«МЮ» готов выслушать предложения по Антони летом (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Антони деньги Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» летом может продать Антони.

«МЮ» купил вингера у «Аякса» за 95 млн евро в августе 2022 года. Дороже клуб покупал только Поля Погба – за 105 млн.

Как сообщает Daily Mail, «Юнайтед» летом готов выслушать предложения по 24-летнему полузащитнику сборной Бразилии.

Вероятно, «Манчестер Юнайтед» будет трудно отбить даже половину затраченных средств. Но с учетом разочарования от игры Антони в клубе готовы продать его и сократить убытки.

Новый совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф внимательно изучает стоимость и эффективность команды, и показатели Антони выглядят неубедительно. Хотя главный тренер клуба Эрик тен Хаг по-прежнему верит в потенциал футболиста.

В нынешнем сезоне Антони забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 26 матчах за клуб из Манчестера, при этом в 20 играх АПЛ результативных действий у него нет. Его статистика – здесь.

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29 комментариев
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0+0 за сезон в АПЛ. Предложение в 0 млн + 0 млн бонусами их устроит?!
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-1
+20
Ответ Евгений Сидоров
0+0 за сезон в АПЛ. Предложение в 0 млн + 0 млн бонусами их устроит?!
Беру! На лето, пусть в огороде работает. Трехразовое питание и физуху подтянет.
+17
0
+17
Ничего удивительного. Мертвец
+16
0
+16
Топ менеджмент по-манкуниански
+13
-2
+11
Ответ Егор Трушников
Топ менеджмент по-манкуниански
По Тен Хагски...
+7
-1
+6
Могут, но не выслушают. Их просто не будет.
+5
0
+5
Две сетки на рамки, мешок мячей и 22 манишки двух цветов и по рукам
+4
0
+4
Разницу цены покрыть из зп Тен Хага
+1
0
+1
интересная замена Роналду вышла)
+1
0
+1
Пока The Sun не подтвердит информацию, не поверю
+1
0
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Ответ Покерный Футбол
Беру! На лето, пусть в огороде работает. Трехразовое питание и физуху подтянет.
Он там с какой нибудь бабкой подерется, только проблем наживешь
+1
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+1
Ответ Покерный Футбол
Беру! На лето, пусть в огороде работает. Трехразовое питание и физуху подтянет.
В огород пускать его не советую, иначе вместо ровных грядок у него одни круги получатся))
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Ну за 10-15 млн на него может кто-то и потратить, другой вопрос устроит ли такая цена МЮ?
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надежда на самом деле только на Саудовскую Аравию что там хотя бы за него 50 млн. заплатят и в целом это будет шикарно на самом деле
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Столько неликвида набрали в последние годы. Слов нет.
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Даю мешок картошки и банку кабачковой икры(начатую)
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предлагаю оставить Антоху в МЮ до конца карьеры.
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Зачем вытаскивали из Аякса,непонятно
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Вот это по нашему. По манчестерски!
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Его даже в сериал «Ходячие Мертвецы» не возьмут 😂
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Тен Хаг предлагает его переподписать
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Видно, что у парня есть характер, но у него нет таланта и навыков для игры на таком уровне. Скорости нет, дриблинга нет, как можно было за него 100+ млн евро отдать?
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Жаль только что вряд ли кто-то сделает предложение по нему, придётся самим пытаться втюхать его хоть кому-нибудь, это ещё если он сам захочет уйти. Мало того что бездарь, так ещё и проблемы с законом, хз закончилось ли там дело или нет - вряд ли кому-то захочется разбираться, не того пошиба игрок чтобы какие-то лишние риски брать на себя клубу-покупателю
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Красивая статистика - один гол в 26 играх)))
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100 млн на ветер…
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Боюсь, они будут нецензурные
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Выслушать то они готовы, вот только не будет желающих брать этот Спиннер с такой зарплатой, даже за бесплатно.
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