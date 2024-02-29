Абаскаль о целях «Спартака» на весну: «Побеждать и побеждать. Биться за цвета и эмблему»
Гильермо Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на весну.
– Традиционный вопрос перед возобновлением официальных матчей: какие цели стоят перед командой этой весной?
– Все просто, цель может быть только одна – побеждать. С этой командой мы проделали уже большой путь, росли и прибавляли.
Поэтому задачу ставим только такую – побеждать и побеждать, биться за цвета и эмблему в каждом без исключения матче, – сказал главный тренер «Спартака».
Главное чтобы ЖК на 10 минуте не убила вам игру.
бгг
Выиграть чемпионство помешали
1) Желтая карточка в первом круге
2) Политически мотивированное задержание полностью невиновного лидера коллектива
После увольнения будет на западе рассказывать, как плохо было тренировать в России и какие там все злые
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о влиянии ситуаций с игроками красно-белых Квинси Промесом и Георгием Джикией на тренировочный сбор команды.
«Не думаю, что это сильно повлияло, потому что здесь мы можем говорить о выборе, о том, что ты делаешь. Это относится и к футболу, и к жизни в целом. Сильнейшие остаются. Те, кто могут преодолевать различные трудности и препятствия. А слабые постепенно отваливаются. Здесь речь только о профессионализме, о том, чтобы идти вперед», — сказал Абаскаль в интервью пресс-службе клуба.
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Получается, Абаскаль сам назвал Промеса слабым, который постепенно отваливается. Так что теперь отмазка про отсутствие Промеса уже не катит ;)
P.S. "- У вас, кажется, Промес отвалился..."