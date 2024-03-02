«Спартак» о 0:0: «1453 дня гостевые команды не могли отыграть на ноль в Санкт-Петербурге в РПЛ. На 1454-й приехал «Спартак»
«Спартак» прокомментировал прекращение голевой серии «Зенита» в домашних матчах.
Встреча команд в 19-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0. «Зениту» не удалось забить на своем поле впервые за 58 матчей – эта серия была рекордной в истории чемпионата России.
Последний раз команде из Санкт-Петербурга не удалось забить в РПЛ на домашнем стадионе 9 марта 2020 года в матче с «Уфой» (0:0).
«1453 дня гостевые команды не могли отыграть на ноль в Санкт-Петербурге в рамках РПЛ.
На 1454-й туда приехал «Спартак», – говорится в сообщении московского клуба в телеграм-канале.
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Точно достижение.
Смешные ей-Богу)
Все предыдущие просёры забыли,зато сегодня, увезя очко из Питера, раздухарились)
7 матчей, на ноль дважды, сегодня и в Кубке в 22 году, когда была драка.
В оставшихся 5 матчах они вытащили 19 мячей, забили 5
(2-1, 3-1, 7-1, 4-0, 3-2)
Не будем о грустном, как говорится🎅🏿
Типа великий клуб - гордятся тем, что не проиграли и Зенит им не забил....
А гонору то
Наверное в таком порядке?)
Ну все. В музее Спартака новая грамота!))