Тен Хаг об Антони: «Он неудержим, когда играет так, как прежде. Защитники не могут остановить его – он один из быстрейших на первых 10 ярдах»

Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг выразил поддержку Антони.

«Антони я поддерживаю уже давно. Я знаю, у него отличные способности. Когда он играет так, как я видел прежде, он неудержим. Ни один защитник не может остановить его, потому что он один из самых быстрых игроков на первых 10 ярдах (9,144 метра – Sports.ru).

Когда он играет так, он будет выходить. Я знаю, что он стойкий, у него есть характер. Я поддерживаю его, и сейчас ему нужно дождаться своего шанса. Как только он появится, необходимо им воспользоваться», – сказал тен Хаг.

Последний раз бразилец выходил в стартовом составе « » в матче четвертого раунда Кубка Англии против «Ньюпорт Каунти» в январе (4:2).

В этом сезоне АПЛ Антони сыграл 20 матчей и не отметился результативными действиями.