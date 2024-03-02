Тренер «Спартака» Слишкович про 0:0 с «Зенитом»: «Мы были близки к победе, результат справедлив. Тактически матч был практически идеален, особенно в обороне»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничью с «Зенитом».

19-го тура Мир завершился со счетом 0:0. Главный тренер « » Гильермо Абаскаль пропускал игру из-за дисквалификации.

«Мы ожидали, что матч будет развиваться таким образом, что « » будет владеть мячом. В первом тайме команда действовала компактно, мы смогли перекрыть фланги. Единственный опасный момент мы создали сами, когда Хлусевич спас нас и выбил мяч с линии ворот. Во втором тайме команда выглядела уверенно, «Зенит» действовал более нервозно.

Самый опасный момент был на 90‑й минуте. Жалко, что не смогли его реализовать. Считаю, что результат справедлив. Идем дальше.

Мы пообщались с командой, я видел, что ребята гордятся друг другом. Мы настраиваемся на победу, но игра может развиваться по‑разному. Мы были близки к победе. Тактически матч был практически идеальным. Особенно, если говорить об игре в обороне. Ребята могут гордиться ничьей», – сказал Слишкович.

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