«Реал» обжалует удаление Беллингема в матче с «Валенсией». Хавбеку грозит дисквалификация на 2-3 матча

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Джуд Беллингем Футбол

«Реал» подаст апелляцию на удаление Джуда Беллингема в матче с «Валенсией» (2:2).

Ожидается, что решение по апелляции будет принято не позже четверга, поскольку в следующее воскресенье мадридцы проведут матч 28-го тура Ла Лиги с «Сельтой».

Беллингем получил красную карточку за то, что выразил недовольство решением судьи отменить гол «Реала» на 99-й минуте. Ему грозит дисквалификация на 2-3 матча.

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?

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31 комментарий
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Теперь удаляют за " Это гребанный гол", так написал в протоколе после матча судья.
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+18
Ответ OSHO
Посмотрел обзор. По порядку детки. Сразу скажу не болельщик испанского футбола. Многие арбитры, в разных чемпионатах, добавляют к примеру 5 или 7 минут, но играют иногда больше на пару минут, и это обычная практика, арбитр на своё усмотрение завершает игру. НО Большинство из них ВСЕГДА завершают матч, после какой то атаки, навеса, углового и т.д. Почти всегда, это как бы этично выглядит. Очень редко кто то завершает мачт прямо во время атаки, обычно судьи могут завершить матч посреди поля или к подступам к штрафной во время начала атаки, если больше сыграли чем добавил арбитр, это тоже нормально. В данном случае арбитр добавил 7 минут, но играли почти все 9, и он остановил игру именно перед самим голом, почему не на 30 секунд раньше, или на минуту раньше? Ведь у него были все права, но он это сделал на 9 минуте, и перед самым голом Реала. Почему? Почему? Моя версия, он свистнул, во время подачи, И НЕ ОЖИДАЛ что это будет гол. Возможно он хотел дотянуть до 9 минуты, и не хотел никаких обострений до 9 минуты и завершить матч. Но он никак не мог ожидать что это будет гол, но гол случился, смех и слёзы. А дальше, он (арбитр) просто НЕ МОГ, ничего с этим сделать. Что можно было сделать? Засчитать гол? Тогда было бы сколько шума из за того что после свистка игроки Валенсии бросили играть, а Реал забил? Это бы создало ещё больше проблем и путаницу, по этому пришлось всё оставить как есть. Но повторюсь, арбитр не ожидал что после навеса будет гол, он просто не хотел что бы были какие это обострения в игре (игра рукой, травмы, пенальти и прочее, он думал дотянуть ровно до 9 минуты по тихому) но когда он увидел что будет навес, решил на этом закончить игру, он он не ожидал что будет гол. Если бы он знал что после навеса будет гол, думаю он бы не свистнул. Потому что кто прерывает игру посреди голевой атаки, да и вообще в целом во время любой атаки? Это как минимум не этично по футбольным меркам. ДРУГОЕ ДЕЛО почему этот судейка тянул до 9 минуты, если оно само добавило всего 7? Ну если ты уже допустил игру до 9 минуты, будь любезен засчитай любую атаку, любой гол, а дальше твои проблемы, иди отчитывайся перед своим комитетом, с какого перепугу ты тянул игру до 9 минуты. Короче, это просто был несчастный случай. Судейка никак не мог по своим предпочтениям засудить каким либо образом игру Реала.
Почему тянули время до 9 минуты? Может потому, что в игре была пауза длиною почти в 3 минуты на просмотр Вара уже в добавленное время?
Судья должен компенсировать данную паузу, пауза была больше 2 минут, и по хорошему матч должен был дойти до 100 минуты, а не свистеть на 99 во время навеса
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-2
+11
Я бы даже не хотел обсуждать последний инцидент со свистком !
Я о карточках :
Эта идиотская методика высыпать все ,,листья желтые’’ только в последние 15 - 20 минут , мало того , что не имеет никакого отношения к правилам игры, так и она ещё по вчерашней игре могла привести к самым непредсказуемым последствиям !
Это игроки ещё , понимая , что матч особенный и его вся Европа рассматривает под увеличительным стеклом ,
вели себя предельно сдержанно по поводу судейских решений!
Толкают умышленно руками в спину Венисиуса - нет желтой,
толкает руками в спину таким же манером уже сам Венисиус и снова нет !
Даже английские оморозки от судейства , не говоря уже о немцах или итальянцах карают за такое ))
Воля Ваша , господа , но я как нейтральный болельщик, считаю , что этот Хиль Мансано с судейством не справился !
Меньше самолюбованием заниматься надо
+7
-2
+5
Должны оправдать конечно.
+13
-8
+5
Ответ Bobby Clarke
Я давно не слежу за примерой. Но вот что интересно,листая ленту, раз в неделю натыкаешься на вал негодующих новостных сообщений на одну и ту же тему: реал или барса и судейство. Может поэтому и не слежу за примерой.
За АПЛ следишь? Следишь.

