Малкин набрал 1+1 с «Коламбусом» и стал 2-й звездой матча. У него 18+30 в 60 играх

Теги Питтсбург Коламбус Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин набрал 1+1 с «Коламбусом» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Питтсбурга» отметился голом и результативной передачей в игре с «Блю Джекетс» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе 37-летнего россиянина 48 (18+30) очков в 60 играх в текущем сезоне при полезности «+3». 

За карьеру в лиге на его счету 1277 (489+788) баллов в 1123 играх в рамках регулярок.

Сегодня Малкин (16:56, 1:36 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю. На вбрасываниях выиграл 4 попытки из 11 (36,4%). 

20 комментариев
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Ответ Maxim Shumov
48 очков в 60 матчах при ЗП в 6 миллионов. Если он в следующих 2 сезонах будет даже по 40 очков набирать - балластом для Пингвинов не станет с такой зарплатой, зачем на покой? Это ведь не беременный таракан с 12,5 млн и минус 20))
Если Джина сможет в следующем сезоне набрать 40 очков, то есть все шансы наконец попасть в топ100 за всю историю НХЛ.
+13
-3
+10
слишком много шумова будет сегодня
+9
-1
+8
Ответ Maxim Shumov
Опять таблетки пить перестал?
А ты до сих пор их пьёшь?
+9
-2
+7
Ещё 11 шайб - и можно на покой. Вроде ожил немного.
+8
-2
+6
Нормуль у двух жакетов шайбу отжал и отдал Смиту под бросок
+13
-8
+5
У Джино небольшая результативная серия из 2х матчей 2+1.
У Ови 1+2 в 3х матчах. Оба по сезону идут вровень гораздо ниже карьерного графика. Следующий матч между ними. Последний шанс зацепиться за плейофф. Пожелаем обоим продолжения результативный серии. Но проигравший уже не будет мечтать о плейофф.
+4
-2
+2
Ответ Maxim Shumov
48 очков в 60 матчах при ЗП в 6 миллионов. Если он в следующих 2 сезонах будет даже по 40 очков набирать - балластом для Пингвинов не станет с такой зарплатой, зачем на покой? Это ведь не беременный таракан с 12,5 млн и минус 20))
Максимка этот , как ты сказал беременный таракан, скоро станет лучшим снайпером в истории НХЛ. А ты кем был..... тем останешься.
+5
-3
+2
Ответ Кагов
У Джино небольшая результативная серия из 2х матчей 2+1. У Ови 1+2 в 3х матчах. Оба по сезону идут вровень гораздо ниже карьерного графика. Следующий матч между ними. Последний шанс зацепиться за плейофф. Пожелаем обоим продолжения результативный серии. Но проигравший уже не будет мечтать о плейофф.
Какое ПО, Кэпс игроков продают, Птицбург тоже)
+2
0
+2
Ответ Ответ года
Ещё 11 шайб - и можно на покой. Вроде ожил немного.
48 очков в 60 матчах при ЗП в 6 миллионов.
Если он в следующих 2 сезонах будет даже по 40 очков набирать - балластом для Пингвинов не станет с такой зарплатой, зачем на покой?
Это ведь не беременный таракан с 12,5 млн и минус 20))
+16
-15
+1
Ответ Maxim Shumov
48 очков в 60 матчах при ЗП в 6 миллионов. Если он в следующих 2 сезонах будет даже по 40 очков набирать - балластом для Пингвинов не станет с такой зарплатой, зачем на покой? Это ведь не беременный таракан с 12,5 млн и минус 20))
2 центр команды с большинством))) 48 очков))))))
+1
0
+1
Завелся немного. Но Пушкари тот еще соперник конечно...
Пропускают очень много..
+1
-1
0
Что ЗОЖ с человеком делает...
0
0
0
Ответ Maxim Shumov
48 очков в 60 матчах при ЗП в 6 миллионов. Если он в следующих 2 сезонах будет даже по 40 очков набирать - балластом для Пингвинов не станет с такой зарплатой, зачем на покой? Это ведь не беременный таракан с 12,5 млн и минус 20))
Да на самом деле неважно, где какие тараканы играют, главное, чтобы Евгений и сам удовольствие получал, и клубу помогал - не вымучивал ничего, не тормозил. Пока играется - конечно пусть играет.
+8
-8
0
Ответ antonio1589
Если Джина сможет в следующем сезоне набрать 40 очков, то есть все шансы наконец попасть в топ100 за всю историю НХЛ.
100+1 )))))
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Ответ hhlg
2 шайбы в 15 матчах - гениальная старта для игрока из топ-100 НХЛ )))))
У Макдэвида 2 в 14). По лучше чуть чуть).
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