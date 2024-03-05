У сотрудницы парижской больницы украли ноутбук с логистическими планами Олимпийских игр-2024

Теги происшествия Париж-2024 Легкая атлетика

В Париже украли ноутбук с логистическими планами Олимпийских игр-2024.

По информации BFM, компьютер принадлежал генеральному секретарю управления больницы Авиценны и был похищен 1 марта из ее автомобиля в округе Дранси после того, как женщина оставила машину на парковке возле торгового центра и отправилась за покупками. 

В ноутбуке содержались конфиденциальные документы, в том числе планы доступа и планы передвижения представителей больниц во время Олимпийских игр.

После заявления, поданного в пятницу, начато расследование по обвинению в краже с причинением ущерба. За расследование отвечает полицейский участок Дранси.

Ранее СМИ сообщили об ограблении сотрудника парижской мэрии – у него украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады. 

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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27 комментариев
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Комиссар Жубер, ваш выход 😂 😂 😂
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Что у них там с подготовкой к олимпиаде?) То одни планы украдены, то другие
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Mobile Device Management + какой-нибудь Bitlocker и злоумышленник особо ничего не достанет.
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Here we go again
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Ответ bevooch
Mobile Device Management + какой-нибудь Bitlocker и злоумышленник особо ничего не достанет.
Да там мартышки по-любому оджали, им даже в голову не придет данные какие-то смотреть, побыстрее в скупку или как у них там называется отнести, и бабло на наркоту просадить
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Скоро вернут вместе с круассаном, взяли по ошибке. Это же не первобытная Россия, кому во Франции нужен чужой ноутбук?
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Петров и Баширов?
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Ответ Maxximus
Комиссар Жубер, ваш выход 😂 😂 😂
Ну что же Вы) Жубер - это Марсель ) это ж классика 😀
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Поищите на парижском авито
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Ответ Maxximus
Комиссар Жубер, ваш выход 😂 😂 😂
Вызывали?
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Ответ Maxximus
Комиссар Жубер, ваш выход 😂 😂 😂
"Мы в д*рьме"!
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Петров и Боширов виноваты?
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с большой вероятностью укравшему глбоко пофиг на планы и вообще на контент, макимум глянет, нет ли порнухи годной, а потом тиснет куда-нибудь
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Ответ zommie
с большой вероятностью укравшему глбоко пофиг на планы и вообще на контент, макимум глянет, нет ли порнухи годной, а потом тиснет куда-нибудь
С еще большей вероятностью графики работы дежурных врачей и медсестер вряд ли представляют интерес для кого-то, кроме самих работников больницы
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Ответ Александр Бородин
Да там мартышки по-любому оджали, им даже в голову не придет данные какие-то смотреть, побыстрее в скупку или как у них там называется отнести, и бабло на наркоту просадить
Вряд ли, вторая подобная кража, связанная с ОИ. Вполне возможны происшествия.
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Наверняка ноутбук из машины увёл какой-нибудь голубоглазый блондин
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Уже второй ноутбук😂
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маловато говнеуца...
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Продала, а не украли
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И олимпиада не состоится
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вангую что олимпиада будет с огоньком.
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Зато есть деньги на финансирование Украины.
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Отменяем Олимпийские Игры в Париже и в целях безопасности переносим их в Барнаул
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Не зря Даниэль не любил Париж, а особенно полицию.
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