Судейские скандалы почти каждую неделю случаются? Случаются.

А в чем разница?

В Ла Лиге шум поднимается, когда два гиганта являются участниками скандала, судейский беспредел в матчах между командами поменьше просто не достигает нужной медийности.

Плюс в Испании публика эпатажнее, там СМИ и журналисты любят шуму навести
+6
-1
+5
Вообще не надо банить игроков за дисциплину, только за игровые нарушения. Все таки люди платят деньги, хотят видеть лучших. Надо наказывать крупными штрафами.
+7
-5
+2
Ответ OSHO
Посмотрел обзор. По порядку детки. Сразу скажу не болельщик испанского футбола. Многие арбитры, в разных чемпионатах, добавляют к примеру 5 или 7 минут, но играют иногда больше на пару минут, и это обычная практика, арбитр на своё усмотрение завершает игру. НО Большинство из них ВСЕГДА завершают матч, после какой то атаки, навеса, углового и т.д. Почти всегда, это как бы этично выглядит. Очень редко кто то завершает мачт прямо во время атаки, обычно судьи могут завершить матч посреди поля или к подступам к штрафной во время начала атаки, если больше сыграли чем добавил арбитр, это тоже нормально. В данном случае арбитр добавил 7 минут, но играли почти все 9, и он остановил игру именно перед самим голом, почему не на 30 секунд раньше, или на минуту раньше? Ведь у него были все права, но он это сделал на 9 минуте, и перед самым голом Реала. Почему? Почему? Моя версия, он свистнул, во время подачи, И НЕ ОЖИДАЛ что это будет гол. Возможно он хотел дотянуть до 9 минуты, и не хотел никаких обострений до 9 минуты и завершить матч. Но он никак не мог ожидать что это будет гол, но гол случился, смех и слёзы. А дальше, он (арбитр) просто НЕ МОГ, ничего с этим сделать. Что можно было сделать? Засчитать гол? Тогда было бы сколько шума из за того что после свистка игроки Валенсии бросили играть, а Реал забил? Это бы создало ещё больше проблем и путаницу, по этому пришлось всё оставить как есть. Но повторюсь, арбитр не ожидал что после навеса будет гол, он просто не хотел что бы были какие это обострения в игре (игра рукой, травмы, пенальти и прочее, он думал дотянуть ровно до 9 минуты по тихому) но когда он увидел что будет навес, решил на этом закончить игру, он он не ожидал что будет гол. Если бы он знал что после навеса будет гол, думаю он бы не свистнул. Потому что кто прерывает игру посреди голевой атаки, да и вообще в целом во время любой атаки? Это как минимум не этично по футбольным меркам. ДРУГОЕ ДЕЛО почему этот судейка тянул до 9 минуты, если оно само добавило всего 7? Ну если ты уже допустил игру до 9 минуты, будь любезен засчитай любую атаку, любой гол, а дальше твои проблемы, иди отчитывайся перед своим комитетом, с какого перепугу ты тянул игру до 9 минуты. Короче, это просто был несчастный случай. Судейка никак не мог по своим предпочтениям засудить каким либо образом игру Реала.
Кто мне вернет время , потраченное на этот бред.
+2
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+2
Я давно не слежу за примерой. Но вот что интересно,листая ленту, раз в неделю натыкаешься на вал негодующих новостных сообщений на одну и ту же тему: реал или барса и судейство. Может поэтому и не слежу за примерой.
+8
-7
+1
Ответ OSHO
Посмотрел обзор. По порядку детки. Сразу скажу не болельщик испанского футбола. Многие арбитры, в разных чемпионатах, добавляют к примеру 5 или 7 минут, но играют иногда больше на пару минут, и это обычная практика, арбитр на своё усмотрение завершает игру. НО Большинство из них ВСЕГДА завершают матч, после какой то атаки, навеса, углового и т.д. Почти всегда, это как бы этично выглядит. Очень редко кто то завершает мачт прямо во время атаки, обычно судьи могут завершить матч посреди поля или к подступам к штрафной во время начала атаки, если больше сыграли чем добавил арбитр, это тоже нормально. В данном случае арбитр добавил 7 минут, но играли почти все 9, и он остановил игру именно перед самим голом, почему не на 30 секунд раньше, или на минуту раньше? Ведь у него были все права, но он это сделал на 9 минуте, и перед самым голом Реала. Почему? Почему? Моя версия, он свистнул, во время подачи, И НЕ ОЖИДАЛ что это будет гол. Возможно он хотел дотянуть до 9 минуты, и не хотел никаких обострений до 9 минуты и завершить матч. Но он никак не мог ожидать что это будет гол, но гол случился, смех и