«Реал» обжалует удаление Беллингема в матче с «Валенсией». Хавбеку грозит дисквалификация на 2-3 матча
«Реал» подаст апелляцию на удаление Джуда Беллингема в матче с «Валенсией» (2:2).
Ожидается, что решение по апелляции будет принято не позже четверга, поскольку в следующее воскресенье мадридцы проведут матч 28-го тура Ла Лиги с «Сельтой».
Беллингем получил красную карточку за то, что выразил недовольство решением судьи отменить гол «Реала» на 99-й минуте. Ему грозит дисквалификация на 2-3 матча.
Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?
Судья должен компенсировать данную паузу, пауза была больше 2 минут, и по хорошему матч должен был дойти до 100 минуты, а не свистеть на 99 во время навеса
Я о карточках :
Эта идиотская методика высыпать все ,,листья желтые’’ только в последние 15 - 20 минут , мало того , что не имеет никакого отношения к правилам игры, так и она ещё по вчерашней игре могла привести к самым непредсказуемым последствиям !
Это игроки ещё , понимая , что матч особенный и его вся Европа рассматривает под увеличительным стеклом ,
вели себя предельно сдержанно по поводу судейских решений!
Толкают умышленно руками в спину Венисиуса - нет желтой,
толкает руками в спину таким же манером уже сам Венисиус и снова нет !
Даже английские оморозки от судейства , не говоря уже о немцах или итальянцах карают за такое ))
Воля Ваша , господа , но я как нейтральный болельщик, считаю , что этот Хиль Мансано с судейством не справился !
Меньше самолюбованием заниматься надо
Судейские скандалы почти каждую неделю случаются? Случаются.
А в чем разница?
В Ла Лиге шум поднимается, когда два гиганта являются участниками скандала, судейский беспредел в матчах между командами поменьше просто не достигает нужной медийности.
Плюс в Испании публика эпатажнее, там СМИ и журналисты любят шуму навести
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Ты к своим ровесникам обращаешься что ли?
Взрослые люди обычно так вступления не начинают. Исправляйся и взрослей)
в добавленные 7 мин был просмотр ВАР, который отнял более 2 мин Есть требование компенсировать паузу на просмотр ВАР
А ты иди на своих ветках бчк пиши эту чушь свою
Неужели сложно новости прочитать ?
Что сказали судье он отразил в протоколе . Фразу занес , а чего вам хочется слышать или не слышать -это уже другая история .
Тут не различие в понимании . Будет наверняка разбор полетов этой ситуации .
Обидно конечно...но большой трагедии не произошло. Как шли на первом, так и остались