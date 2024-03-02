Тренер «Спартака» Слишкович про 0:0 с «Зенитом»: «Мы были близки к победе, результат справедлив. Тактически матч был практически идеален, особенно в обороне»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничью с «Зенитом».

Матч 19-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 0:0. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропускал игру из-за дисквалификации.

«Мы ожидали, что матч будет развиваться таким образом, что «Зенит» будет владеть мячом. В первом тайме команда действовала компактно, мы смогли перекрыть фланги. Единственный опасный момент мы создали сами, когда Хлусевич спас нас и выбил мяч с линии ворот. Во втором тайме команда выглядела уверенно, «Зенит» действовал более нервозно.

Самый опасный момент был на 90‑й минуте. Жалко, что не смогли его реализовать. Считаю, что результат справедлив. Идем дальше.

Мы пообщались с командой, я видел, что ребята гордятся друг другом. Мы настраиваемся на победу, но игра может развиваться по‑разному. Мы были близки к победе. Тактически матч был практически идеальным. Особенно, если говорить об игре в обороне. Ребята могут гордиться ничьей», – сказал Слишкович.

«Спартак» справился в Петербурге. Выбивали с линии, Соболев бесился из-за замены, Джикия подработал тренером

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хвалю тренерский штаб, центр поля был наглухо закрыт, тактически очень грамотно сыграла любимая команда ❤️🤍
+48
-10
+38
Спасибо за достойную игру при внешнем давлении! Проявили характер, Спартак становится сильнее духом...
+38
-5
+33
Учитывая всё, что происходило с командой в последнее время, очень достойно сыграли
+19
0
+19
Молодцы, но важно дальше не расслабиться
+5
-1
+4
За оборону точно плюс, а вот с атакой без Промеса будет тяжко, всё-таки людей которые делают разницу в РПЛ немного.
+4
-1
+3
мне понравилось не было,мандража.
+2
-1
+1
Скажу честно не ждал огненного матча , ну зачем ставить Зенит Спартак сразу после зимнего перерыва , матч получился средним . Понравились новички , много борьбы , мало моментов
+3
-2
+1
Только очень глупый человек, считает мяч, пробитый мимо ворот, сто процентным голевым моментом!
+2
-1
+1
Мартинс и Медина сегодня были не хуже зенитовских бразилов
+1
0
+1
Ответ Hunt13
запятая не там)извини, не удержался
без очков писал.
0
0
0
Ответ Валерий Ефимов
мне понравилось не было,мандража.
запятая не там)извини, не удержался
0
0
0
Ответ brig_Mercury
Согласен, Если бы Спартак в первом тайме грамотно распорядился несколькими потерями Зенита у своих ворот... Свободные зоны компенсировались комактной игрой в обороне. Кстати как у Зенита.
Вот эта мода на перепасовку у ворот дико бесит, все таки надо как то разграничивать когда надо, а когда только проблем себе навлечете
Ну и поход Нино на 3 нападающий у линии штрафной надеюсь видели последний раз)
+1
-1
0
Ответ pogbadrogba
Ну хз Свободных зон было много и если бы Зенит поудачнее ими распорядился.. А так в целом обе команды норм Вендел правда никакой…
Согласен, Если бы Спартак в первом тайме грамотно распорядился несколькими потерями Зенита у своих ворот... Свободные зоны компенсировались комактной игрой в обороне. Кстати как у Зенита.
+1
-1
0
Сегодня хорошо сыграли. Надеемся, получится обыграть Факел, но уверенности нет
0
0
0
Честно говоря , не верил , что после этих разных происшествий в Спартаке , ребята будут такими собранными . Ноги не дрожали в Питере , что очень часто было в последние годы . Психологически команда сыграла на "пятёрку" . Главное , выбросить негатив на 1,5 часа и они это сделали .
0
0
0
Новый тренер команды,при нем команда не проигрывает....
0
0
0
Спартак удивил конечно, может Абаскалю лучше на базе сидеть, а с бровки помощники пусть руководят, ведь фартит однако.
Медина хорошо зарядил со штрафного, был бы Кержаков был бы гол, а потом в конце чуть Игнатов не забил, то есть Спартак вполне мог бы за 1 место побороться, у них игра в принципе просматривается.
А вот ЦСКА опять потерял очки, причем великий Акинфеев опять пропустил вратарский гол, за шиворот ему забросил мяч игрок Оренбурга, стоял бы на ленточке может и отбил спокойно.
А вот Краснодар жалко, наверно вся страна за них болела, а они в конце гол пропустили, причем зачем Ивич выпустил Волкова, который упустил игрока Рубина на угловом?
А так РПЛ стала интересней, еще бы арбитры нормально судили, а так интрига есть.
+1
-1
0
спасибо за игру!!! молодцы
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий