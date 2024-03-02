«Спартак» о 0:0: «1453 дня гостевые команды не могли отыграть на ноль в Санкт-Петербурге в РПЛ. На 1454-й приехал «Спартак»

«Спартак» прокомментировал прекращение голевой серии «Зенита» в домашних матчах.

Встреча команд в 19-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0. « » не удалось забить на своем поле впервые за 58 матчей – эта серия была рекордной в истории чемпионата России.

Последний раз команде из Санкт-Петербурга не удалось забить в РПЛ на домашнем стадионе 9 марта 2020 года в матче с «Уфой» (0:0).

«1453 дня гостевые команды не могли отыграть на ноль в Санкт-Петербурге в рамках .

На 1454-й туда приехал « », – говорится в сообщении московского клуба в телеграм-канале.

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