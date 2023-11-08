Мак Аллистер об уходе Месси, Ди Марии и Отаменди из сборной Аргентины: «Надеюсь, что этот день никогда не настанет. Мы хотим, чтобы наши лидеры остались навсегда»

Алексис Мак Аллистер высказался о предстоящем уходе ветеранов сборной Аргентины.

«Нам очень повезло, что у нас есть такие примеры, как , и Лео [ ], которые переживали трудные времена со сборной, но все же всегда хотели выступать за нее ради страны.

Трудно представить, что этих игроков больше там не будет. Это не то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы они остались здесь навсегда. Они – наши лидеры. Я надеюсь, что этот день никогда не настанет», – сказал полузащитник « » и сборной в эфире передачи ¿Cómo te va? на DSports Radio.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!