«Бавария» разгромила «Лацио» (3:0) и вышла в четвертьфинал ЛЧ. Кейн сделал дубль

Теги Бавария Лацио Лига чемпионов УЕФА Томас Мюллер Харри Кейн онлайны Футбол

«Бавария» обыграла «Лацио» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Форвард мюнхенцев Харри Кейн сделал дубль. Еще одним голом отметился Томас Мюллер.

Бавария Германия – Лацио Италия 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
5 марта, 23.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 38 Кейн, 2:0 – 45 Мюллер, 3:0 – 66 Кейн.
БаварияНойер, Дайер, де Лигт, Геррейру (Дэвис, 78), Павлович, Горетцка, Киммих, Мюллер (Тель, 78), Сане (Лаймер, 89), Мусиала (Гнабри, 90), Кейн.
ЛациоПроведель, Марушич, Романьоли, Хила, Пеллегрини, Луис Альберто (Камада, 80), Весино (Катальди, 61), Гендузи, Фелипе Андерсон (Педро, 75), Дзакканьи (Исаксен, 61), Иммобиле (Кастельянос, 61).
Предупреждения:
Романьоли (80), Катальди (89), Пеллегрини (90).

Первый матч: 0:1

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86 комментариев
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по версии Черданцева Дайер основным игроком Тоттэнхэма был и перешел в запас Баварии? блин, ну хоть немного можно же готовиться
+31
0
+31
скажите кто - нибудь чердаку, что Сане на поле
+27
0
+27
Чудила комментатор минуту рассказывал, почему Сане не будет играть, когда он уже давно был на поле. И не заметил, что 2-й мяч забил Мюллер. Где они таких берут?
+24
0
+24
Чердак у микрофона. Выключаем звук
+20
-2
+18
Комментатор только проснулся, черти что лепит
+16
0
+16
Судья уже второй раз косячить.Это чистый фол на Сане
+10
0
+10
А прикиньте Тухель выиграет ЛЧ.Вот это будет прикол.
+8
0
+8
Ответ kowadu2
Чудила комментатор минуту рассказывал, почему Сане не будет играть, когда он уже давно был на поле. И не заметил, что 2-й мяч забил Мюллер. Где они таких берут?
Павловича Мусиалой называл))) и ещё удивлялся почему тот в опорной зоне постоянно)))
+7
0
+7
Павлович в топа растёт)))
+8
-1
+7
Удачи Баварии!
+7
-2
+5
сане надо менять на Теля
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теперь главное не уснуть ребятам во втором тайме
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нафиг сане выпустили...Тель заряжен
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Сейчас Тухель выпустит ещё одного защитника и начнет удерживать счёт и как обычно выстрелит себе в ногу..
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Бавария больше одного в первом тайме.
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+4
Нормально так судья подстраховал Лацио
+4
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+4
Лацио позорно поставил автобус и поплатился.🤢🤢🤢
+4
-1
+3
вот это красота
+3
0
+3
Ответ Tolik_Sharsheev
Павловича Мусиалой называл))) и ещё удивлялся почему тот в опорной зоне постоянно)))
Он же: "Харри Кейна на поле уже нет. А, нет, есть".
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+3
Ответ ARKO
Бавария играет как то на раслабоне
да хоть как то играет
+3
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+3
хоть что то в атаке было . посмотрим что будет дальше
+3
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+3
Ответ Serzh Troshevich
Тухель на бровке делает такой вид, как-будто что-то понимает в футболе
Человек Лигу Чемпионов с Челси выиграл и в том же сезоне затащил их в топ 4 не смотря на все усилия Лэмпарда. Наверное все таки что то понимает
+3
0
+3
С победой баварцев, не сказать, что шикарный матч провели, но уже хоть что-то, с выходом в 1/4.
+3
0
+3
Честно скажу, что смотрел конец первого тайма и весь второй. У Лацио 0 ударов в створ, это шапито , а не уровень 1/8. Разговоры про расширения лч даже слышать не хочу. Бавария вообще не напрягалась, даже в чемпионате большее сопротивление встречает. Итого почему я не хочу смотреть футбол, а особенно сегодняшний матч:
1- Черданцев(у него уже деменция, половину не помнит, особенно замены, которых даже не было)
2- Лацио и подобные клубы, которые непонятно что вообще делают в лч. У них высокий класс игроков, но играть в это… самим игрокам вообще было фиолетово, проще валяться на поле и быть ведомыми.
3- Бавария, которая даже не покуражилась при домашних трибунах. Ну забить на игру и от чужой штрафной дойти до своей - это прям сильно. Я помню Барсу в лучшие годы, могли они скатать какие-то 2-2; 1-0, но потом выйти и разнести оппонента, причём играли до конца. Ливерпуль при Клоппе в лучшие годы. Бавария не жаждет побед, а играет в полноги. Почему бы Кейну не дать сделать покер?
+2
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Бавария, играй в свою игру и будет збс
+4
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Ответ Willy Kambwala
За Баварию) так как хотелось бы посмотреть на переобувку комментаторов Спортса прогоняющих Тухеля, если он возьмёт ЛЧ и "ушастый" станет первым трофеем Кейна )
Даже если он возьмет ЛЧ он все равно должен уйти
+3
-1
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Дай Телю поиграть.Ну что за фигня
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Команда играющая в такой футбол как Лацио не должна проходить дальше
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Выпусти Теля уже.Дай пацану забить
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Дэйвис и правда сильно сдал.
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