«ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» благодаря дублю Мбаппе – 2:1. Парижане вышли в 1/4 финала ЛЧ
«ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» (2:1) и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Оба мяча французской команды забил Килиан Мбаппе, в составе испанцев отличился Микель Мерино. Арсен Захарян пропустил игру из-за травмы.
- Дата проведения
- 5 марта, 23.00, «Реале Арена»
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия (Пачеко, 77), Галан, Мендес (Турриентес, 61), Мерино, Субименди (Оласагасти, 83), Кубо, Беккер (Барренечеа, 61), Ойарсабаль (Андре Силва, 77).
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими (Солер, 83), Эрнандес, Лукас Бералдо, Мендеш (Мукиеле, 62), Фабиан Руис (Угарте, 77), Витинья, Заир-Эмери, Дембеле (Коло-Муани, 82), Барколя (Ли Кан Ин, 46), Мбаппе.
Первый матч: 0:2