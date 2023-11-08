Мак Аллистер об уходе Месси, Ди Марии и Отаменди из сборной Аргентины: «Надеюсь, что этот день никогда не настанет. Мы хотим, чтобы наши лидеры остались навсегда»

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Николас Отаменди Интер Майами Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер высказался о предстоящем уходе ветеранов сборной Аргентины.

«Нам очень повезло, что у нас есть такие примеры, как Анхель Ди Мария, Нико Отаменди и Лео [Месси], которые переживали трудные времена со сборной, но все же всегда хотели выступать за нее ради страны.

Трудно представить, что этих игроков больше там не будет. Это не то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы они остались здесь навсегда. Они – наши лидеры. Я надеюсь, что этот день никогда не настанет», – сказал полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины в эфире передачи ¿Cómo te va? на DSports Radio.

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16 комментариев

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Квадратное личико
Ромка, расскажи, а каково это, быть тем, которого заскринили, когда он говорил, что чемпионат мира - это самое главное, и если Роналду даже на скамейке его выиграет, то увековечит себя как GOAT. А потом после 18 декабря переобуться и рассказывать байки про турнир всего из 7 матчей, купленные титулы, липовые пенки и т.д.?
Я понимаю концепцию троллинга, и если бы это действительно был он, даже оценил бы его. Но ты очевидно просто за секунду поменял своё мнение на кардинально противоположное, и пишешь дальше как ни в чём не бывало. Как вообще жить таким "человеком"? Какие ощущения испытываешь, когда, например, в зеркало смотришь? Когда думаешь о жизни, её смысле, о том, чего ты в ней добился как личность?
Ты об этом мечтал, когда был ребенком? "Вот вырасту, стану взрослым и посвящу свою жизнь тому, чтоб ненавидеть Месси. Буду каждые 5 секунд страничку спортсайта обновлять, чтоб первым прибежать в новость о нём, накинуть на него что-нибудь и своими дупликатами самого себя залайкать. Вот это цель у меня в жизни достойная!".
Как-то так ты думал, да, Ром?
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Отец Абду
Ответ Андрей Евсеенко
Разве потеря пенальтиста важна для команды? То дважды подряд без голов на ЧМ и копе, то по одному голу, можно и вдесятером играть, не заметили бы даже его отсутствия. Это не Ди Мария, который действительно боролся на поле
Ты видимо перепутал игрока с 0 + 0 в плей офф на 5 ЧМ и игрока с 5 + 6:)

Кое кто 14 раз принимал участие на ЧМ, Евро, Лиги Наций и Кубок конфедерации, и ни в одном из них не признавался игроком турнира ( целых 0 МВП):)

А Месси 12 раз участвовал на ЧМ, Копа Америка и Финалиссима и 5 раз становился МВП турнира ( по 2 раза на ЧМ и Копа Америка и 1 раз МВП Финалиссима):)
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GuruFutbola
Месси и в 90 лет хотя бы один гол с игры забьет в плей-офф чм, в отличии от португальского скама
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Caterina
Внизу в комментах какой-то парад униженных, с побледневшими буквами ))
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Caterina
Да уж, Отаменди там сейчас класс показывает против РС (
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Александр Жук
Ответ Квадратное личико
Ромка, расскажи, а каково это, быть тем, которого заскринили, когда он говорил, что чемпионат мира - это самое главное, и если Роналду даже на скамейке его выиграет, то увековечит себя как GOAT. А потом после 18 декабря переобуться и рассказывать байки про турнир всего из 7 матчей, купленные титулы, липовые пенки и т.д.? Я понимаю концепцию троллинга, и если бы это действительно был он, даже оценил бы его. Но ты очевидно просто за секунду поменял своё мнение на кардинально противоположное, и пишешь дальше как ни в чём не бывало. Как вообще жить таким "человеком"? Какие ощущения испытываешь, когда, например, в зеркало смотришь? Когда думаешь о жизни, её смысле, о том, чего ты в ней добился как личность? Ты об этом мечтал, когда был ребенком? "Вот вырасту, стану взрослым и посвящу свою жизнь тому, чтоб ненавидеть Месси. Буду каждые 5 секунд страничку спортсайта обновлять, чтоб первым прибежать в новость о нём, накинуть на него что-нибудь и своими дупликатами самого себя залайкать. Вот это цель у меня в жизни достойная!". Как-то так ты думал, да, Ром?
он под шконарем, его мнение не учитывается
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Greatest Of All Time
Ну вот как могут говорить про пенальти фанаты Рюналду.
Так 🐫 то забил больше всех в ИСТОРИИ с пенальти.
Повторяю больше всех в ИСТОРИИ с пенальти.
Он свою единственную индивидуальную награду за сборную выиграл благодаря ПЕНАЛЬТИ, и это ЗБ Евро2020. Где забил 5 голов и 3 из низ с пенальти.
И это единственная индивидуальная награда за 20 лет в сборной.
А у Месси больше 8+ индивидуальных наград за сборную.

Кстати если убрать голы с пенальти, то Месси уже лучший бомбардир в ИСТОРИИ.
Так что фанаты Рюналду, убираем все пенальти и считаем Месси лучшим бомбардиром в истории??? или это другое??? щас начнётся, а что пенальти это не гол, с пенальти надо уметь забивать . Вы же на ходу переобуваетесь 🤡.
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