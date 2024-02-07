Некоторые игроки «Челси» жалеют, что подписали такие длинные контракты. Они не видят обещанного масштабного проекта

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Некоторые игроки жалеют, что подписали с «Челси» длинные контракты.

Как пишет The Athletic, некоторые из недавно пришедших в клуб игроков в частных беседах выражали сожаление о том, что подписали такие длинные контракты.

В «Челси» они не видят того масштабного проекта, который им обещали при переговорах о переходе.

Напомним, в январе 2023-го в лондонский клуб перешли вингер Михаил Мудрик и полузащитник Энцо Фернандес. Оба подписали контракты сроком до 2031 года. Аналогичный срок у контрактов нападающего Николаса Джексона и опорника Мойсеса Кайседо, перешедших в «Челси» летом.

До 2030 года рассчитаны контракты вратарей Роберта Санчеса и Джордже Петровича, защитников Бенуа Бадьяшиля и Мало Гюсто, полузащитников Ромео Лавии, Лесли Угочукву и Коула Палмера, вингера Нони Мадуэке и нападающего Дейвида Вашингтона.

«Челси» проиграл два последних матча с общим счетом 3:8. После 23 туров АПЛ «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Кошмарная неделя «Челси» – 3:8 за два матча. Выпали даже из топ-10

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53 комментария
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О чем они там сожалеют? Большая часть этого сброда, и половины того, что им в Челси насыпали, нигде не получит. Это Боули пора сожалеть, что всех этих Мукунок не спихнуть никому, если сами уйти не захотят.
+116
-5
+111
Да все они понимали. Шли за баблом. Нечего прикидываться.
+43
-5
+38
Ах ха ха ха 😂
+34
-6
+28
Середняки за овер прайс чем то недовольны. 🤣 При этом в своей игре они не видят проблем
+21
0
+21
Подумает ли кто-то из них, что проект может не реализовываться в том числе из-за сомнительного уровня некоторых из подписавших такие контракты?
+17
0
+17
Масштабность проекта остановилась на масштабности покупок.
+12
0
+12
А че они жалеют то ? Мне кажется они этого и хотели , стабильную зп на стабильные годы
+9
0
+9
Ответ Вечно в бане
О чем они там сожалеют? Большая часть этого сброда, и половины того, что им в Челси насыпали, нигде не получит. Это Боули пора сожалеть, что всех этих Мукунок не спихнуть никому, если сами уйти не захотят.
Если они захотят уйти, то Челси тоже оказывается в ловушке. Оставшуюся стоимость, которая разбита на 8 лет, придётся списывать в убытки сразу. Так что просто так их не отпустишь, если, конечно, такому клубу как Челси нужно соблюдать ффп
+9
0
+9
Ответ Вечно в бане
О чем они там сожалеют? Большая часть этого сброда, и половины того, что им в Челси насыпали, нигде не получит. Это Боули пора сожалеть, что всех этих Мукунок не спихнуть никому, если сами уйти не захотят.
Справедливости ради именно зарплаты в Челси не такие уж и большие, в том же ПСЖ игроки получают намного больше, а Мбаппе и Дембеле в разы больше.
+11
-3
+8
Ответ Зелёный гопник
Мудрик вообще другой контракт должен был подписать 😅
Он без контракта.. он по паспорту )
+14
-7
+7
Мудрик вообще другой контракт должен был подписать 😅
+15
-9
+6
посмотрели ли бы в зеркало. ведь они и есть этот масштабный проект. просто пока не тянут
+6
-1
+5
Ну Мудрик явно не жалеет)
+7
-2
+5
получают по 4-7 млн, живут в Лондоне, играют в лучшей мире лиге. и это гарантированно контрактом на 5-6 лет
+5
-2
+3
Ответ Fan of Sport
Справедливости ради именно зарплаты в Челси не такие уж и большие, в том же ПСЖ игроки получают намного больше, а Мбаппе и Дембеле в разы больше.
Лол, а причем тут ПСЖ и Мбаппе? Проблема не в том, что всякие Мадуеке получают, как игроки ПСЖ, а в том, что всякие Мадуеке и за половину своей зарплаты никому не нужны.
+3
0
+3
Ответ Вечно в бане
О чем они там сожалеют? Большая часть этого сброда, и половины того, что им в Челси насыпали, нигде не получит. Это Боули пора сожалеть, что всех этих Мукунок не спихнуть никому, если сами уйти не захотят.
Нкунку хороший
+3
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+3
Челси должен жалеть, что взял этих бездарей за такие ценники
+2
0
+2
Все дело в том, что игроки не видят, что что-то меняется. Новых идей на поле нет. Результата нет. В таких случаях меняют тренера. Практически всегда! Но не в нынешнем Челси, ибо руля дилетанты. Какой масштабный проект они потянут, если не могут принимать тактические решения?! Когда корабль тонет, начинается паника! Но капитан верными решениями может спасти корабль. Как то: организовав заделку пробоин, выброс балласта и т.п. У нас ничего не делается!
А Боэли говорит Почу: Все хорошо! Идём ко дну!
Вопрос: Зачем футболистам идти ко дну с этими идиотами?
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А какой масштабности они ждали? Или они думают сейчас, что они то супер игроки, а вот все остальные, кого челси купил, они все не очень, не масштабные.
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накупили дорогих игроков, три состава, они проигрывают и недовольны что не видят долгосрочный проект? так этот проект и есть их покупка на долгий срок.. чем именно они недовольны? что клуб купил таких плохих игроков как они сами?
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"Вот!! Говорил же - "место проклятое!" А ты всё "руки из жопы, руки из жопы" (с)
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+1
Ответ Вечно в бане
О чем они там сожалеют? Большая часть этого сброда, и половины того, что им в Челси насыпали, нигде не получит. Это Боули пора сожалеть, что всех этих Мукунок не спихнуть никому, если сами уйти не захотят.
Боули, походу, в фм зашел, нажал отсортировать по потенциалу и купил первые десять позиций.
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Ответ Вечно в бане
Лол, а причем тут ПСЖ и Мбаппе? Проблема не в том, что всякие Мадуеке получают, как игроки ПСЖ, а в том, что всякие Мадуеке и за половину своей зарплаты никому не нужны.
Ну конкретно Мадуэке 50к получает, это меньше средней з/п по всей АПЛ. В клубе много игроков на семилетних контрактах со средней зарплатой, большую личку по сути выдали только Энцо, Кайседо и Нкунку, з/п как-то привязана к результатам и попаданиям в еврокубки, но явно не в пользу игроков, от того и истерия.
Тот же Лавия мог за пару лет на жирный контракт выйти, потенциал Колуилла казался вообще безграничным.
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Ответ Вечно в бане
О чем они там сожалеют? Большая часть этого сброда, и половины того, что им в Челси насыпали, нигде не получит. Это Боули пора сожалеть, что всех этих Мукунок не спихнуть никому, если сами уйти не захотят.
За Нкунку, думаю, очередь выстроится, если его выставят на трансфер
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Ответ MJRom
получают по 4-7 млн, живут в Лондоне, играют в лучшей мире лиге. и это гарантированно контрактом на 5-6 лет
Такими темпами лига для них сменится
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Выходит, что все эти игроки тупые, раз подписались на такие контракты.
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Кроме Мудрика
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А почему никто на счёт зарплаты не говорит.
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Ответ MJRom
получают по 4-7 млн, живут в Лондоне, играют в лучшей мире лиге. и это гарантированно контрактом на 5-6 лет
для тебя это "футбол", для них видимо другое.
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У некоторых игроков Челси потолок-чемпионат Португалии или Украины, а у многих чемпионшип.
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