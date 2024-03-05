У сотрудницы парижской больницы украли ноутбук с логистическими планами Олимпийских игр-2024

В Париже украли ноутбук с логистическими планами Олимпийских игр-2024.

По информации BFM, компьютер принадлежал генеральному секретарю управления больницы Авиценны и был похищен 1 марта из ее автомобиля в округе Дранси после того, как женщина оставила машину на парковке возле торгового центра и отправилась за покупками.

В ноутбуке содержались конфиденциальные документы, в том числе планы доступа и планы передвижения представителей больниц во время Олимпийских игр.

После заявления, поданного в пятницу, начато расследование по обвинению в краже с причинением ущерба. За расследование отвечает полицейский участок Дранси.

Ранее СМИ сообщили об ограблении сотрудника парижской мэрии – у него украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.