слёзы. А дальше, он (арбитр) просто НЕ МОГ, ничего с этим сделать. Что можно было сделать? Засчитать гол? Тогда было бы сколько шума из за того что после свистка игроки Валенсии бросили играть, а Реал забил? Это бы создало ещё больше проблем и путаницу, по этому пришлось всё оставить как есть. Но повторюсь, арбитр не ожидал что после навеса будет гол, он просто не хотел что бы были какие это обострения в игре (игра рукой, травмы, пенальти и прочее, он думал дотянуть ровно до 9 минуты по тихому) но когда он увидел что будет навес, решил на этом закончить игру, он он не ожидал что будет гол. Если бы он знал что после навеса будет гол, думаю он бы не свистнул. Потому что кто прерывает игру посреди голевой атаки, да и вообще в целом во время любой атаки? Это как минимум не этично по футбольным меркам. ДРУГОЕ ДЕЛО почему этот судейка тянул до 9 минуты, если оно само добавило всего 7? Ну если ты уже допустил игру до 9 минуты, будь любезен засчитай любую атаку, любой гол, а дальше твои проблемы, иди отчитывайся перед своим комитетом, с какого перепугу ты тянул игру до 9 минуты. Короче, это просто был несчастный случай. Судейка никак не мог по своим предпочтениям засудить каким либо образом игру Реала.
По порядку детки
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Ты к своим ровесникам обращаешься что ли?
Взрослые люди обычно так вступления не начинают. Исправляйся и взрослей)
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Ответ YoRHa
Ты маленько не прав. Судья может что-то компенсировать. Может, а не должен.
Ало, есть регламент как в ЧМ
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Ответ YoRHa
Ты маленько не прав. Судья может что-то компенсировать. Может, а не должен.
должен. время потраченное на вар обязаны компенсировать
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Ответ OSHO
Посмотрел обзор. По порядку детки. Сразу скажу не болельщик испанского футбола. Многие арбитры, в разных чемпионатах, добавляют к примеру 5 или 7 минут, но играют иногда больше на пару минут, и это обычная практика, арбитр на своё усмотрение завершает игру. НО Большинство из них ВСЕГДА завершают матч, после какой то атаки, навеса, углового и т.д. Почти всегда, это как бы этично выглядит. Очень редко кто то завершает мачт прямо во время атаки, обычно судьи могут завершить матч посреди поля или к подступам к штрафной во время начала атаки, если больше сыграли чем добавил арбитр, это тоже нормально. В данном случае арбитр добавил 7 минут, но играли почти все 9, и он остановил игру именно перед самим голом, почему не на 30 секунд раньше, или на минуту раньше? Ведь у него были все права, но он это сделал на 9 минуте, и перед самым голом Реала. Почему? Почему? Моя версия, он свистнул, во время подачи, И НЕ ОЖИДАЛ что это будет гол. Возможно он хотел дотянуть до 9 минуты, и не хотел никаких обострений до 9 минуты и завершить матч. Но он никак не мог ожидать что это будет гол, но гол случился, смех и слёзы. А дальше, он (арбитр) просто НЕ МОГ, ничего с этим сделать. Что можно было сделать? Засчитать гол? Тогда было бы сколько шума из за того что после свистка игроки Валенсии бросили играть, а Реал забил? Это бы создало ещё больше проблем и путаницу, по этому пришлось всё оставить как есть. Но повторюсь, арбитр не ожидал что после навеса будет гол, он просто не хотел что бы были какие это обострения в игре (игра рукой, травмы, пенальти и прочее, он думал дотянуть ровно до 9 минуты по тихому) но когда он увидел что будет навес, решил на этом закончить игру, он он не ожидал что будет гол. Если бы он знал что после навеса будет гол, думаю он бы не свистнул. Потому что кто прерывает игру посреди голевой атаки, да и вообще в целом во время любой атаки? Это как минимум не этично по футбольным меркам. ДРУГОЕ ДЕЛО почему этот судейка тянул до 9 минуты, если оно само добавило всего 7? Ну если ты уже допустил игру до 9 минуты, будь любезен засчитай любую атаку, любой гол, а дальше твои проблемы, иди отчитывайся перед своим комитетом, с какого перепугу ты тянул игру до 9 минуты. Короче, это просто был несчастный случай. Судейка никак не мог по своим предпочтениям засудить каким либо образом игру Реала.
большЕй чуши не видел))
в добавленные 7 мин был просмотр ВАР, который отнял более 2 мин Есть требование компенсировать паузу на просмотр ВАР

