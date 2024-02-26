Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи примет участие в переговорах Макрона и эмира Катара о перемирии в Секторе Газа
Глава «ПСЖ» поучаствует в переговорах по урегулированию конфликта в Секторе Газа.
Как сообщает Le Parisien, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи примет участие в переговорах между президентом Франции Эммануэлем Макроном и катарской делегацией во главе с эмиром Тамимом ибн Хамадом Аль Тани.
Целью переговоров будет достижения перемирия в конфликте между Израилем и ХАМАС. Встречи будут проходить в Париже на протяжении всей недели.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября – после вторжения вооруженных группировок, возглавляемых ХАМАС, на территорию Израиля.
А я решаю глобальные вопросы - кто будет президентом Бразилии, сколько будет стоить баррель нефти, помирятся ли Индия с Пакистаном....
а они устраивают очередную дымовую завесу !
Улетели.