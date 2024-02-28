В «Арсенале» еще ценят Мудрика и считают, что его талант можно раскрыть. Михаил был подавлен, когда трансфер сорвался (The Athletic)

Теги Челси Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал Михаил Мудрик Футбол

В «Арсенале» все еще есть люди, которые высоко ценят талант Михаила Мудрика.

Вингер сборной Украины вел переговоры и с «Арсеналом», и с «Челси». В январе 2023 года он официально стал футболистом «синих» за 70+30 миллионов евро.

Мудрик не скрывал желания перейти в «Арсенал», и, когда сделка сорвалась, в клубе поняли, что Михаил был подавлен и расстроен из-за того, что этого не случилось.

По данным The Athletic, в «Арсенале» по-прежнему есть поклонники Мудрика, которые считают, что его талант все еще можно раскрыть.

В составе «Челси» Мудрик провел 43 матча, забил 4 гола, сделал 5 результативных передач и заработал 7 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

«Челси» прямо сейчас: куда пропал Боули, почему не играет Мудрик?

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20 комментариев
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Хорошая попытка, Боули, но нет..
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Кто? зинчинка?
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в гасмяс в пару к Абелардо! только не продадут - санкции.
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Ответ Savardus
Ну, когда-то и Салах в Челси не заиграл от слова совсем. Но тут конечно хз
Надо просто глянуть какой состав тогда был, когда Салах не смог заиграть, сейчас же играет какой-то сброд...
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+2
Ответ Quiet Dad
в гасмяс в пару к Абелардо! только не продадут - санкции.
Ну, если транзитом через аренду в Часов Яр ФК, то отличная замена Абелардо будет🤓
+3
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+2
В Киевском разве что
+2
0
+2
Мудрик этим похож на Феликса. У него есть очень сильные стороны, но есть и откровенно слабые. Из-за этого ощущение, что вот-вот может прорвать, или может в другой команде, но факт в том, что время идет, а сам игрок никак не развивается. Безусловно, Арсенал гарантированно сможет использовать его эффективнее, но чтобы играть на другом уровне Мудрику самому надо много работать над тактикой и чтением соперников.
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Ответ alexis2020
Хаверц ничему не научил? А Мудрик хуже него играет
Хаверц универсал,а не бегунок формации Жервиньо/Мудрик, но Жервиньо посильнее был имхо
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Ну, когда-то и Салах в Челси не заиграл от слова совсем. Но тут конечно хз
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Наглядно говорит об уровне этой псевдофутбольной бей-беги лиги, если в команде, претендующей на лидерство, считают это "чудо" талантом.
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Он может оказаться в арсенале очень легко. Только не в лондонском и даже не в футбольном клубе
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Не надо портить Арсенал пожалуйста 🙏
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Мудрик который метался между Челси и арсеналом... Цвет нации ))))
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Нееет уж, спасибо. Купили «украинского Месси» за 100 лямов с бонусами, теперь пусть сами лепят из него футболиста, пока в Арсенале играет готовый бельгийский топарь
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Ответ alexis2020
Хаверц ничему не научил? А Мудрик хуже него играет
Нормально Кайл играет. Обедни не портит.
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))))))))))))
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Ответ Savardus
Ну, когда-то и Салах в Челси не заиграл от слова совсем. Но тут конечно хз
Если Мудрик уйдёт из Челси и проявит себя в европейском клубе калибра Ромы или Вольфсбурга, то милости просим)
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