А ты иди на своих ветках бчк пиши эту чушь свою
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Ответ OSHO
Посмотрел обзор. По порядку детки. Сразу скажу не болельщик испанского футбола. Многие арбитры, в разных чемпионатах, добавляют к примеру 5 или 7 минут, но играют иногда больше на пару минут, и это обычная практика, арбитр на своё усмотрение завершает игру. НО Большинство из них ВСЕГДА завершают матч, после какой то атаки, навеса, углового и т.д. Почти всегда, это как бы этично выглядит. Очень редко кто то завершает мачт прямо во время атаки, обычно судьи могут завершить матч посреди поля или к подступам к штрафной во время начала атаки, если больше сыграли чем добавил арбитр, это тоже нормально. В данном случае арбитр добавил 7 минут, но играли почти все 9, и он остановил игру именно перед самим голом, почему не на 30 секунд раньше, или на минуту раньше? Ведь у него были все права, но он это сделал на 9 минуте, и перед самым голом Реала. Почему? Почему? Моя версия, он свистнул, во время подачи, И НЕ ОЖИДАЛ что это будет гол. Возможно он хотел дотянуть до 9 минуты, и не хотел никаких обострений до 9 минуты и завершить матч. Но он никак не мог ожидать что это будет гол, но гол случился, смех и слёзы. А дальше, он (арбитр) просто НЕ МОГ, ничего с этим сделать. Что можно было сделать? Засчитать гол? Тогда было бы сколько шума из за того что после свистка игроки Валенсии бросили играть, а Реал забил? Это бы создало ещё больше проблем и путаницу, по этому пришлось всё оставить как есть. Но повторюсь, арбитр не ожидал что после навеса будет гол, он просто не хотел что бы были какие это обострения в игре (игра рукой, травмы, пенальти и прочее, он думал дотянуть ровно до 9 минуты по тихому) но когда он увидел что будет навес, решил на этом закончить игру, он он не ожидал что будет гол. Если бы он знал что после навеса будет гол, думаю он бы не свистнул. Потому что кто прерывает игру посреди голевой атаки, да и вообще в целом во время любой атаки? Это как минимум не этично по футбольным меркам. ДРУГОЕ ДЕЛО почему этот судейка тянул до 9 минуты, если оно само добавило всего 7? Ну если ты уже допустил игру до 9 минуты, будь любезен засчитай любую атаку, любой гол, а дальше твои проблемы, иди отчитывайся перед своим комитетом, с какого перепугу ты тянул игру до 9 минуты. Короче, это просто был несчастный случай. Судейка никак не мог по своим предпочтениям засудить каким либо образом игру Реала.
Интересное мнение. пару лет назад в матче Милан - Специя при счёте 1:1 гости нарушили правила, а Мессиас тут же ударил. Пока мяч летел, судья решил свистнуть фол, а мяч в девятку без шансов зашёл. Судья, правда, тут же поднял руки, извинился перед всем Миланом, но... в следующей атаке после этого штрафного Специя забила победный! Милан лишился 3 очков. Вот это было стрёмно. Если я не ошибаюсь, судья уже завершил карьеру даже. А этот ещё и красных навыписывал
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Ответ jafar.omarov@icloud.com
Почему тянули время до 9 минуты? Может потому, что в игре была пауза длиною почти в 3 минуты на просмотр Вара уже в добавленное время? Судья должен компенсировать данную паузу, пауза была больше 2 минут, и по хорошему матч должен был дойти до 100 минуты, а не свистеть на 99 во время навеса
Ты маленько не прав. Судья может что-то компенсировать. Может, а не должен.
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Ответ Axmat Cecenov
Теперь удаляют за " Это гребанный гол", так написал в протоколе после матча судья.
За агрессию в отношении судьи. На днях примерно так же Рублёва "удалили" с теннисного матча. :)
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Ответ Bobby Clarke
Я давно не слежу за примерой. Но вот что интересно,листая ленту, раз в неделю натыкаешься на вал негодующих новостных сообщений на одну и ту же тему: реал или барса и судейство. Может поэтому и не слежу за примерой.
если не следишь, то откуда знаешь про вал негодующих?
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Ответ Bobby Clarke
Я давно не слежу за примерой. Но вот что интересно,листая ленту, раз в неделю натыкаешься на вал негодующих новостных сообщений на одну и ту же тему: реал или барса и судейство. Может поэтому и не слежу за примерой.
этот судья в первом же матче и Барсе нагадил)
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Ответ melmi
Красная карточка показана за то в какой манере эта фраза сказана . Да , эмоции , да накал . Но перед тобой судья . Можно рассуждать дилетант или нет Мансано ( судейство скандальное ) , но Джуда поведение ( его фраза в сторону судьи ) не красит . Никто не отменит красную карточку и боюсь это 2 матча
какой это судья. это клоун
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Ответ ШлепНога-Танцуй Ботинок
У нас разное понимание в сторону. И в протоколе написано, что аргресивно подбежал. Но не оскорблял. Смысл додумывать то, чего не было?
https://www.sports.ru/football/1115883969-sudya-mansano-ob-udalenii-bellingema-on-podbezhal-ko-mne-v-agressivnom.html?sl=1

