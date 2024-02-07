Некоторые игроки «Челси» жалеют, что подписали такие длинные контракты. Они не видят обещанного масштабного проекта

Некоторые игроки жалеют, что подписали с «Челси» длинные контракты.

Как пишет The Athletic, некоторые из недавно пришедших в клуб игроков в частных беседах выражали сожаление о том, что подписали такие длинные контракты.

В «Челси» они не видят того масштабного проекта, который им обещали при переговорах о переходе.

Напомним, в январе 2023-го в лондонский клуб перешли вингер и полузащитник . Оба подписали контракты сроком до 2031 года. Аналогичный срок у контрактов нападающего и опорника , перешедших в «Челси» летом.

До 2030 года рассчитаны контракты вратарей Роберта Санчеса и Джордже Петровича, защитников и Мало Гюсто, полузащитников Ромео Лавии, Лесли Угочукву и Коула Палмера, вингера Нони Мадуэке и нападающего Дейвида Вашингтона.

«Челси» проиграл два последних матча с общим счетом 3:8. После 23 туров АПЛ «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Кошмарная неделя «Челси» – 3:8 за два матча. Выпали даже из топ-10