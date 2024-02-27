Гендиректор «Шахтера»: «Мудрик – самый талантливый и уникальный игрок мира для меня. Если тренерский штаб «Челси» уделит ему время, Михаил отплатит в пятикратном размере»
Сергей Палкин призвал тренеров «Челси» активнее работать с Михаилом Мудриком.
«Скажу вам, что для меня Мудрик – самый талантливый и уникальный футболист на свете. Считаю, что для того, чтобы выжать из него максимум, на который они рассчитывают, придется вложиться в него. И речь идет не о деньгах, а о времени, которое тренерский штаб должен потратить на общение с ним и тесную работу.
Потому что он молодой парень, перешедший из чемпионата Украины в АПЛ. Это совершенно другой мир с совершенно другими уровнями, совершенно другим футболом. Если тренерский штаб уделит ему время, Михаил отплатит в трехкратном, четырехкратном, пятикратном размере», – сказал гендиректор «Шахтера» в интервью beIN Sports.
«Челси» прямо сейчас: куда пропал Боули, почему не играет Мудрик?
По футбольным меркам 23-летний Мудрик вообще не молодой. После 21 года выходят из статуса перспективных, тем более в нынешнее время, когда регулярно появляются 16-летние Ямали, Гави, Педри и другие.
Ну ладно, ок, может и молодой - но он уже год в клубе. Достаточно времени для адаптации.
Проблема в том, что в Челси никто не будет строить вокруг него команду, просто потому что у него есть талант или скоростные данные.
Мудрик пока не справляется с давлением - это факт.
Шахтер круто его расхайпил, это сделал и Фабрицио Романо в свое время.
Но для его карьеры лучше было бы сначала перейти в клуб попроще. В свое время Алонсо хотел видеть его в Байере. Вот туда и нужно было идти, и сам Мудрик хотел, но Шахтер заломил цену.
Теперь Байер лидер чемпионата Германии, а Мудрик на банке в Челси с плохой прессой, и с давлением из-за ценника.
Уходить ему надо.
До сих пор не верится ему, что такой брусок, за такие деньжищи продал
Чуть -чуть оправдания не помешает..
Единственный для него шанс это сделать - продать футболки Челси с его фамилией на 500 млн. Даже это будет более вероятнее его пользы на поле