Неужели сложно новости прочитать ?
Что сказали судье он отразил в протоколе . Фразу занес , а чего вам хочется слышать или не слышать -это уже другая история .
Тут не различие в понимании . Будет наверняка разбор полетов этой ситуации .
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Ответ melmi
Я понимаю что ты фанат клуба и эмоции через край бьют . В протоколе обратное отражено. На видео вся команда Реала бежала к судье . Джуд сказал , судья занес фразу в протокол. Судья может быть каким угодно говнюком, но если ты используешь мат в его сторону это красная
У нас разное понимание в сторону. И в протоколе написано, что аргресивно подбежал. Но не оскорблял. Смысл додумывать то, чего не было?
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Ответ melmi
Я понимаю что ты фанат клуба и эмоции через край бьют . В протоколе обратное отражено. На видео вся команда Реала бежала к судье . Джуд сказал , судья занес фразу в протокол. Судья может быть каким угодно говнюком, но если ты используешь мат в его сторону это красная
Любой лингвист скажет, что формально оскорблён гол, а не судья. В протоколе написано "грё***ный гол."
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Ответ ШлепНога-Танцуй Ботинок
Все зашибись, но В СТОРОНУ СУДЬИ, там не было. Судью никто не оскорблял
Я понимаю что ты фанат клуба и эмоции через край бьют . В протоколе обратное отражено. На видео вся команда Реала бежала к судье . Джуд сказал , судья занес фразу в протокол. Судья может быть каким угодно говнюком, но если ты используешь мат в его сторону это красная
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Ответ JENNINGS
Уровень судейства в Ла Лиге - дно дна просто! Понабрали по объявлению, тотальная профнепригодность! Как в здравом уме человек может свистнуть в момент удара плюс ещё показать КК за справедливые споры?! Конечно, обжаловать, а этого дилетанта - отстранить или спустить в Терсеру!
Красная карточка показана за то в какой манере эта фраза сказана . Да , эмоции , да накал . Но перед тобой судья . Можно рассуждать дилетант или нет Мансано ( судейство скандальное ) , но Джуда поведение ( его фраза в сторону судьи ) не красит . Никто не отменит красную карточку и боюсь это 2 матча
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Тут спорить толку нету. Решение судьи никто и никогда не отменит.
Обидно конечно...но большой трагедии не произошло. Как шли на первом, так и остались
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