Гендиректор «Шахтера»: «Мудрик – самый талантливый и уникальный игрок мира для меня. Если тренерский штаб «Челси» уделит ему время, Михаил отплатит в пятикратном размере»

Сергей Палкин призвал тренеров «Челси» активнее работать с Михаилом Мудриком.

«Скажу вам, что для меня Мудрик – самый талантливый и уникальный футболист на свете. Считаю, что для того, чтобы выжать из него максимум, на который они рассчитывают, придется вложиться в него. И речь идет не о деньгах, а о времени, которое тренерский штаб должен потратить на общение с ним и тесную работу.

Потому что он молодой парень, перешедший из чемпионата в . Это совершенно другой мир с совершенно другими уровнями, совершенно другим футболом. Если тренерский штаб уделит ему время, отплатит в трехкратном, четырехкратном, пятикратном размере», – сказал гендиректор « » в интервью beIN Sports.

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