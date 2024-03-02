Семак о 0:0 со «Спартаком»: «На победу не наиграли. Явных голевых моментов не было, не хватало последней хорошей передачи, удачи»

Сергей Семак назвал справедливым результат игры со «Спартаком».

«Зенит» сыграл со « » 0:0 в матче 19-го тура Мир .

— Есть ли разочарование от того, что не удалось взять три очка? Или результат является закономерным?

— Сложно сказать. Если не выиграли, значит не наиграли на победу. Старались победить. Может быть, у нас не было явных голевых моментов, не хватало последней хорошей передачи.

Ну и немножко не хватило удачи в тех моментах, когда мяч мог залететь в ворота «Спартака». Например, когда его выбили из пустых ворот в первом тайме. После гола игра бы раскрылась и стала интереснее, но в целом это был хороший и эмоциональный матч. К сожалению, не смогли победить. Думаю, на победу мы все‑таки не наиграли настолько, чтобы ее заслужить.

— У игры была высокая интенсивность. Ожидали ли, что в первом матче после зимней паузы команды смогут поддерживать такой темп?

— Хорошее движение было. У «Спартака» достаточно быстрых и выносливых игроков, поэтому игра смотрелась с точки зрения рисунка, даже несмотря на отсутствие забитых мячей. Нормальная интенсивность была, но, к сожалению, качества не хватило. Да и новичкам достаточно непросто было в таком дерби выходить. Будем двигаться дальше, – сказал главный тренер « ».