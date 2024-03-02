Александр Мостовой: «Спартак» без Абаскаля не проиграл – какая разница, что он есть, что его нет. Я говорил, если они победят, то его вообще надо убирать»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Зенит» – «Спартак» (0:0).

«Матч « » – « » не разочаровал. Все, что я говорил, так и произошло. Я говорил, что если «Спартак» проиграет, то с разницей в один мяч, а скорее всего не проиграет. Все после перерыва в хорошем физическом состоянии? и поэтому шансы одинаковы.

«Спартак» хорошо играл от обороны, не сказать, что что-то создал, хотя в конце был хороший момент. Так что интрига как была, так и остаётся.

«Спартак» без Абаскаля не проиграл. Какая разница, что он есть, что его нет. Непонятно, почему он уехал, ведь он мог остаться на трибуне. Я еще перед игрой говорил, если «Спартак» победит, то Абаскаля тогда вообще надо убирать», – сказал бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой.

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