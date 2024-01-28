У Антони первое результативное действие с мая – ассист в матче с «Ньюпортом» из 4-й лиги Англии

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ньюпорт Бруну Фернандеш Антони Футбол

Антони отметился первым результативным действием в этом сезоне.

Вингер «Манчестер Юнайтед» ассистировал полузащитнику Бруну Фернандешу на 7-й минуте игры с «Ньюпортом» из 4-й лиги в Кубке Англии.

До этого в последний раз бразилец забивал или отдавал голевой пас 13 мая. С тех пор он провел 24 матча без очков по системе «гол+пас».

Подробно со статистикой Антони можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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34 комментария
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Полностью оправдал вложенные средства
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Качать гения
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Вот они 95 млн, осталось отбить 5 млн бонусов в следующем круге против Нотингем Форест и кусайте локти хэйтеры
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А вы тоже зашли чисто шутки почитать?))
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Ответ kaka10
Вот они 95 млн, осталось отбить 5 млн бонусов в следующем круге против Нотингем Форест и кусайте локти хэйтеры
Вы говорите о невозможном. Ноттингем - команда АПЛ. Антони не для того брали, чтобы он был обязан таким забивать.
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Что с лицом, скептики?
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Ну за это положены дополнительные выплаты Аяксу, явно)
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ЗМ никак иначе
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Остановите эту машину!
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Я на Никольской, где остальные?
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Как можно было за него сто с лишним лямов выложить, ещё и упёрто в цене Аякс скидку не делал. Взяли бы лучше Неймара, пользы было бы в разы больше, плюс медийность. Но Тен Хааг наверно был в доле, лямов 15 голландцы наверно ему передали от сделки гения Антони.
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его уровень,Ньпорт ) !
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Хаг должен поменять топаря в перерыве, чтобы он не перетрудился, и не выпал еще на полсезона
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Но ведь он же только в 100 лямов обошёлся, а не в 500.
Завышенные ожидания.
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Ну это уже совсем жирно и глупо))))
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Долго 4 лига будет помнить эту машину по созданию первого гола с мая месяца, все СМИ будут об этом писать, контракт окупил себя.
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Не понимаю хейта в его сторону...
Месси забивал против Ньюпорта или Роналду????
Вот-вот,а Антони забил.
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Монстр, и это только январь заканчивается
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Вот и выяснили его уровень - 4я лига.
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Топище лучший просто , срочно продлить контракт с повышением зп
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Остановите эту машину
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За такое игрока года нужно давать
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Антониииииййййй 😭😭😭😭
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а вот и второй претендент на ЗМ , после Месси естественно 🙃
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Заслужил новый контракт
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Жаль в АПЛ совсем нет Ньюпортов....
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Вот это его уровень, можно в Ньюпорте и оставить эту бездарь
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Разом сотку отбил! Рвёт и мечет!
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Молчите хейтеры. Кракен вернулся
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