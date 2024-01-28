Антони забил впервые с апреля – «Ньюпорту» из 4-й лиги Англии

У Антони первый гол с апреля 2023 года – в Кубке Англии.

Вингер « » помог своей команде повести в матче с «Ньюпортом» (3:2, второй тайм) из 4-го дивизиона.

Бразилец не забивал на протяжении 31 игры. Всего у него 9 голов за полтора сезона в «МЮ».

Подробно со статистикой Антони можно ознакомиться здесь.

У Антони первое результативное действие с мая – ассист в матче с «Ньюпортом» из 4-й лиги Англии