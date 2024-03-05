Газзаев о ситуации Промеса: «Квинси для «Спартака» очень много сделал – не хотелось бы, чтобы его бросили. У каждого своя правда, тем более в нынешних геополитических условиях»
Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию вокруг Квинси Промеса.
Напомним, Промес по‑прежнему находится в ОАЭ, откуда не смог вылететь со «Спартаком» после зимних сборов. Нидерландец был задержан полицией в аэропорту Дубая после того, как ранее, вероятно, скрылся с места ДТП. Кроме того, на родине игрок является фигурантом уголовных дел о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата.
Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что футболист избежит тюремного заключения в ОАЭ и будет оштрафован, после чего вернется в Москву.
«История непростая. Но он очень многое сделал для «Спартака». Не хотелось бы, чтобы его бросили...
Здесь у каждого своя правда. Должен и клуб включиться, и РФС нужно обозначить свою позицию. Комментировать юридические моменты, его дело мне сложно. Точка пока в этом вопросе не поставлена.
Повторюсь, как футболист он принес «Спартаку» много пользы, всегда являлся лидером команды. А как сложится его судьба в дальнейшем... Не берусь судить. Бросать человека тоже нельзя. У каждого своя правда. Тем более в сегодняшних геополитических условиях», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Газзаев: "У каждого своя правда..."
а Стрельцов для Торпедо мало сделал?
Причём здесь то, что он сделал для команды и его криминальные действия вне поля?
лучшего токаря завода посадят за наркоту и поножовщину или не бросят в трудную минуту?
Тот же артист Ефремов сделал гораздо больше для кинематографа, но упаковали по-полной, да и артиста Ефремова знает гораздо большее число россиян, чем какого-то Промеса.
давайте всё-таки мухи отдельно и котлеты отдельно!
если француз убил кого-то у себя, то в Англии он уже не убийца?
У каждого своя правда. Особенно у тех, кто дипломатическими самолётами и сам возил кокс тоннами из Аргентины. Свой своему поневоле брат.
Есть условия договора. Вряд ли в них входит "отмазывание" друг друга по уголовным вопросам. Сможет вернуться, будет играть до решения в апелляции. После вынесения окончательного обвинительного (если в итоге он таким будет) активируется пункт договора о расторжении и штрафных санкциях к игроку. Но контракт закончится раньше. Вот и вся история.
Это сказал фараон
Он был очень умён
И за это его называли Тутенхамон(с)