Тен Хаг об Антони: «Он неудержим, когда играет так, как прежде. Защитники не могут остановить его – он один из быстрейших на первых 10 ярдах»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Антони Футбол

Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг выразил поддержку Антони.

«Антони я поддерживаю уже давно. Я знаю, у него отличные способности. Когда он играет так, как я видел прежде, он неудержим. Ни один защитник не может остановить его, потому что он один из самых быстрых игроков на первых 10 ярдах (9,144 метра – Sports.ru).

Когда он играет так, он будет выходить. Я знаю, что он стойкий, у него есть характер. Я поддерживаю его, и сейчас ему нужно дождаться своего шанса. Как только он появится, необходимо им воспользоваться», – сказал тен Хаг.

Последний раз бразилец выходил в стартовом составе «МЮ» в матче четвертого раунда Кубка Англии против «Ньюпорт Каунти» в январе (4:2).

В этом сезоне АПЛ Антони сыграл 20 матчей и не отметился результативными действиями.

 

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53 комментария
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в апреле будет год, как этот неудержимый не забивал в АПЛ))
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О чём он мелет? его бы даже Ещенко с бодуна закрыл
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Новая комедия от Тен Хаага "10 ярдов". В главной роли Антони
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Ответ Leon Petov
О чём он мелет? его бы даже Ещенко с бодуна закрыл
Его бы даже пенсионерка столетняя закрыла бы, это не футболист, а фристайлер комнатный.
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Я согласен. Первые 10 ярдов он неудержим. А потом пас или удар в никуда и эпизод запорот.
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А потом центробежная сила делает своё тёмное дело и он начинает вращаться вокруг своей оси🤓
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Жаль, поле побольше, чем 10 ярдов
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Новая комедия от Тен Хаага "10 ярдов". В главной роли Антони
Болельщикам не смешно, а грустно
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Ержан. проснись.........
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Ответ Green grass
Может его на позиции ЛЗ попробовать?
ооо, привозы прямо к воротам станут фишкой
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Ни один защитник его не остановит, когда он сидит в запасе. Просто неудержим
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Клоун
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У Антони может и есть дриблинг какой-то с ударом, но скорость то он где увидел?))))
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Ответ Гагантура
У Антони может и есть дриблинг какой-то с ударом, но скорость то он где увидел?))))
Он на своей ламбе недавно превышал и даже фоткой спидометра хвалился
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В пенсионном отряде "Неудержимых" как влитой бы смотрелся.
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неудержимый спинер
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это уже не смешно
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Брюс Уиллис в сиквеле криминальной комедии "10 ярдов.Откаты".
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быстрейший на первых 10 ярдах?)) а на вторых 10 его любой пенсионер настигает, поэтому Антони пасует назад
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Самый стабильный игрок. Стабильно без результативных действий
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с чего он стоил 100 лямов? даже по меркам голландской лиги его результативность не была топовой для вингеров или крайних напов. даже Роббен забивал куда больше в его возрасте. на первых 10 ярдах он гепард, а потом черепаха, его пыл походу быстро угасает
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По моему даже Магваер бежит быстрее Антони
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физрук хвалит своего фэйлного бегунка за сто лям. Интересно с собой его возьмет он, когда его вышвырнут из маню
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А на 1 ярде кто неудержим?
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Бегунки типа Мудрика или Траоре его задом оббегут, если мы про скорость.
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А к финальной трети он видимо уже устает и становится самым медленным :))
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Первые 10 ярдов - это расстояние от банки до резервного??
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А вообще после таких заявлений кто-то еще сомневается что 7хаг не дружит с реальностью и его давно пора увольнять за профнепригодностью?
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Ответ SopTecret
"10 ярдов" фильм с Брюсом Уиллисом и Антони
Антони в роли Бланш.
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Ответ npodgornov
Я согласен. Первые 10 ярдов он неудержим. А потом пас или удар в никуда и эпизод запорот.
Или назад или потеря, иначе оно играть не умеет
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