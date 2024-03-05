Единая лига ВТБ. ЦСКА примет УНИКС, «Локомотив-Кубань» в гостях выиграл у «Енисея»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в гостях победил красноярский «Енисей» и поднялся на третье место в таблице, в Москве во встрече лидеров ЦСКА сыграет с казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Енисей – Локомотив-Кубань 87:101 (27:25, 25:15, 19:26, 16:35)
Дата проведения
5 марта, 15.30, «Арена-Север»
Онлайн матча

ЦСКА – УНИКС
Дата проведения
5 марта, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 22-6, ЦСКА – 22-6, Локомотив-Кубань – 20-9, Зенит – 19-9, Парма – 17-11, Енисей – 16-13.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 17-13, Самара – 16-13, Автодор – 13-16, Руна – 12-17, Астана – 10-18, МБА – 9-20, Нижний Новгород – 8-21, Минск – 0-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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12 комментариев
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Казалось, ничего не угрожало ,, Енисею" имея преимущество в 14-15 очков в третьей четверти. Но оно растаяло как мартовский снег в Краснодаре.
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+3
Ответ aldanez88
Краснодар потрачено
Не прыгай, пока не сказал "Гоп! " 🤣
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Однако концовке начинается жара 🏖️
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Я думал Емченко опять будет "Два плюс ноль", а он вон как меня опростоволосил.
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+2
Ответ Sergey Arkhipov
Правда, когда Локо вынужден отыгрываться, он может быть вдвойне опасен.
Так оно и получилось.
+2
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+2
Правда, когда Локо вынужден отыгрываться, он может быть вдвойне опасен.
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-2
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За Уникс 💪💪
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Кубань размазали в 1 половине 🤔
Их чернокнижники видимо начали пить горькую вместо тренировок 💪
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какой нафиг Карпенко убери ты его уже
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