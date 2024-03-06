«Бавария» разгромила «Лацио» (3:0) и вышла в четвертьфинал ЛЧ. Кейн сделал дубль
«Бавария» обыграла «Лацио» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Форвард мюнхенцев Харри Кейн сделал дубль. Еще одним голом отметился Томас Мюллер.
- Дата проведения
- 5 марта, 23.00, «Альянц-Арена»
-
Бавария –
Нойер, Дайер, де Лигт, Геррейру (Дэвис, 78), Павлович, Горетцка, Киммих, Мюллер (Тель, 78), Сане (Лаймер, 89), Мусиала (Гнабри, 90), Кейн.
-
Лацио –
Проведель, Марушич, Романьоли, Хила, Пеллегрини, Луис Альберто (Камада, 80), Весино (Катальди, 61), Гендузи, Фелипе Андерсон (Педро, 75), Дзакканьи (Исаксен, 61), Иммобиле (Кастельянос, 61).
- Предупреждения:
- Романьоли (80), Катальди (89), Пеллегрини (90).
Первый матч: 0:1
1- Черданцев(у него уже деменция, половину не помнит, особенно замены, которых даже не было)
2- Лацио и подобные клубы, которые непонятно что вообще делают в лч. У них высокий класс игроков, но играть в это… самим игрокам вообще было фиолетово, проще валяться на поле и быть ведомыми.
3- Бавария, которая даже не покуражилась при домашних трибунах. Ну забить на игру и от чужой штрафной дойти до своей - это прям сильно. Я помню Барсу в лучшие годы, могли они скатать какие-то 2-2; 1-0, но потом выйти и разнести оппонента, причём играли до конца. Ливерпуль при Клоппе в лучшие годы. Бавария не жаждет побед, а играет в полноги. Почему бы Кейну не дать сделать покер?