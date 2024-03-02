«Спартак» о 0:0: «1453 дня гостевые команды не могли отыграть на ноль в Санкт-Петербурге в РПЛ. На 1454-й приехал «Спартак»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) соцсети Футбол

«Спартак» прокомментировал прекращение голевой серии «Зенита» в домашних матчах.

Встреча команд в 19-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0. «Зениту» не удалось забить на своем поле впервые за 58 матчей – эта серия была рекордной в истории чемпионата России.

Последний раз команде из Санкт-Петербурга не удалось забить в РПЛ на домашнем стадионе 9 марта 2020 года в матче с «Уфой» (0:0).

«1453 дня гостевые команды не могли отыграть на ноль в Санкт-Петербурге в рамках РПЛ.

На 1454-й туда приехал «Спартак», – говорится в сообщении московского клуба в телеграм-канале.

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123 комментария
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Невероятное достижение Спартака - увезти очко из Питера.
+125
-13
+112
а до этого Спартак туда не ездил 1453 дня?)
+69
-2
+67
А за эти 1454 дня Спартак сколько раз приезжал и уезжал с авоськой?
+70
-13
+57
1500 дней с первого матча на Газпром арене Зенит не забивал 7 голов. А на 1501 туда приехал Спартак
+35
-3
+32
Как же стыдно за наш Спартак,приравнивать ничью к трофею.
+28
-1
+27
37208 дней со дня основания Спартака

37208 дней без единого еврокубкового трофея
+38
-13
+25
Ответ Злодей Спб
Невероятное достижение Спартака - увезти очко из Питера.
За 13 лет впервые)
Точно достижение.
+32
-7
+25
Ответ Дмитрий Калибабчук
С марта 2020 года Спартак сыграл в Петербурге 7 матчей, на ноль дважды, сегодня и в Кубке в 22 году, когда была драка. В оставшихся 5 матчах они вытащили 19 мячей, забили 5 (2-1, 3-1, 7-1, 4-0, 3-2)
Зато они гордо пишут в телеге, что на 1454 день в Санкт-Петербург приехал Спартак.
Смешные ей-Богу)
Все предыдущие просёры забыли,зато сегодня, увезя очко из Питера, раздухарились)
+29
-8
+21
Ответ Наталья Ларионова
А за эти 1454 дня Спартак сколько раз приезжал и уезжал с авоськой?
С марта 2020 года Спартак сыграл в Петербурге
7 матчей, на ноль дважды, сегодня и в Кубке в 22 году, когда была драка.
В оставшихся 5 матчах они вытащили 19 мячей, забили 5
(2-1, 3-1, 7-1, 4-0, 3-2)
+21
-5
+16
Это достижение войдёт в историю Спартака! 😁
+16
-1
+15
Ответ Tim Timson
а до этого Спартак туда не ездил 1453 дня?)
А это уже совсем другая история🌚
Не будем о грустном, как говорится🎅🏿
+14
0
+14
Спартак сам такими комментариями показывает, что он не ровня Зениту. Такое могут писать середняки или аутсайдеры, которые горды увести одно очко у гегемона. Клуб же который пытается бросить вызов Зениту конечно может быть доволен такой гостевой ничьей, но так прям подавать эту ничью...
+12
0
+12
Как то унизительно хвалиться тем, что отстояли ворота. Вот чудаки то!)) Великий Спартак!
+11
-1
+10
Ответ Злодей Спб
Невероятное достижение Спартака - увезти очко из Питера.
Целым и невредимым. Ничья со вкусом победы! #вернулисьчтобыправить
+14
-5
+9
Блин . Ещё полчаса назад в героях ходили и снова облажаться умудрились. 🤣🤣🤣
+9
-2
+7
Вернулись, чтобы править)
+5
0
+5
Как же скатились они...
Типа великий клуб - гордятся тем, что не проиграли и Зенит им не забил....
А гонору то
+7
-2
+5
Ответ Scopus
37208 дней со дня основания Спартака 37208 дней без единого еврокубкового трофея
Ну у нас чемпионат состоит сплошь из победителей еврокубков так-то.
+11
-6
+5
Ответ Чебурашка от Гены
Это достижение войдёт в историю Спартака! 😁
Ничья с Зенитом, победа над третьим составом Наполи, Чемпион трёх первых туров.
Наверное в таком порядке?)
+6
-1
+5
🤣🤣🤣🤣🤣
Ну все. В музее Спартака новая грамота!))
+7
-2
+5
А до этого не приезжали? Между прочим 7 они именно в этот промежуток времени получали. Даже здесь в смешном свете себя выставили
+5
0
+5
Середнячкам иногда удаётся неожиданно прерывать такие серии. Тогда удалось Уфе.
+5
0
+5
Ответ Чебурашка от Гены
Это достижение войдёт в историю Спартака! 😁
Пора им выпускать футболки с соответствующим принтом...
+6
-1
+5
а потом болельщики Спартака будут что-то писать про провинциальные комплексы)
+4
0
+4
Ответ Tim Timson
а до этого Спартак туда не ездил 1453 дня?)
))) Зачет!
+5
-1
+4
Ни одна уважающая себя команда после 0-0 не будет устраивать шоу буквально и праздновать, как будто выиграли с разгромом, пафос непонятный. Это футбол, Зенит не может постоянно побеждать, но почему то сразу забыли красно - белые, как в первом круге после 1-3 по норам попрятались. Все итоги подведем в конце сезона после 30 тура.
+4
0
+4
Ответ И здесь и там
Спартак сам такими комментариями показывает, что он не ровня Зениту. Такое могут писать середняки или аутсайдеры, которые горды увести одно очко у гегемона. Клуб же который пытается бросить вызов Зениту конечно может быть доволен такой гостевой ничьей, но так прям подавать эту ничью...
Да. Для них 0-0 то реально повод для гордости 😁наконец то они осознали уровень своего клуба
+3
0
+3
Ответ И здесь и там
Спартак сам такими комментариями показывает, что он не ровня Зениту. Такое могут писать середняки или аутсайдеры, которые горды увести одно очко у гегемона. Клуб же который пытается бросить вызов Зениту конечно может быть доволен такой гостевой ничьей, но так прям подавать эту ничью...
Реально неумный ход со стороны медиа Спартака, нашли чем гордиться, сами себя этим унижают.
+3
0
+3
Нет, ну это заявка на новую экспозицию в музее Спартака. Безголевая ничья в Петербурге - праздник и достижение для Спартака. Сезон спасен.
+3
0
+3
Все на Никольскую,потом музей,стена плача и далее по кругу
+4
-1
+3
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