Газзаев о ситуации Промеса: «Квинси для «Спартака» очень много сделал – не хотелось бы, чтобы его бросили. У каждого своя правда, тем более в нынешних геополитических условиях»

Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию вокруг Квинси Промеса.

Напомним, Промес по‑прежнему находится в ОАЭ, откуда не смог вылететь со « » после зимних сборов. Нидерландец был задержан полицией в аэропорту Дубая после того, как ранее, вероятно, скрылся с места ДТП. Кроме того, на родине игрок является фигурантом уголовных дел о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата.

Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что футболист избежит тюремного заключения в ОАЭ и будет оштрафован, после чего вернется в Москву.

«История непростая. Но он очень многое сделал для «Спартака». Не хотелось бы, чтобы его бросили...

Здесь у каждого своя правда. Должен и клуб включиться, и РФС нужно обозначить свою позицию. Комментировать юридические моменты, его дело мне сложно. Точка пока в этом вопросе не поставлена.

Повторюсь, как футболист он принес «Спартаку» много пользы, всегда являлся лидером команды. А как сложится его судьба в дальнейшем... Не берусь судить. Бросать человека тоже нельзя. У каждого своя правда. Тем более в сегодняшних геополитических условиях», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Промеса отпустят на свободу? Онлайн