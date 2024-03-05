Единая лига ВТБ. ЦСКА примет УНИКС, «Локомотив-Кубань» в гостях выиграл у «Енисея»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в гостях победил красноярский «Енисей» и поднялся на третье место в таблице, в Москве во встрече лидеров ЦСКА сыграет с казанским УНИКСом.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: – 22-6, – 22-6, – 20-9, Зенит – 19-9, Парма – 17-11, – 16-13.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 17-13, Самара – 16-13, Автодор – 13-16, Руна – 12-17, Астана – 10-18, МБА – 9-20, Нижний Новгород – 8-21, Минск – 0-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.