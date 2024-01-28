У Антони первое результативное действие с мая – ассист в матче с «Ньюпортом» из 4-й лиги Англии
Антони отметился первым результативным действием в этом сезоне.
Вингер «Манчестер Юнайтед» ассистировал полузащитнику Бруну Фернандешу на 7-й минуте игры с «Ньюпортом» из 4-й лиги в Кубке Англии.
До этого в последний раз бразилец забивал или отдавал голевой пас 13 мая. С тех пор он провел 24 матча без очков по системе «гол+пас».
Подробно со статистикой Антони можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Завышенные ожидания.
Месси забивал против Ньюпорта или Роналду????
Вот-вот,а Антони забил.