Газзаев о ситуации Промеса: «Квинси для «Спартака» очень много сделал – не хотелось бы, чтобы его бросили. У каждого своя правда, тем более в нынешних геополитических условиях»

Теги Спартак Валерий Газзаев премьер-лига Россия РФС Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию вокруг Квинси Промеса.

Напомним, Промес по‑прежнему находится в ОАЭ, откуда не смог вылететь со «Спартаком» после зимних сборов. Нидерландец был задержан полицией в аэропорту Дубая после того, как ранее, вероятно, скрылся с места ДТП. Кроме того, на родине игрок является фигурантом уголовных дел о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата.

Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что футболист избежит тюремного заключения в ОАЭ и будет оштрафован, после чего вернется в Москву.

«История непростая. Но он очень многое сделал для «Спартака». Не хотелось бы, чтобы его бросили...

Здесь у каждого своя правда. Должен и клуб включиться, и РФС нужно обозначить свою позицию. Комментировать юридические моменты, его дело мне сложно. Точка пока в этом вопросе не поставлена.

Повторюсь, как футболист он принес «Спартаку» много пользы, всегда являлся лидером команды. А как сложится его судьба в дальнейшем... Не берусь судить. Бросать человека тоже нельзя. У каждого своя правда. Тем более в сегодняшних геополитических условиях», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Промеса отпустят на свободу? Онлайн

Материалы по теме

100 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Где деньги Алании?

