Почеттино о Мудрике: «Иногда нужно почувствовать боль от того, что не играешь. Именно от него зависит, сможет ли он расширить границы»

Маурисио Почеттино высказался о том, что Михаил Мудрик стал играть меньше.

В последних пяти матчах «Челси» украинец или выходил на замену, или оставался на скамейке.

«Это часть эволюции, развития. Иногда нужно почувствовать боль от того, что ты не играешь, и в том числе это касается молодых ребят. Расти, становиться более зрелым, выяснять, как стать лучше, тяжело.

Важнее всего то, как человек собирается справиться с этой ситуацией. Именно от него зависит, сможет ли он расширить границы или достичь того потолка, который мы представляем. И для тренерского штаба это всегда большой вызов», – сказал главный тренер «Челси».