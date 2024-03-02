Тренер «Спартака» Слишкович про 0:0 с «Зенитом»: «Мы были близки к победе, результат справедлив. Тактически матч был практически идеален, особенно в обороне»
Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничью с «Зенитом».
Матч 19-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 0:0. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропускал игру из-за дисквалификации.
«Мы ожидали, что матч будет развиваться таким образом, что «Зенит» будет владеть мячом. В первом тайме команда действовала компактно, мы смогли перекрыть фланги. Единственный опасный момент мы создали сами, когда Хлусевич спас нас и выбил мяч с линии ворот. Во втором тайме команда выглядела уверенно, «Зенит» действовал более нервозно.
Самый опасный момент был на 90‑й минуте. Жалко, что не смогли его реализовать. Считаю, что результат справедлив. Идем дальше.
Мы пообщались с командой, я видел, что ребята гордятся друг другом. Мы настраиваемся на победу, но игра может развиваться по‑разному. Мы были близки к победе. Тактически матч был практически идеальным. Особенно, если говорить об игре в обороне. Ребята могут гордиться ничьей», – сказал Слишкович.
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Ну и поход Нино на 3 нападающий у линии штрафной надеюсь видели последний раз)
Медина хорошо зарядил со штрафного, был бы Кержаков был бы гол, а потом в конце чуть Игнатов не забил, то есть Спартак вполне мог бы за 1 место побороться, у них игра в принципе просматривается.
А вот ЦСКА опять потерял очки, причем великий Акинфеев опять пропустил вратарский гол, за шиворот ему забросил мяч игрок Оренбурга, стоял бы на ленточке может и отбил спокойно.
А вот Краснодар жалко, наверно вся страна за них болела, а они в конце гол пропустили, причем зачем Ивич выпустил Волкова, который упустил игрока Рубина на угловом?
А так РПЛ стала интересней, еще бы арбитры нормально судили, а так интрига есть.