждём твой коммент
Человек сказал правду . Да к сожаленю карьера Месси подходит к завершению. Но то что самый лучший футболист за всю историю футбола он прав .
+3
-1
+2
Ответ xQcoW
Старый арговский якорь уже давно закончил карьеру после 2:8. После этого пошли трофеи и награды, за которые должно быть стыдно упоминать.
Месси после 8-2:

181 матч
120 голов
64 ассиста
8 трофеев

Всем бы так завершать карьеру))
+3
-2
+1
Ответ VERBLYUD
Молодец, Эрлинг! Достойные слова! Но пусть Величайший радует нас как можно дольше! Уверен, после завершения карьеры даже хейтеры будут скучать по его игре!
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1765010407456964716?t=BphlAhbYDjQVUcuIEfgZJQ&s=19
Эрлинга спросили про ЗМ.
Он ответил что Месси величайший и он выиграл главный турнир в истории спорта.
Тут шансов нет в борьбе с Лео.
+2
-1
+1
Ответ CHELSEA_2008
Эх Эрлинг... Знал бы ты как тебя называют мессибои на сайте, и что про тебя думают 😃
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1765010407456964716?t=BphlAhbYDjQVUcuIEfgZJQ&s=19
Ну Эрлинг живет реальностью, в отличии от фанатов рук у паха.
ЧМ - турнир номер 1.
Месси величайший.
Шансы на ЗМ минимальны против Месси с Кубком Мира.
Видео прилагается)
+1
-1
0
Ответ Vinnipukh Vinni
А он выиграет? Он вообще сыграет там?
У фанатов Роналду же был аргумент насчет ЧМ у Месси. Вот теперь такой же аргумент у фанатов Месси к Холанду.
Очевидно, что не выиграет, но сыграть в плей-офф по силам, думаю. Очень много сейчас пацанов занимается футболом в Норвегии, очень много скаутов шерстит команды.
0
0
0
Ответ Marcus-light
Вот выиграет Холанд ЧМ, тогда будет лучшим в истории, однозначно.
А он выиграет? Он вообще сыграет там?
0
0
0
Ответ rigobersong
Это никак не повлияет на его величие, ведь любой адекватный человек (т.е. не глор кринжа), прекрасно понимает это:) Одно дело когда ты играешь с Фигу, Коштой, Леау, Диашам, Бруно, Бернарду, Кансело, Пепе и т.д. Далеко ходить не надо:) Диаш недавно был лучшим игроком АПЛ, Леау серии А, вот с этой сборной где у тебя 20 лет были звезды мирового футбола опозорится на ЧМ мог только слабый и распиаренный нанейм:)) Хотя в принципе у Холанда и Роналду одинаковая статистика в ПО ЧМ:)) 0 голов 0 голевых 0 медалей, но есть один ньюанс:))
Я это все понимаю, у меня вызвала вопросы фраза "я выиграл все".
0
0
0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
А кому интересны уровни сборных? Эти дворовые турниры типа ЧМ уже давно не признак топ-футбола.
признак топ футбола чемп. СА
0
0
0
Ответ ApXuMaHqPuT
Тонкий намёк оглоблей😀
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1765010407456964716?t=BphlAhbYDjQVUcuIEfgZJQ&s=19
Попробуй рассказать в чем намек, когда Холанд называет вещи своими именами?
Месси величайший
ЧМ - главный турнир в спорте и шансов на ЗМ против Месси с Кубком Мира нет.
+1
-1
0
Ответ rigobersong
Опять этот Аргентинец игравший за Барселону хвалит Месси:)
прискорбно, но памперсный возраст твой интеллектуальный максимум)
0
0
0
Ответ rigobersong
Опять этот Аргентинец игравший за Барселону хвалит Месси:)
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1765010407456964716?t=BphlAhbYDjQVUcuIEfgZJQ&s=19
Холанд на вопрос о ЗМ ответил, что Месси величайший и он выиграл главный турнир в спорте.
Шансов нет против Месси с Кубком Мира.
+1
-1
0
Ответ rigobersong
Опять этот Аргентинец игравший за Барселону хвалит Месси:)
Комментарий удален модератором
Ответ Ильяс Уалиханов
В интервью он вполне серьёзно говорил, что Лео это величайший футболист, и что пока он в игре, статус лучшего футболиста планеты всегда за ним. Никаких намёков, обычный комплимент
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1765010407456964716?t=BphlAhbYDjQVUcuIEfgZJQ&s=19
Холанд говорит что Месси величайший и он выиграл главный турнир в спорте, поэтому шансов у него против ЧМ не было.
+1
-1
0
А Роналдуфилы говорили что кумир Холланда Роналду, опять обложались что ли? и теперь и Холланд станет у них ненавистным? а в прошлом году они ведь топили за него🤣🤣🤣
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий