Антони забил впервые с апреля – «Ньюпорту» из 4-й лиги Англии
У Антони первый гол с апреля 2023 года – в Кубке Англии.
Вингер «Манчестер Юнайтед» помог своей команде повести в матче с «Ньюпортом» (3:2, второй тайм) из 4-го дивизиона.
Бразилец не забивал на протяжении 31 игры. Всего у него 9 голов за полтора сезона в «МЮ».
Подробно со статистикой Антони можно ознакомиться здесь.
У Антони первое результативное действие с мая – ассист в матче с «Ньюпортом» из 4-й лиги Англии
Больше смешно, что МЮ, играя основой, отскакивает от клуба 4ой лиги
Рад за Расмуса. Его очень жаль. Его бы в сити, два викинга сделали бы дикую статистику. Гарначо - жмот