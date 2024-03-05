Алина Загитова: «Я сейчас развиваюсь не только в спорте, а еще в медийном пространстве. Веду какие-то мероприятия на первых каналах, занимаюсь журналистикой»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала о своих будущих проектах.

«Я сейчас развиваюсь не только в спорте, а еще в медийном пространстве. Очень часто веду какие-то мероприятия на первых каналах, занимаюсь журналистикой. 

И вот ближайший проект, который у меня будет, вообще отдаленный от спорта и всего-всего, чем я занималась ранее, это проект на ютубе, шоу, которое будет называться «Постеры».

Это комедийное шоу. Не буду раскрывать всех секретов, но первый блок отснят, и надеюсь, что в скором времени вы все его увидите», – сказала Загитова. 

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107 комментариев
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>веду какие-то мероприятия на первых каналах

"Я артист больших и малых академических театров!"
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Ну если ты ведешь "какие-то" мероприятия, то наверное и журналистка из тебя будет "какая-та"!
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Какие-то мероприятия на первых каналах...🤣🤣🤣
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На первых каналах....Жаль, что у нас спортсмены не занимаются своим образованием. И как жаль, что журналист - это уже не профессия. Никто не хочет ей учиться. Просто достаточно небольшой медийности и ты: ведущий, интервьюер, аналитик и прочее.
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в области развивания очень тяжело угнаться за Алиной
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Пустышка
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А ещё мы стали более лучше одеваться
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*Веду какие-то мероприятия на первых каналах, занимаюсь журналистикой*

В этой фразе всё.
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Осторожно! Оно развивается!
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На ее фоне Бузова выглядит интеллектуалом и талантом.
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"Если заблудился в лесу...иди домой!" (с) Дж. Стэтхем
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Комедийное шоу - это всё, что происходило с Загитовой после завершения ее спортивной карьеры... Лучшего определения, чем это, для всех ее занавес тайны, безызбежностей и прочего просто не придумаешь.
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..."какие мероприятия и на каких канал я веду спросите у моего менеджера..."
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+23
А как она развивается в спорте? Никаких новых элементов не выучила, прыжков уже нет, интересных показалок нет, на выступлениях на льду уже который год одно и то же, одни и те же движения, только музыка и наряд меняются. Вне льда тоже ничего интересного не производит. Эти ее влоги "на первых каналах" не несут ничего нового и полезного для любителей ФК, там сплошное самолюбование. Грустно только, что она это называет журналистикой..
+29
-8
+21
Ещё бы школу окончить не мешало
+22
-2
+20
У нас много первых каналов? Я знаю только один. Журналистка. Что она , интересно там ведёт? На первых то каналах?😁🤣🤣😁
+26
-6
+20
У Ротенберга любимое слово "Система", у Алины "развиваюсь". Хорошая парочка может получиться.
+22
-2
+20
Здоровую критику она считает хейтом, безумные фанаты не дают ей снять розовые очки. Так и живёт в выдуманном мире бедная девушка.🦋🦋🦋🦋Певица, спортсмен, великий журналист, писатель, основатель школ фигурного катания и главный консультант в них. Нет, этого можно всего достигнуть, но прежде всего надо серьезно учиться. А не прыгать по верхушкам и считать себя уже сейчас великим профессионалом.
+27
-8
+19
- Проведу мероприятия на первых каналах
А потом выложу кружочек в этих ваших интернетах! - лукаво улыбнулась Алина
+23
-4
+19
Ответ RusVector
Ну если ты ведешь "какие-то" мероприятия, то наверное и журналистка из тебя будет "какая-та"!
Не будет. Она не развивается. и просто физически этого сделать не сможет.
+24
-6
+18
Загитова с самого начала выстраивает предложения по какой-то тактике, и она ей придерживается.
+21
-3
+18
Ответ Maturmalai
Щербакова - тоже спортсменка без профессионального медийного образования. Но в качестве ведущей держится уверенно, и грамотная речь у нее более лучше поставлена.
да, Аня говорит лучше, чем Алина. Но это не значит, что учиться на журналиста не нужно. И что у Ани всё идеально. Журналист - профессия и просто так: я хорошо говорю - не прокатит.
Вы вон тоже считаете, что учиться не нужно, поэтому и у вас в комментарии "более лучше". Русский язык нужно учить, говорить - нужно учиться. А у нас давно все забили на красивую речь и грамотное письмо.
+17
-1
+16
Сверкай, блести - хоть на всех каналах!
Только рот не открывай, пожалуйста!
+21
-6
+15
серьезные дяди сразу поняли, что на образе этой деревенщины можно поднять монету и ловко исполнили
+18
-4
+14
она развивается... ))))
+19
-5
+14
Ответ RusVector
Ну если ты ведешь "какие-то" мероприятия, то наверное и журналистка из тебя будет "какая-та"!
Вот поэтому у нас и депутаты из спорстменов как Валуев или Журова,а журналисты как Загитова....Хорошо, что в доктора они хоть не идут.
+19
-5
+14
На первых каналах😂
+16
-3
+13
" Иногда лучше жевать, чем говорить... "
+18
-5
+13
О, давненько мы не слышали от Загитовой что она развивается, снова затянула эту песенку
+17
-5
+12
на первых каналах?)
+13
-1
+12
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