Газзаев: "У каждого своя правда..."
+155
-2
+153
риторический вопрос:
а Стрельцов для Торпедо мало сделал?
Причём здесь то, что он сделал для команды и его криминальные действия вне поля?
лучшего токаря завода посадят за наркоту и поножовщину или не бросят в трудную минуту?
Тот же артист Ефремов сделал гораздо больше для кинематографа, но упаковали по-полной, да и артиста Ефремова знает гораздо большее число россиян, чем какого-то Промеса.
давайте всё-таки мухи отдельно и котлеты отдельно!
+105
-7
+98
В сегодняшних геополитических условиях можно толкать 1.3 тонны кокаина и ножи в родственников вставлять?
+76
-4
+72
Ответ Александр Васильев
риторический вопрос: а Стрельцов для Торпедо мало сделал? Причём здесь то, что он сделал для команды и его криминальные действия вне поля? лучшего токаря завода посадят за наркоту и поножовщину или не бросят в трудную минуту? Тот же артист Ефремов сделал гораздо больше для кинематографа, но упаковали по-полной, да и артиста Ефремова знает гораздо большее число россиян, чем какого-то Промеса. давайте всё-таки мухи отдельно и котлеты отдельно!
Логика на территории Российской Федерации умерла.
+58
-8
+50
Ответ baryn
Комментарий скрыт
а вот эти мы - они сейчас с вами рядом, в одной комнате?)
+38
-1
+37
Ответ baryn
Комментарий скрыт
Есть основания не верить суду Нидерландов? Если все не так однозначно, то почему снежок не поехал отстаивать свои права домой, а прописался в России?
+34
-3
+31
Нынешние геополитические условия.... Невероятная удобная фраза и определение... Подойдет для чего угодно... Для оправдания ...всего . Отлично научились заворачивать любое д.....о во фразы и подгонять обстоятельства под лозунги. Иногда лучше промолчать.. Сойдешь за умного...
+31
-1
+30
Ответ baryn
Комментарий скрыт
то есть для тебя есть разница на территории какой страны человек совершал правонарушения?
если француз убил кого-то у себя, то в Англии он уже не убийца?
+28
-1
+27
Ну раз спустили пса, значит за дело действительно взялись на самом высоком геополитическом уровне.
У каждого своя правда. Особенно у тех, кто дипломатическими самолётами и сам возил кокс тоннами из Аргентины. Свой своему поневоле брат.
+25
-1
+24
Ответ baryn
Комментарий удален модератором
Я вижу набег мужика с женской фоткой , не прошедшего этап эволюции и застрявшего на уровне примата.
+18
0
+18
Ответ baryn
Комментарий скрыт
верь только святому Пу и точка, все остальные лгут!
+14
-3
+11
Человек, вроде как, в законодателях столько лет отсидел, а такую ерунду городит. Как юридическое лицо ФК "Спартак" может "защищать" своего контрагента Промеса от уголовного преследования суверенного государства, в чьей юрисдикции даже и не находится (да даже если бы и находилось)?
Есть условия договора. Вряд ли в них входит "отмазывание" друг друга по уголовным вопросам. Сможет вернуться, будет играть до решения в апелляции. После вынесения окончательного обвинительного (если в итоге он таким будет) активируется пункт договора о расторжении и штрафных санкциях к игроку. Но контракт закончится раньше. Вот и вся история.
+9
-1
+8
Наши бывшие и нынешние законодатели считают 1.5 тонны кокса мелочью, тогда объяснили бы за что баскетболистка Бриттни Грайнер получила 9 лет ? Это позорище, давайте оправдывать маньяков и убийц ссылаясь на сложную геополитическую ситуацию.
+12
-4
+8
Как политика может сказываться на правде? Вроде убил человека, значит, убийца. Но если считал человека плохим злодеем - значит герой. А если думал, что везешь не кокаин, а муку для африканских детей - то почти святой.
+6
0
+6
Ответ MstAndreev
Где деньги Алании? Газзаев: "У каждого своя правда..."
Собаки же не умеют разговаривать )
+7
-1
+6
Ответ Александр Васильев
риторический вопрос: а Стрельцов для Торпедо мало сделал? Причём здесь то, что он сделал для команды и его криминальные действия вне поля? лучшего токаря завода посадят за наркоту и поножовщину или не бросят в трудную минуту? Тот же артист Ефремов сделал гораздо больше для кинематографа, но упаковали по-полной, да и артиста Ефремова знает гораздо большее число россиян, чем какого-то Промеса. давайте всё-таки мухи отдельно и котлеты отдельно!
Вы так дойдете до того, что закон един для всех. Это ж экстремизм чистой воды.
+5
0
+5
Вот в ком ком, а ГАЗЗАЕВЕ не сомневался ни на секунду, что он тут вклинится и своих будет защищать. Одного поля банда
+4
0
+4
Да позовите в РФ всех наркоторговцев международных, чего уж мелочиться, они тут ничего не сделали, святые люди.
+6
-2
+4
Ответ angry horse
Интересно какой правдой руководствовался Николай Старостин осенью 1941 года? 🤔
Той правдой что обвинение в его адрес сфабриковано
+9
-5
+4
В сегодняшних геополитических условиях убийцы и насильники героями становятся.
+4
-1
+3
Вы еще гражданство дайте этому преступнику. Надоел уже этот позор из-за обычного ногомячиста. Звезда недоделанная
+5
-3
+2
Правда всегда одна
Это сказал фараон
Он был очень умён
И за это его называли Тутенхамон(с)
+5
-3
+2
Молодец Валерий Георгиевич !!!
+2
-1
+1
Одомашнился)
+1
0
+1
Ответ Alexander Lyakhov
А разве Газзаев какой-то важный деятель сейчас? По-моему, он далеко на обочине.
Он ответственный за то, чтобы святой Георгий хранил ввп
+1
0
+1
извините, а как геополитические условия влияют на нарко рафик и поножовщину?
+1
0
+1
Ответ Scrumhalf
А когда окончательно "активируется" Они ведь сначала до вынесения приговора тянули, сейчас до апелляции, потом скажут подождем кассацию, потом Верховный суд, потом ЕСПЧ...
Ну как сказать "тянули": в договоре есть определённая формулировка. Значит, её наступление не случилось, раз контракт всё ещё действует. Расторгнуть договор – это же не в воздух пёрднуть, а вызвать определённые последствия для сторон. Если "Спартак" сейчас ещё и денег Промесу за досрочное расторжение отвалит, без наступления оговоренного условия, вони будет выше крыши. Хотя, куда уж выше, казалось бы.
+1
0
+1
Ответ svinoshiva
Просто припасы на пенсию, понимаю.
Решил заработать, не более. Этот "товар" попал бы на рынок в любом случае. Можешь в порту Спб поинтересоваться, как так бывает.
0
0
0
Ответ angry horse
Интересно какой правдой руководствовался Николай Старостин осенью 1941 года? 🤔
Сразу видно, из какой субстанции твой мозг!
0
0
0
Ответ RWMen
Решил заработать, не более. Этот "товар" попал бы на рынок в любом случае. Можешь в порту Спб поинтересоваться, как так бывает.
Это типа такое неловкое оправдание наркоторговли?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий