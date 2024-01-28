Антони забил впервые с апреля – «Ньюпорту» из 4-й лиги Англии

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Д4 Англия Ньюпорт Антони Футбол

У Антони первый гол с апреля 2023 года – в Кубке Англии.

Вингер «Манчестер Юнайтед» помог своей команде повести в матче с «Ньюпортом» (3:2, второй тайм) из 4-го дивизиона.

Бразилец не забивал на протяжении 31 игры. Всего у него 9 голов за полтора сезона в «МЮ».

Подробно со статистикой Антони можно ознакомиться здесь.

У Антони первое результативное действие с мая – ассист в матче с «Ньюпортом» из 4-й лиги Англии

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28 комментариев
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Выставляете на трансфер пока он на пике
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Антони: «Наконец-то достойный соперник. Наша битва будет легендарной!»©️😎
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Хороош. Окупил свой трансфер 💥
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Гроза четвертого дивизиона.
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Можно в аренду в 4-ю лигу сплавить на фоне успеха.
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Вот он настоящий лидер, в самый нужный момент, в самом нужном матче
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Долго отходил от гнёта Роналду.
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Этого гола должно хватить для ЗМ,Месси же дали
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Вот его уровень.
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Остановите эту машину !
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И года не прошло
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Халява залетела
Больше смешно, что МЮ, играя основой, отскакивает от клуба 4ой лиги
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уровень Антони это играть в Фифу на приставке
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Трансфер окупился уже.
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В таблицах между командами, насколько знаю, 69 команд
Рад за Расмуса. Его очень жаль. Его бы в сити, два викинга сделали бы дикую статистику. Гарначо - жмот
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Гарначо и Антони - это какой-то фарс
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Антони забил за «Манчестер Юнайтед» первый гол за последние девять месяцев.................Гол родился!
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Пойду отмечу это дело.
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Все на манчестерскую площадь!
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Не хочется показаться цинничным, но надо уточнять для этого игрока, с Апреля какого года он впервые забил;)
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Ответ Фархат Гайдаров
Халява залетела Больше смешно, что МЮ, играя основой, отскакивает от клуба 4ой лиги
мало из низ дотягивает до основы)
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