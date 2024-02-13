«Бавария» рассматривала аренду Мудрика зимой. «Челси» не хотел отпускать игрока
«Бавария» интересовалась Михаилом Мудриком.
Мюнхенский клуб рассматривал возможность аренды вингера «Челси» перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает Фабрицио Романо.
Конкретных переговоров между клубами не было, поскольку лондонцы не хотели отпускать игрока. «Бавария» сосредоточилась на подписании Брайана Сарагосы.
В текущем сезоне Мудрик провел 25 матчей за «Челси» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
P.S Мудрик не футболист )
Игрока, который за два года до этого не попадал в заявку в Вест Бромвиче Тони Пьюлиса и поехал реанимировать карьеру в Вердере и Хоффенхайме.
Когда Алонсо возглавил Байер, он попросил Мудрика сразу. С игроком договорились, но Шахтер отказался от 25 миллионов.
Через пол года Арсенал предложил 60, Челси 70.
Нужно было в Бундеслигу переходить перед АПЛ. У того же Алонсо мог прогрессировать, как и все игроки Байера сейчас.
Уровня нет у него!
Понты, свидомость, татуировки- все как в Европе, но вот интеллекта нет!
Был бы интеллект ,и не только футбольный, то то, что есть сейчас, тогда бы не было!
Стерлинг 2200 минут и 12 рез действий.
По другим не лучше.
Только Палмер с хорошей статой.