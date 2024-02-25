Тен Хаг о выходе Антони на 99-й минуте: «Физически он в порядке, но у нас множество вариантов на правом фланге»

Эрик тен Хаг высказался о ситуации Антони.

Бразильский полузащитник « » вышел на поле на 99-й минуте матча АПЛ с « » (1:2). Тен Хагу задали вопрос о том, связано ли это с физической готовностью игрока.

«С физическим состоянием это никак не связано. Физически он в порядке, но у нас множество вариантов на правом фланге, а вот на других позициях есть нехватка игроков из-за травм.

[Форсон], Адам Диалло и Гарначо заслуживают того, чтобы играть», – отметил нидерландский специалист.

выходил на поле в 20 матчах в текущем сезоне, результативных действий у него нет. Статистику игрока можно изучить тут.