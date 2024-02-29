Абаскаль о целях «Спартака» на весну: «Побеждать и побеждать. Биться за цвета и эмблему»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на весну.

– Традиционный вопрос перед возобновлением официальных матчей: какие цели стоят перед командой этой весной?

– Все просто, цель может быть только одна – побеждать. С этой командой мы проделали уже большой путь, росли и прибавляли.

Поэтому задачу ставим только такую – побеждать и побеждать, биться за цвета и эмблему в каждом без исключения матче, – сказал главный тренер «Спартака».

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53 комментария
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«Побеждать и побеждать. Биться за цвета и эмблему»

Главное чтобы ЖК на 10 минуте не убила вам игру.
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Очень своевременная публикация)
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Ты нам зубы не заговаривай.
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че по Промесу, Гильермо?
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Представляю как вы посыпетесь без кокаиномеса
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Вы прослушали Послание Абаскаля федеральным кб болельщикам, чивоуштам

бгг
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Но не будет того НАСТРОЕНИЯ, которое вместе с собой приносил Промес....)
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Сразу понятная весенняя речь
Выиграть чемпионство помешали
1) Желтая карточка в первом круге
2) Политически мотивированное задержание полностью невиновного лидера коллектива

После увольнения будет на западе рассказывать, как плохо было тренировать в России и какие там все злые
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Ответ oka79410
че по Промесу, Гильермо?
Побледнел. 😊
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Ответ oka79410
че по Промесу, Гильермо?
В пресс-службе назвали ситуацию не простой. Более широкий комментарий московский клуб не предоставил ( С) Похоже, трындец Антохе.
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Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Трёхтуровый
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…. кушать борщ, ходить в музей, чесать по ушам торсиду)))
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Ответ fil_spb
«Побеждать и побеждать. Биться за цвета и эмблему» Главное чтобы ЖК на 10 минуте не убила вам игру.
Столько комментов сегодня прикольных, а у меня плюсики закончились. Эх... ))
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У нашего спартачка, главная цель сезона — не попасть в зону стыковых матчей.
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Абаскаль с детства за Спартак
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Ответ Циник Петербургский
Столько комментов сегодня прикольных, а у меня плюсики закончились. Эх... ))
Не хрена себе! Тебе с 4 шарами 200 плюсиков не хватает!))) мне за глаза
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Ответ Александр Бородин
Не хрена себе! Тебе с 4 шарами 200 плюсиков не хватает!))) мне за глаза
Не 200, а 500... )) Но сегодня действительно на сайте было много годного стёба.
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Ответ миха Попов
Да насрать, что там думает питерский обком!
Что, Абаскаль тоже продался клятому Газпрому? Кто ж остался? Зарема, Ловчев и Кавазашвили?
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Ответ Дмитрий9779
Трёхтуровый
😂😹🤣😅😆
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Ответ Vatikan
завидуйте молча
Чему?😂
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Ответ Злодей Спб
Потом КБ с восьмого места "Мы все сборы наигрывали схему с Промесом, но по независящим от нас обстоятельств игрок покинул команду."
Вы оптимистично насчёт Спартака настроены.
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Ответ Рома Политов
Очень своевременная публикация)
Издевательство прям какое-то. Не день, а проклятие какое-то. То Титов заряжает, то Зарема, теперь вот... Ааа! 29 февраля. 😊
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Комментарий удален пользователем
Ответ mean machine/
Гильерма, лицо к осмотру!
Если соскочит, с Тарасовки ни ногой. 😊
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Ответ Чебурашка от Гены
Побледнел. 😊
Гильерма, лицо к осмотру!
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Ответ Злодей Спб
Потом КБ с восьмого места "Мы все сборы наигрывали схему с Промесом, но по независящим от нас обстоятельств игрок покинул команду."
Та не... Абаскаль уже высказался насчет ситуации с Промесом. Вот цитата со спорт-экспресса.

***
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о влиянии ситуаций с игроками красно-белых Квинси Промесом и Георгием Джикией на тренировочный сбор команды.

«Не думаю, что это сильно повлияло, потому что здесь мы можем говорить о выборе, о том, что ты делаешь. Это относится и к футболу, и к жизни в целом. Сильнейшие остаются. Те, кто могут преодолевать различные трудности и препятствия. А слабые постепенно отваливаются. Здесь речь только о профессионализме, о том, чтобы идти вперед», — сказал Абаскаль в интервью пресс-службе клуба.
***

Получается, Абаскаль сам назвал Промеса слабым, который постепенно отваливается. Так что теперь отмазка про отсутствие Промеса уже не катит ;)

P.S. "- У вас, кажется, Промес отвалился..."
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А где и в чём прибавляли то , Гильермо???
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Понятно, о чемпионстве уже и не мечтают🤣🤣🤣
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...биться за цвета и эмблему...явно ему приписали или натаскали ответственные за прессу...
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Да кто ему эти тексты с чушью для клубных ветеранов пишут.
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