Мак Аллистер об уходе Месси, Ди Марии и Отаменди из сборной Аргентины: «Надеюсь, что этот день никогда не настанет. Мы хотим, чтобы наши лидеры остались навсегда»
Алексис Мак Аллистер высказался о предстоящем уходе ветеранов сборной Аргентины.
«Нам очень повезло, что у нас есть такие примеры, как Анхель Ди Мария, Нико Отаменди и Лео [Месси], которые переживали трудные времена со сборной, но все же всегда хотели выступать за нее ради страны.
Трудно представить, что этих игроков больше там не будет. Это не то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы они остались здесь навсегда. Они – наши лидеры. Я надеюсь, что этот день никогда не настанет», – сказал полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины в эфире передачи ¿Cómo te va? на DSports Radio.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Я понимаю концепцию троллинга, и если бы это действительно был он, даже оценил бы его. Но ты очевидно просто за секунду поменял своё мнение на кардинально противоположное, и пишешь дальше как ни в чём не бывало. Как вообще жить таким "человеком"? Какие ощущения испытываешь, когда, например, в зеркало смотришь? Когда думаешь о жизни, её смысле, о том, чего ты в ней добился как личность?
Ты об этом мечтал, когда был ребенком? "Вот вырасту, стану взрослым и посвящу свою жизнь тому, чтоб ненавидеть Месси. Буду каждые 5 секунд страничку спортсайта обновлять, чтоб первым прибежать в новость о нём, накинуть на него что-нибудь и своими дупликатами самого себя залайкать. Вот это цель у меня в жизни достойная!".
Как-то так ты думал, да, Ром?
Кое кто 14 раз принимал участие на ЧМ, Евро, Лиги Наций и Кубок конфедерации, и ни в одном из них не признавался игроком турнира ( целых 0 МВП):)
А Месси 12 раз участвовал на ЧМ, Копа Америка и Финалиссима и 5 раз становился МВП турнира ( по 2 раза на ЧМ и Копа Америка и 1 раз МВП Финалиссима):)
Так 🐫 то забил больше всех в ИСТОРИИ с пенальти.
Повторяю больше всех в ИСТОРИИ с пенальти.
Он свою единственную индивидуальную награду за сборную выиграл благодаря ПЕНАЛЬТИ, и это ЗБ Евро2020. Где забил 5 голов и 3 из низ с пенальти.
И это единственная индивидуальная награда за 20 лет в сборной.
А у Месси больше 8+ индивидуальных наград за сборную.
Кстати если убрать голы с пенальти, то Месси уже лучший бомбардир в ИСТОРИИ.
Так что фанаты Рюналду, убираем все пенальти и считаем Месси лучшим бомбардиром в истории??? или это другое??? щас начнётся, а что пенальти это не гол, с пенальти надо уметь забивать . Вы же на ходу переобуваетесь 🤡.