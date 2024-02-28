«МЮ» готов выслушать предложения по Антони летом (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» летом может продать Антони.

«МЮ» купил вингера у «Аякса» за 95 млн евро в августе 2022 года. Дороже клуб покупал только Поля Погба – за 105 млн.

Как сообщает Daily Mail, «Юнайтед» летом готов выслушать предложения по 24-летнему полузащитнику сборной Бразилии.

Вероятно, « » будет трудно отбить даже половину затраченных средств. Но с учетом разочарования от игры в клубе готовы продать его и сократить убытки.

Новый совладелец «МЮ» внимательно изучает стоимость и эффективность команды, и показатели Антони выглядят неубедительно. Хотя главный тренер клуба по-прежнему верит в потенциал футболиста.

В нынешнем сезоне Антони забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 26 матчах за клуб из Манчестера, при этом в 20 играх АПЛ результативных действий у него нет. Его статистика – здесь.