«ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» благодаря дублю Мбаппе – 2:1. Парижане вышли в 1/4 финала ЛЧ

Теги ПСЖ Реал Сосьедад Лига чемпионов УЕФА Микель Мерино Килиан Мбаппе онлайны Футбол

«ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» (2:1) и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Оба мяча французской команды забил Килиан Мбаппе, в составе испанцев отличился Микель Мерино. Арсен Захарян пропустил игру из-за травмы.

Реал Сосьедад Испания – ПСЖ Франция 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
5 марта, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 15 Мбаппе, 0:2 – 56 Мбаппе, 1:2 – 89 Мерино.
Реал СосьедадРемиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия (Пачеко, 77), Галан, Мендес (Турриентес, 61), Мерино, Субименди (Оласагасти, 83), Кубо, Беккер (Барренечеа, 61), Ойарсабаль (Андре Силва, 77).
ПСЖДоннарумма, Хакими (Солер, 83), Эрнандес, Лукас Бералдо, Мендеш (Мукиеле, 62), Фабиан Руис (Угарте, 77), Витинья, Заир-Эмери, Дембеле (Коло-Муани, 82), Барколя (Ли Кан Ин, 46), Мбаппе.
Предупреждения:
Мендеш (28), Хакими (41), Кубо (42), Дембеле (45), Субельдия (54).

Первый матч: 0:2

Статистика ЛЧ

Таблицы ЛЧ

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шансов у Сосьедада не так много , но буду болеть за них .
+10
-5
+5
За Сосьедад!⚽️
+8
-3
+5
удачи ПСЖ ! жду гол от Мбаппе
+5
-1
+4
Ответ Unclemeat
Что-то Захаряна даже в заявке не матч не видно...
Ещё вчера написали, что у него травма, мышечной повреждение. Не сыграет
+2
0
+2
Какой же бист Мбаппе 💪
+4
-3
+1
Удачи парижанам
+4
-4
0
Allez Paris💪🇨🇵
+4
-4
0
Мбаппе в составе... А как же желание Энрике учиться играть без француза?)
+1
-1
0
Захарян сегодня секретное оружие , удачи Соседаду и не проиграть болтным
+1
-1
0
Что-то Захаряна даже в заявке не матч не видно...
0
0
0
Как же хорош псж без арговского пеша
+6
-6
0
Ответ xQcoW
Как же хорош псж без арговского пеша
а при Собянине ещё лучше станет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий