Единая лига ВТБ. ЦСКА примет УНИКС, «Локомотив-Кубань» в гостях выиграл у «Енисея»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» в гостях победил красноярский «Енисей» и поднялся на третье место в таблице, в Москве во встрече лидеров ЦСКА сыграет с казанским УНИКСом.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 5 марта, 15.30, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 5 марта, 20.00, «Мегаспорт»
Положение команд: УНИКС – 22-6, ЦСКА – 22-6, Локомотив-Кубань – 20-9, Зенит – 19-9, Парма – 17-11, Енисей – 16-13.
Группа Б
Положение команд: Уралмаш – 17-13, Самара – 16-13, Автодор – 13-16, Руна – 12-17, Астана – 10-18, МБА – 9-20, Нижний Новгород – 8-21, Минск – 0-29.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Их чернокнижники видимо начали пить горькую вместо тренировок 💪