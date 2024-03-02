Семак о 0:0 со «Спартаком»: «На победу не наиграли. Явных голевых моментов не было, не хватало последней хорошей передачи, удачи»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак назвал справедливым результат игры со «Спартаком».

«Зенит» сыграл со «Спартаком» 0:0 в матче 19-го тура Мир РПЛ.

— Есть ли разочарование от того, что не удалось взять три очка? Или результат является закономерным?

— Сложно сказать. Если не выиграли, значит не наиграли на победу. Старались победить. Может быть, у нас не было явных голевых моментов, не хватало последней хорошей передачи.

Ну и немножко не хватило удачи в тех моментах, когда мяч мог залететь в ворота «Спартака». Например, когда его выбили из пустых ворот в первом тайме. После гола игра бы раскрылась и стала интереснее, но в целом это был хороший и эмоциональный матч. К сожалению, не смогли победить. Думаю, на победу мы все‑таки не наиграли настолько, чтобы ее заслужить.

— У игры была высокая интенсивность. Ожидали ли, что в первом матче после зимней паузы команды смогут поддерживать такой темп?

— Хорошее движение было. У «Спартака» достаточно быстрых и выносливых игроков, поэтому игра смотрелась с точки зрения рисунка, даже несмотря на отсутствие забитых мячей. Нормальная интенсивность была, но, к сожалению, качества не хватило. Да и новичкам достаточно непросто было в таком дерби выходить. Будем двигаться дальше, – сказал главный тренер «Зенита».

44 комментария
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Один Циник из Петербурга, латентный любитель Спартака, сейчас расстроен и готовит свой черный список, о чем непременно сообщит каждому
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+17
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было у Спартака 6, а у Зенита 2 русских в стартовом составе, разница на табло...
Открою секрет - Зенит и Спартак соревнуются в количестве очков, а не в количестве русских на поле. Иначе, лучший клуб России - Факел.

А разница она в первую очередь в таблице, а не на табло.
+18
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Объективно. Спартак, на удивление, организованно и приятно смотрелся
+10
0
+10
Как бы то ни было у Спартака 6, а у Зенита 2 русских в стартовом составе, разница на табло...
+20
-13
+7
Ответ murmus
Ну что бездмные, где ваша трешка?
ух радости-то сколько, впервые за долгое время сумели очко спасти в Питере, так сразу гонора-то))) +1 трофей спартака в этом сезоне - не пропустили в гостевом матче с Зенитом
+21
-14
+7
Рецепт победы по-питерски: хорошая передача, удача и щепотка латиноамериканских россиян
+11
-5
+6
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было у Спартака 6, а у Зенита 2 русских в стартовом составе, разница на табло...
Разница в местах в турнирной таблице
+11
-6
+5
Ответ Надоело париться в бане
ух радости-то сколько, впервые за долгое время сумели очко спасти в Питере, так сразу гонора-то))) +1 трофей спартака в этом сезоне - не пропустили в гостевом матче с Зенитом
А то, это вообще-то ничья со вкусом победы! То есть уже третий титул в сезоне, после трёхтурового чемпионства и кубка париматч💪
+11
-6
+5
Ответ murmus
Ну что бездмные, где ваша трешка?
Это хорошо, что спартаковцы так привыкли к унижениям в Петербурге, что теперь искренне празднуют ничью.
+8
-3
+5
Ответ Денис Ширинов
Был бы Антоха, вас бы вперед ногами вынесли
Скорее всего наоборот. Отсутствие Промеса "Спартаку" скорее помогло: стало можно без угрызений совести играть в автобус, что в гостях в Петербурге для клубов РПЛ является с отрывом наивыгоднейшей тактикой.
+4
-1
+3
Игра равная была, с учетом того, что Спартак понес потери лучшего игрока и главного тренера, то ничья им в плюс. Зенит ничего интересного не показал, особенно после массовых закупок это выглядит жалко
+4
-2
+2
Ответ TaR
Один Циник из Петербурга, латентный любитель Спартака, сейчас расстроен и готовит свой черный список, о чем непременно сообщит каждому
Бедный мин машин, наверное, оба его отца сейчас его утешают. Сейчас втроем побегут минусы ставить
+7
-5
+2
Ну что бездмные, где ваша трешка?
+15
-13
+2
Говорят Роналду после матча Зенит - Спартак помахал рукой у паха в адрес Медведева и Радимова
+4
-3
+1
Ответ TaR
Один Циник из Петербурга, латентный любитель Спартака, сейчас расстроен и готовит свой черный список, о чем непременно сообщит каждому
еще виталька украинский
+3
-2
+1
и это спартак без сильнейшего игрока, тренера и в гостях. так что знатно еенит сегодня отскочил
+1
0
+1
Ответ fil_spb
Это хорошо, что спартаковцы так привыкли к унижениям в Петербурге, что теперь искренне празднуют ничью.
Ну, всё-таки подсознательно понимают, кто многолетний чемпион последних лет, а кто типичный середняк😏
+1
0
+1
Ответ TaR
Один Циник из Петербурга, латентный любитель Спартака, сейчас расстроен и готовит свой черный список, о чем непременно сообщит каждому
Меня заблокировал
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"Краснодар" будет более достойным чемпионом, чем сток бразильского чемпионата.
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-4
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Ответ murmus
Ну что бездмные, где ваша трешка?
Самому не стремно такое писать?
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Ответ Peter Parker
Да никто вроде салюты на улицах не празднует и рубашки на себе не рвет от эйфории. Просто, люди реагируют на неадекватные предматчевые комментарии вашего брата, которые скатились в откровенную злобу и хамство.
Ну да, ну да. Давай посмотрим комментарии зенитовцев в этой теме и спартаковцев. У зенитовцев конечно особой доброты нет, но и хамства никакого. Тогда как у спартаковцев и про "бездомных" и и про "разве что проглотите" и про "оба его отца" лично от тебя. А тут всего-то 2 десятка комментариев, но кб уже успели столько навалить. Вот где оно хамство и злоба, типичная спартаковщина.
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Ответ fil_spb
Это хорошо, что спартаковцы так привыкли к унижениям в Петербурге, что теперь искренне празднуют ничью.
Да никто вроде салюты на улицах не празднует и рубашки на себе не рвет от эйфории. Просто, люди реагируют на неадекватные предматчевые комментарии вашего брата, которые скатились в откровенную злобу и хамство.
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Ответ Captain_Noname
Рецепт победы по-питерски: хорошая передача, удача и щепотка латиноамериканских россиян
Рецепт "победы" по-спартаковски*: пролетевший мимо ворот мяч на 95-й и нули на табло))

*по мотивам комментариев из соседней темы)
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было у Спартака 6, а у Зенита 2 русских в стартовом составе, разница на табло...
Разница в таблице
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честно скажем,зенит отскочил
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Молодцы, что сыграли ничью.
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Как раз я про это и сказал. Интенсивный и быстрый темп Зенита наложился на плохую форму. Много было брака.
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Ну так ты с заменами не тяни. Видишь же, что некоторые не особо хотят играть. Сажай на лавку, не взирая на имена и будет всё хорошо)
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