Почеттино о Мудрике: «Иногда нужно почувствовать боль от того, что не играешь. Именно от него зависит, сможет ли он расширить границы»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Маурисио Почеттино высказался о том, что Михаил Мудрик стал играть меньше.

В последних пяти матчах «Челси» украинец или выходил на замену, или оставался на скамейке.

«Это часть эволюции, развития. Иногда нужно почувствовать боль от того, что ты не играешь, и в том числе это касается молодых ребят. Расти, становиться более зрелым, выяснять, как стать лучше, тяжело.

Важнее всего то, как человек собирается справиться с этой ситуацией. Именно от него зависит, сможет ли он расширить границы или достичь того потолка, который мы представляем. И для тренерского штаба это всегда большой вызов», – сказал главный тренер «Челси».

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47 комментариев
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Ответ Globe Soccer Awards
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Это просто 🤡🤡🤡🤡 а не комментарий
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Расширить границы? Да он издевается )
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Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий скрыт
За Захаряна тоже 100 млн. заплатили?
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Игра Мудрика почти что бесконечная боль
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Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий скрыт
В дебютном сезоне у Мудрика было 0+2, сейчас идет второй сезон. Ты что-то перепутал.
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-1
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Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий скрыт
Пфффф, Роналду перешёл в МЮ в 18 лет, а в 23 выиграл первый Золотой Мяч. Мудрик перешёл в 22, сейчас ему 23, но про шансы на Золотой Мяч говорят только его отбитые соотечественники
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Ответ Raar
Расширить границы? Да он издевается )
тут бы текущие успеть оставить, пока и те не сжались)
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Признайте уже, что Мудрик откровенно не тянет клуб уровня Челси, мб пока не тянет, и как Зинченко через аренды дорастет до нужного класса, однако на данный момент ему нет места в основе.
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-2
+16
Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий скрыт
Мудрик перешёл за 70 миллионов плюс 30 бонусами, Захарян за 13 плюс 2 бонусами
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Итак, Мудрик уже год в Челси. Прогресс? Никакого
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Боль пока только у болельщиков клуба. Его даже деревяха Джексон вытеснил
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С Мудриком перемудрили
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Купить аналог Адама Траоре и перекладывать на него вину в том, что он не способен к комбинационном игре и владению. Это как купить газонокосилку, пусть и одну из лучших газонокосилок, и обвинять ее в том, что она не стирает белье. С другой стороны, не будет же он публично упрекать работодателей в том что выкинули сотку на ненужного игрока
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Ответ badaboom
Все совпало: кризисный клуб, который в принципе не подходил по стилю игры, куча чернокожих новичков, зацикленность на себе и ЧСВ, нежелание быть частью команды, плохой менеджмент. Результат закономерен и очевиден.
Плохому танцору ……. Тому же Палмеру ничто не мешает играть хорошо и тащить в такой кризисной команде!
+6
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Ответ градус ненависти
Купить аналог Адама Траоре и перекладывать на него вину в том, что он не способен к комбинационном игре и владению. Это как купить газонокосилку, пусть и одну из лучших газонокосилок, и обвинять ее в том, что она не стирает белье. С другой стороны, не будет же он публично упрекать работодателей в том что выкинули сотку на ненужного игрока
Мудрик не элитный дриблер и никогда и не был, на открытом пространстве он не показывает ничего выдающегося. Он не умеет укрывать мяч, любая игра в корпус и Мудрик улетает в рекламны щит. Скорость — да, быстрый и резкий как понос, суетится что-то, мельтешит, но паттерн про элитного дриблера взят вообще из ниоткуда.
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дело не в том, что мудрик мало забил и плохо играет, а в том, что за него заплатили в 10 раз больше его реальной цены. Скорее всего какой то мафиозный отмыв денег Ахметовым.
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Так бы и сказал, что он не достоин стартового состава даже такого Челси. К чему вот это все. Будто люди не видят, что происходит с Мудриком
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Чего расширить?
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Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий скрыт
Говорю как болельщик Челси,который болеет за клуб 20 лет,за это время в клубе было много сомнительных трансферов,было много трансферов звездных игроков,которые не оправдывали свои ожидания,но Мудрик это самое пробитое ДНО,которое когда-либо за большие деньги переходило в Челси!
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Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий скрыт
Раньше говорили белый мбаппе,потом ща ща вот вот прорвет ,теперь просто откровенно сочиняют.у Мудрика это не дебютный сезон ,а уже второй
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Ответ градус ненависти
Купить аналог Адама Траоре и перекладывать на него вину в том, что он не способен к комбинационном игре и владению. Это как купить газонокосилку, пусть и одну из лучших газонокосилок, и обвинять ее в том, что она не стирает белье. С другой стороны, не будет же он публично упрекать работодателей в том что выкинули сотку на ненужного игрока
Для сравнения с Адама Траоре Мудрику фактуры явно не хватает. Адама за счёт мощи мог продавить, и корпусом прикрыть - такую тушу легко не подвинеш.
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Британские футбольные клубы высшего дивизиона все больше напоминают тренинги инфоцыган и курсы успешного успеха психологинь.
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Если игра Мудрика - это эволюция, то примат, который взял в руки палку, будет веками чесать ею только свою пятую точку.
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Ответ lightrip
тут бы текущие успеть оставить, пока и те не сжались)
Пока что стремительно сжимаются)))
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напоминаю. год где за мудрика клуб получил деньги- не были учтены ни в тот де год ни позже. деньги переводили несколькими траншеи ( 2 или 3 счас уже не помню). и просто испорились... качество мудрика при переходе- сплошная реклама объяснения 100 млн. помощи Украине таким образом. ни разу не политический переход.
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Скоро Поч почувствует боль от того что не тренирует
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Ответ Veles3101
Не ну вот бельгийский бегунок из Милана - абсолютный провал типа Мудрика. Сдали в АТаланту -заиграл. Чего огород городить
Кто?
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Ответ S. A.
Итак, Мудрик уже год в Челси. Прогресс? Никакого
А говорили он Винисиус
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Ответ S. A.
Мудрик перешёл за 70 миллионов плюс 30 бонусами, Захарян за 13 плюс 2 бонусами
И за Захаряна платили рублями!
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Ответ Shuller18
Признайте уже, что Мудрик откровенно не тянет клуб уровня Челси, мб пока не тянет, и как Зинченко через аренды дорастет до нужного класса, однако на данный момент ему нет места в основе.
А какой нынешний уровень челси?
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