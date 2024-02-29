Абаскаль о целях «Спартака» на весну: «Побеждать и побеждать. Биться за цвета и эмблему»

Гильермо Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на весну.

– Традиционный вопрос перед возобновлением официальных матчей: какие цели стоят перед командой этой весной?

– Все просто, цель может быть только одна – побеждать. С этой командой мы проделали уже большой путь, росли и прибавляли.

Поэтому задачу ставим только такую – побеждать и побеждать, биться за цвета и эмблему в каждом без исключения матче, – сказал главный тренер « ».