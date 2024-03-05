Холанд о Месси: «Лучший из тех, кто когда-либо играл. Ему нужно завершить карьеру, чтобы лучшим назвали кого-то другого, возможно»
Эрлинг Холанд назвал Лионеля Месси лучшим игроком мира.
«Я выиграл все, но мне всего 23 года, поэтому я хочу сделать это снова.
Месси – лучший из тех, кто когда-либо играл. Возможно, ему нужно завершить карьеру, чтобы лучшим назвали кого-то другого», – сказал форвард «Манчестер Сити» на пресс-конференции перед матчем с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.
Но реальность другая)
Холанд в 22 60 очков делает и это максимум, Мбаппе тоже.
181 матч
120 голов
64 ассиста
8 трофеев
Всем бы так завершать карьеру))
Эрлинга спросили про ЗМ.
Он ответил что Месси величайший и он выиграл главный турнир в истории спорта.
Тут шансов нет в борьбе с Лео.
Ну Эрлинг живет реальностью, в отличии от фанатов рук у паха.
ЧМ - турнир номер 1.
Месси величайший.
Шансы на ЗМ минимальны против Месси с Кубком Мира.
Видео прилагается)
Очевидно, что не выиграет, но сыграть в плей-офф по силам, думаю. Очень много сейчас пацанов занимается футболом в Норвегии, очень много скаутов шерстит команды.
Попробуй рассказать в чем намек, когда Холанд называет вещи своими именами?
Месси величайший
ЧМ - главный турнир в спорте и шансов на ЗМ против Месси с Кубком Мира нет.
Холанд на вопрос о ЗМ ответил, что Месси величайший и он выиграл главный турнир в спорте.
Шансов нет против Месси с Кубком Мира.
Холанд говорит что Месси величайший и он выиграл главный турнир в спорте, поэтому шансов у него против ЧМ не было.