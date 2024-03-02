Александр Мостовой: «Спартак» без Абаскаля не проиграл – какая разница, что он есть, что его нет. Я говорил, если они победят, то его вообще надо убирать»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Зенит» – «Спартак» (0:0).

«Матч «Зенит» – «Спартак» не разочаровал. Все, что я говорил, так и произошло. Я говорил, что если «Спартак» проиграет, то с разницей в один мяч, а скорее всего не проиграет. Все после перерыва в хорошем физическом состоянии? и поэтому шансы одинаковы.

«Спартак» хорошо играл от обороны, не сказать, что что-то создал, хотя в конце был хороший момент. Так что интрига как была, так и остаётся.

«Спартак» без Абаскаля не проиграл. Какая разница, что он есть, что его нет. Непонятно, почему он уехал, ведь он мог остаться на трибуне. Я еще перед игрой говорил, если «Спартак» победит, то Абаскаля тогда вообще надо убирать», – сказал бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой.

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52 комментария
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Мост молодец, все грамотно объяснил если Спартак проиграет рыжий плохой тренер нужно увольнять , если победит значит без него даже лучше нужно увольнять .
+100
0
+100
Ответ lovec23
Мост молодец, все грамотно объяснил если Спартак проиграет рыжий плохой тренер нужно увольнять , если победит значит без него даже лучше нужно увольнять .
Но случилась ничья. На этот случай Мостовой ничего не объяснил.)
+52
0
+52
Как убрать всех этих Мостовых, Заремых и другой шлак из своей ленты? Когда спортс уже даст возможность банить по тегам?
+59
-9
+50
Подлый Абаскаль и не проиграл и не выиграл, специально, чтобы царь не мог ничего предъявить
+43
-2
+41
Ответ lovec23
Мост молодец, все грамотно объяснил если Спартак проиграет рыжий плохой тренер нужно увольнять , если победит значит без него даже лучше нужно увольнять .
Если ничья, то тем более надо увольнять, непонятный Абаскаль же, выиграть не может, проиграть не может.
+22
0
+22
А кто команду к матчу готовил, к рестарту подводил-Пушкин? 🤦‍♂️
+17
0
+17
Спартак проиграет - гнать Абаскаля, игры нет. Спартак - не проиграет/выиграет - гнать Абаскаля, команда и без него играет😂
Хорошая позиция у Мостового. Без проигрышная
+17
-1
+16
Ответ Пользователь Huawei
А кто команду к матчу готовил, к рестарту подводил-Пушкин? 🤦‍♂️
Это они ещё пока не проходят. Или прогуливает
+13
0
+13
без мостового клубы играют ну и зачем спрашивается он нужен кому-то тренером?
+10
-1
+9
Какой же Мостовой рассудительный:
проиграл - надо убирать,
выиграл - надо убирать
Идеально)
+7
0
+7
Получается убирать не нужно. Спартак не победил. Душный царь.
+9
-2
+7
У хорошего руководителя коллектив всегда работает одинаково хорошо. Как с ним, так и без него.
+5
0
+5
sports.ru без Мостового существует. Какая разница что он есть, что его нет. Я говорил, что если перестать ему звонить, то ничего не изменится
+6
-1
+5
А готовил к сезону, к Зениту не Абаскаль чтоль?
+3
0
+3
Ответ unreality
Зачем ты заходишь в эти новости ?
В эти новости справедливости ради я в 90% не захожу, но лента минимум на половину состоит из подобного дерьма.
+3
-1
+2
Ответ #SharkTeam
без мостового клубы играют ну и зачем спрашивается он нужен кому-то тренером?
Конечно, никому. Он нужен для набросов на вентилятор, и в этой роли он прекрасен.
+2
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+2
В каждом вью, я говорил, я говорил... Когда ты уже работу себе найдёшь и заткнёшься?
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+2
Ответ superbro
Как убрать всех этих Мостовых, Заремых и другой шлак из своей ленты? Когда спортс уже даст возможность банить по тегам?
Эх, можно было их в жизни забанить, чтобы вообще свое мнение на большую аудиторию не говорили, особенно от Заремы, которая по сути никто вообще, но спортс ее выкладывает
+3
-2
+1
Ответ Пользователь Huawei
А кто команду к матчу готовил, к рестарту подводил-Пушкин? 🤦‍♂️
Никто, если бы кто-то готовил, то должны были выиграть по логике Моста
+1
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Ответ Айнур Гайсин
Эх, можно было их в жизни забанить, чтобы вообще свое мнение на большую аудиторию не говорили, особенно от Заремы, которая по сути никто вообще, но спортс ее выкладывает
Дело в том, что Зарема то где то в СВОЕМ телеграмм канале пишет, а вот спортсру выкладывает это на большую аудиторию …
+1
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+1
Ответ superbro
Как убрать всех этих Мостовых, Заремых и другой шлак из своей ленты? Когда спортс уже даст возможность банить по тегам?
Они что, себе враги, терять кликбейт добываемый "потом и кровью"! )
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Ответ Айнур Гайсин
Эх, можно было их в жизни забанить, чтобы вообще свое мнение на большую аудиторию не говорили, особенно от Заремы, которая по сути никто вообще, но спортс ее выкладывает
Есть такая организация, там могут забанить. Но нужно заключение комиссии психиатров)
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Ответ prosto D.
Есть такая организация, там могут забанить. Но нужно заключение комиссии психиатров)
В покоях этой организации можно встретить Наполеона к примеру, а кроме императоров и царей разных калибров тоже)
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Говорящая голова да и только
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Ответ Андоррский почтальон
У хорошего руководителя коллектив всегда работает одинаково хорошо. Как с ним, так и без него.
Очевидно же, что ничья – заслуга Джикии. Подбегал к своему помощнику, советовал, суровым взором обводил поле.
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Ох, ептыть, Саша продолжает сходить с ума 😂
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Ответ superbro
В покоях этой организации можно встретить Наполеона к примеру, а кроме императоров и царей разных калибров тоже)
- а где у нас Мостовой?
- в шестой палате, где раньше Наполеон был.
)))
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Ответ superbro
Как убрать всех этих Мостовых, Заремых и другой шлак из своей ленты? Когда спортс уже даст возможность банить по тегам?
Как ты можешь называть шлаком Зарему, когда это большая часть истории твоего любимого клуба?
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Ответ Андоррский почтальон
Но случилась ничья. На этот случай Мостовой ничего не объяснил.)
Ничья - пропуск хода. До следующего тура.
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Ответ ReneHoseman
и охота мостовому быть шутом, из шутов в гл. тренеры не берут, хоть три диплома
В Китай может поехать, как Слуцкий))
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