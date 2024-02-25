Тен Хаг о выходе Антони на 99-й минуте: «Физически он в порядке, но у нас множество вариантов на правом фланге»

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Антони Амад Диалло Алехандро Гарначо Омари Форсон Футбол

Эрик тен Хаг высказался о ситуации Антони.

Бразильский полузащитник «МЮ» вышел на поле на 99-й минуте матча АПЛ с «Фулхэмом» (1:2). Тен Хагу задали вопрос о том, связано ли это с физической готовностью игрока.

«С физическим состоянием это никак не связано. Физически он в порядке, но у нас множество вариантов на правом фланге, а вот на других позициях есть нехватка игроков из-за травм. 

Омари [Форсон], Адам Диалло и Гарначо заслуживают того, чтобы играть», – отметил нидерландский специалист.

Антони выходил на поле в 20 матчах АПЛ в текущем сезоне, результативных действий у него нет. Статистику игрока можно изучить тут.

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8 комментариев
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Для полного счастья надо было его ещё после матча, когда в подтрибунку все уходят, заставить игровую футболку натягивать)
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+16
вчерашнюю игру даже Антони бы не испортил 😁
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Ответ kaka10
Я думал, что Хаг издевался над Роналду выпуская на 3 мин. Но походу у этого персонажа это своего рода тренерский гениальность
Он гений на всю голову
+8
0
+8
Я думал, что Хаг издевался над Роналду выпуская на 3 мин. Но походу у этого персонажа это своего рода тренерский гениальность
+7
-4
+3
Как же так, Эрик! Ты же только своих любимчиков выпускаешь на поле!
+1
0
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Что-то я перестал понимать. Множество вариантов на правый фланг - это Санчо, который в аренде, Пельистри, который в аренде, Ферндандеш, который играет на другой позиции, Рэшфорд, которому лучше слева, Форсон, который до этого сыграл 4 минуты, Амад, у которого еще меньше? И правда, шикарный выбор, извини, Антони.
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Серьёзно? Форсон и Диалло на двоих 4 матча провели, за что им такие авансы?
Этот лысый не только шарлотан, но и самодур
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Ответ kaka10
Я думал, что Хаг издевался над Роналду выпуская на 3 мин. Но походу у этого персонажа это своего рода тренерский гениальность
МЮ пропустил на 97ой, Тренер сразу выпустил игрока атаки вместо защитника очевидно, чтобы отыграться, что в этом плохого?
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