Гендиректор «Шахтера»: «Мудрик – самый талантливый и уникальный игрок мира для меня. Если тренерский штаб «Челси» уделит ему время, Михаил отплатит в пятикратном размере»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Сергей Палкин Михаил Мудрик Футбол

Сергей Палкин призвал тренеров «Челси» активнее работать с Михаилом Мудриком.

«Скажу вам, что для меня Мудрик – самый талантливый и уникальный футболист на свете. Считаю, что для того, чтобы выжать из него максимум, на который они рассчитывают, придется вложиться в него. И речь идет не о деньгах, а о времени, которое тренерский штаб должен потратить на общение с ним и тесную работу.

Потому что он молодой парень, перешедший из чемпионата Украины в АПЛ. Это совершенно другой мир с совершенно другими уровнями, совершенно другим футболом. Если тренерский штаб уделит ему время, Михаил отплатит в трехкратном, четырехкратном, пятикратном размере», – сказал гендиректор «Шахтера» в интервью beIN Sports.

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44 комментария
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Ну вам уже пятикратно за него заплатили.
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Я для мамы тоже самый лучший
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Классный троллинг.
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Серега, можем только сказать тебе спасибо, что отклонил предложение Арсенала в пользу Челси. Троссар может быть и не такой "талантливый", но свои 25 млн. отрабатывает в каждом матче. А еще Жоржа сверху за копейки урвали, который достойно в центре поля ведет игру при необходимости
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>> Потому что он молодой парень, перешедший из чемпионата Украины в АПЛ.

По футбольным меркам 23-летний Мудрик вообще не молодой. После 21 года выходят из статуса перспективных, тем более в нынешнее время, когда регулярно появляются 16-летние Ямали, Гави, Педри и другие.

Ну ладно, ок, может и молодой - но он уже год в клубе. Достаточно времени для адаптации.
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А Довбик перешел из чемпионата Украины в топ чемпионат, в средний клуб и сразу заиграл, как это?
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Пока его талант никак себя не проявил.
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А ещё они Чёрное море выкопали!
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По мне, он тупой, посредственный бегунок, за которого переплатили десятикратно и нет особого смысла вкладывать в него дополнительно
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«Мудрик – самый талантливый и уникальный игрок мира для меня.(с).КТо бы сомневался.
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Обычный скоростной вингер, у которого ноги думают быстрее головы.
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Любой кто впарил бы такое полено за такие бабки был бы на седьмом небе от счастья :))
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Но в конце не выдержал и добавил : -« ребята, дайте грошей!»
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Ну грубо говоря он говорит о том подходе, который был у Де Дзерби с Мудриком в Шахтере.

Проблема в том, что в Челси никто не будет строить вокруг него команду, просто потому что у него есть талант или скоростные данные.
Мудрик пока не справляется с давлением - это факт.

Шахтер круто его расхайпил, это сделал и Фабрицио Романо в свое время.
Но для его карьеры лучше было бы сначала перейти в клуб попроще. В свое время Алонсо хотел видеть его в Байере. Вот туда и нужно было идти, и сам Мудрик хотел, но Шахтер заломил цену.

Теперь Байер лидер чемпионата Германии, а Мудрик на банке в Челси с плохой прессой, и с давлением из-за ценника.

Уходить ему надо.
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Мудрик - величайшая махинация, а не величайший талант
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Ответ Okaka
Комментарий скрыт
Забавно, но нет) его там расфорсили)
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А какой процент отпал к Палкину с продажи этого бревна?
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Не стоит даже одного пальца ноги Довбика, Миколенко или Цыганкова
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Привыкли что с ними везде вошкаются, думают теперь всегда так будет.
До сих пор не верится ему, что такой брусок, за такие деньжищи продал
Чуть -чуть оправдания не помешает..
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"отплатит в пятикратном размере"

Единственный для него шанс это сделать - продать футболки Челси с его фамилией на 500 млн. Даже это будет более вероятнее его пользы на поле
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Он его внебрачный любимый сын что ли? 😂 Других объяснений не нахожу 😂
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То есть забьет 10 голов за 2 года?
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Ответ Алекс Самойлов
Я для мамы тоже самый лучший
афигел? я тоже!
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Такие-то пилоты, как вы, на дороге не валяются, ой, эй, эй
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Ну а что он скажет? Куда вы смотрели когда покупали?)). Просто не удобно себя чувствует. Как будто продал за дорого сломанную вещь, а теперь надо что то говорить клиенту))).
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23 года и уже год в команде играет, а его надо учить тактике, дриблингу, пасу, видению поля..... Нет, это действительно высочайший талант. Марадона за ним бы бутсы носил
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Ответ Jkov
По твоему в украинских школьных учебниках про море,тоже русские написали
Ох уж эти русские шпионы. Они уже и украинские учебники истории переписывают, и глобусы Украины мастерят. Всё только для того, чтобы в российских СМИ об этом показали. Ух эти треклятые шпионы))
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Ответ Okaka
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По твоему в украинских школьных учебниках про море,тоже русские написали
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Ответ Okaka
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Да я не спорю, но забавно же))
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Ответ Богдан
Либо Мудрик - его сын, либо гендир делает все, дабы не сорвать будущие транзакции, которые пенсионеры выплачивать будут, видимо, еще лет 5. Иначе обьяснить это словоблудие сложно
Вдруг ЛЧ когда нибудь выиграют с Мудриком в заявке, сразу бонусы перечислят
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