«Реал» обжалует удаление Беллингема в матче с «Валенсией». Хавбеку грозит дисквалификация на 2-3 матча

«Реал» подаст апелляцию на удаление в матче с «Валенсией» (2:2).

Ожидается, что решение по апелляции будет принято не позже четверга, поскольку в следующее воскресенье мадридцы проведут матч 28-го тура с «Сельтой».

Беллингем получил красную карточку за то, что выразил недовольство решением судьи отменить гол « » на 99-й минуте. Ему грозит дисквалификация на 2-3 матча.

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?