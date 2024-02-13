«Бавария» рассматривала аренду Мудрика зимой. «Челси» не хотел отпускать игрока

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Михаил Мудрик Брайан Сарагоса Футбол

«Бавария» интересовалась Михаилом Мудриком.

Мюнхенский клуб рассматривал возможность аренды вингера «Челси» перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает Фабрицио Романо. 

Конкретных переговоров между клубами не было, поскольку лондонцы не хотели отпускать игрока. «Бавария» сосредоточилась на подписании Брайана Сарагосы

В текущем сезоне Мудрик провел 25 матчей за «Челси» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.

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50 комментариев
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В Баварии есть умник, который до этого предложил снять в середине сезона Нагельсмана,назначить Тухеля, а теперь еще и Мудрика купить
+86
-11
+75
Немцы тоже решили не остаться в стороне гуманитарной миссии.
+43
-14
+29
Ответ Rio de Janeiro
Мудрику нужно не в Баварию а в Авдеевку родину защищать, а то фронт трещит а обычные хлопцы заканчиваются
Тем более бегает он хорошо!
+34
-12
+22
Ахаха
+13
-2
+11
Ответ Rio de Janeiro
Мудрику нужно не в Баварию а в Авдеевку родину защищать, а то фронт трещит а обычные хлопцы заканчиваются
Так он же не защитник,а крайний нападающий
+14
-4
+10
Ответ Proper Chels
Хорошо, что в Баварии есть умники, которые в свое время подписали Гнабри. Игрока, который за два года до этого не попадал в заявку в Вест Бромвиче Тони Пьюлиса и поехал реанимировать карьеру в Вердере и Хоффенхайме.
До Баварии Гнабри себя показал на бундеслиге
+7
-1
+6
На анекдот похожа вся эта новость, если честно)))
+12
-6
+6
Мудрику нужно не в Баварию а в Авдеевку родину защищать, а то фронт трещит а обычные хлопцы заканчиваются
+39
-34
+5
В Баварии есть легкоатлетическая секция?
+7
-2
+5
откуда такие слухи).ни во одном нормальном источнике связанным с Баварией,такого нет даже в первом приближении)
+3
0
+3
Ответ Martin Naceri
Так он же не защитник,а крайний нападающий
вот он и будет крайним, когда надо будет в нападение бежать
+3
0
+3
Ответ Martin Naceri
Так он же не защитник,а крайний нападающий
Ну как раз для наступлений подойдет.
+9
-6
+3
Сори за оффтоп , но как приятно вернуться на сайт , всем привет )))

P.S Мудрик не футболист )
+8
-6
+2
Бегунку этому только в какой нибудь бернли переходить
+7
-5
+2
Ответ T T
В Баварии есть умник, который до этого предложил снять в середине сезона Нагельсмана,назначить Тухеля, а теперь еще и Мудрика купить
Хорошо, что в Баварии есть умники, которые в свое время подписали Гнабри.
Игрока, который за два года до этого не попадал в заявку в Вест Бромвиче Тони Пьюлиса и поехал реанимировать карьеру в Вердере и Хоффенхайме.
+20
-18
+2
Где тег - невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
+1
0
+1
Это такой анекдот от агента?
+2
-1
+1
Ответ Wekil Halylow
До Баварии Гнабри себя показал на бундеслиге
Ну, а Мудрик в ЛЧ.
Когда Алонсо возглавил Байер, он попросил Мудрика сразу. С игроком договорились, но Шахтер отказался от 25 миллионов.
Через пол года Арсенал предложил 60, Челси 70.

Нужно было в Бундеслигу переходить перед АПЛ. У того же Алонсо мог прогрессировать, как и все игроки Байера сейчас.
+5
-4
+1
Михайло в Бундесе прогрессировал бы наверняка, в синебусе только губит свой талант
+2
-1
+1
У Мудрика есть скорость и хорошая, но совершенно нет реализации, какой-то корявый он, хиплый, типичный бегунок, коих в АПЛ можно найти сотни и не за 100 млн... Знатно нас на трансфере этом облапошили, мб Бавария купит его?
+5
-4
+1
Ответ yellow boy
Немцы тоже решили не остаться в стороне гуманитарной миссии.
😂😂😂
+1
0
+1
После покупки Дайера, аренда Мудрика , меня бы не удивила. Что-то сломалось в Баварии с селекцией.
+1
0
+1
А ХА ХА. Ну и гон! Этот вброс означает только одно, от этого бревна "Челси" хочет избавится! Мудрик это дно!
+2
-2
0
Ответ Marina_Greta
Тоже об этом думала, Артета возможно нашел бы к нему подход и тот заиграл бы по-другому... Но это вме лишь предположительно... К сожалению, теперь нам нести этот крест и верить в чудо, что он наконец-то заиграет нормально.
Если к человека нет футбольного интеллекта( а это не только я говорю), то ни один тренер не поднимет игровой уровень футболиста.
Уровня нет у него!
Понты, свидомость, татуировки- все как в Европе, но вот интеллекта нет!
Был бы интеллект ,и не только футбольный, то то, что есть сейчас, тогда бы не было!
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Что там Бавария, сам Анчелотти хотел Мудрика ! Но Мудрик остался верен... скамейке синих
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Ответ Vorobie
вполне вероятно, что и Мудрику так было бы лучше - понятный и грамотный проект (без турбулентности нынешнего Челси), плюс жовто-блакитый Зина как помощник в адаптации.
Тоже об этом думала, Артета возможно нашел бы к нему подход и тот заиграл бы по-другому... Но это вме лишь предположительно... К сожалению, теперь нам нести этот крест и верить в чудо, что он наконец-то заиграет нормально.
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Мудрик 1100 мин и 6 результативных действий
Стерлинг 2200 минут и 12 рез действий.
По другим не лучше.
Только Палмер с хорошей статой.
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Ну с таким усилением точно ЛЧ взяли бы)))
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Ответ Денис Давыдов
Написал Рио де Жанейро из окопа.
Комментарий удален модератором
Ответ T T
В Баварии есть умник, который до этого предложил снять в середине сезона Нагельсмана,назначить Тухеля, а теперь еще и Мудрика купить
Написано же взять в аренду, Бавария очень успешно брала в аренду Коутиньо например.
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