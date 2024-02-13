«Бавария» рассматривала аренду Мудрика зимой. «Челси» не хотел отпускать игрока

«Бавария» интересовалась Михаилом Мудриком.

Мюнхенский клуб рассматривал возможность аренды вингера « » перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает Фабрицио Романо.

Конкретных переговоров между клубами не было, поскольку лондонцы не хотели отпускать игрока. « » сосредоточилась на подписании .

В текущем сезоне провел 25 матчей за «Челси» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.