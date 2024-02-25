Тен Хаг о выходе Антони на 99-й минуте: «Физически он в порядке, но у нас множество вариантов на правом фланге»
Эрик тен Хаг высказался о ситуации Антони.
Бразильский полузащитник «МЮ» вышел на поле на 99-й минуте матча АПЛ с «Фулхэмом» (1:2). Тен Хагу задали вопрос о том, связано ли это с физической готовностью игрока.
«С физическим состоянием это никак не связано. Физически он в порядке, но у нас множество вариантов на правом фланге, а вот на других позициях есть нехватка игроков из-за травм.
Омари [Форсон], Адам Диалло и Гарначо заслуживают того, чтобы играть», – отметил нидерландский специалист.
Антони выходил на поле в 20 матчах АПЛ в текущем сезоне, результативных действий у него нет. Статистику игрока можно изучить тут.
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