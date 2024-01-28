У Антони первое результативное действие с мая – ассист в матче с «Ньюпортом» из 4-й лиги Англии

Антони отметился первым результативным действием в этом сезоне.

Вингер « » ассистировал полузащитнику на 7-й минуте игры с « » из 4-й лиги в Кубке Англии.

До этого в последний раз бразилец забивал или отдавал голевой пас 13 мая. С тех пор он провел 24 матча без очков по системе «гол+пас».

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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