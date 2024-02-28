В «Арсенале» еще ценят Мудрика и считают, что его талант можно раскрыть. Михаил был подавлен, когда трансфер сорвался (The Athletic)
В «Арсенале» все еще есть люди, которые высоко ценят талант Михаила Мудрика.
Вингер сборной Украины вел переговоры и с «Арсеналом», и с «Челси». В январе 2023 года он официально стал футболистом «синих» за 70+30 миллионов евро.
Мудрик не скрывал желания перейти в «Арсенал», и, когда сделка сорвалась, в клубе поняли, что Михаил был подавлен и расстроен из-за того, что этого не случилось.
По данным The Athletic, в «Арсенале» по-прежнему есть поклонники Мудрика, которые считают, что его талант все еще можно раскрыть.
В составе «Челси» Мудрик провел 43 матча, забил 4 гола, сделал 5 результативных передач и заработал 7 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
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