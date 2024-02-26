Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи примет участие в переговорах Макрона и эмира Катара о перемирии в Секторе Газа

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Политика Эммануэль Макрон Футбол

Глава «ПСЖ» поучаствует в переговорах по урегулированию конфликта в Секторе Газа.

Как сообщает Le Parisien, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи примет участие в переговорах между президентом Франции Эммануэлем Макроном и катарской делегацией во главе с эмиром Тамимом ибн Хамадом Аль Тани.

Целью переговоров будет достижения перемирия в конфликте между Израилем и ХАМАС. Встречи будут проходить в Париже на протяжении всей недели.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября – после вторжения вооруженных группировок, возглавляемых ХАМАС, на территорию Израиля.

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28 комментариев
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Президент Франции и эмиры Катара будут вести переговоры по поводу сектора Газа, в Париже. Они хоть одного из представителей Израиля и Палестины пригласят на свою тусу?)
У нас в семье все мелкие вопросы решает жена - какие клеить обои, что садить на даче, куда поехать на море...
А я решаю глобальные вопросы - кто будет президентом Бразилии, сколько будет стоить баррель нефти, помирятся ли Индия с Пакистаном....
+53
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+53
Президент Франции и эмиры Катара будут вести переговоры по поводу сектора Газа, в Париже. Они хоть одного из представителей Израиля и Палестины пригласят на свою тусу?)
+43
-1
+42
Ответ Дмитрий Рабко
У нас в семье все мелкие вопросы решает жена - какие клеить обои, что садить на даче, куда поехать на море... А я решаю глобальные вопросы - кто будет президентом Бразилии, сколько будет стоить баррель нефти, помирятся ли Индия с Пакистаном....
Надеюсь, она не читает спортс, иначе грозит серьёзными санкциями: запрет экспорта пива в холодильник, депортация на диван, отключение от систем тв/футбол итд
+9
0
+9
Макрон уже мбаппе удержал что ли, что бы президентскими вещами заниматься?))
+11
-3
+8
Все население Земного шара ждёт ясности по Мбаппе ,
а они устраивают очередную дымовую завесу !
+8
-2
+6
Мбаппе еще пригласите, тогда все точно там понапихают друг другу
+4
0
+4
Израиль же уже предлагал: выпускаете оставшихся заложников, получаете сколько-то дней перемирия за каждого... И не нужны ни Макрон, ни ПСЖ
+7
-3
+4
Ответ alexmixer9
Макрон уже мбаппе удержал что ли, что бы президентскими вещами заниматься?))
ему ещё с фермерами встречаться
+2
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+2
Ждём фото Нетаньяху с футболкой 2027
+2
0
+2
Хоя не будет.
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Президент Франции и эмиры Катара будут вести переговоры по поводу сектора Газа, в Париже. Они хоть одного из представителей Израиля и Палестины пригласят на свою тусу?)
Были уже
Улетели.
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Неужели Мбаппе не позовут решать судьбы евреев и арабов?
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Неграм можно было бы дать баскетбольный мяч. А этим что дать? Надо звезд конного спорта подтягивать, я считаю.
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Макрон стал президентом Израиля? Какое отношение он имеет к ближневосточному конфликту? Ну кроме того, что во Франции чудовищное количество арабов.
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Видать все стороны конфликта свои деньги отмыли. Теперь устроят показушные переговоры, чтобы достичь временного перемирия, для получения миллиардов долларов, на восстановление пострадавших территорий с обеих сторон.
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Первое что я подумал читая первые строчки - о Мбаппе. Нет, оказалось про Сектор Газа). Не удивлюсь правда, что между делом они и Мбаппе обсудят.
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Какое отношение президент ПСЖ имеет к политическим вопросам такого масштаба? Очень странно.
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Макрон в дипломатии бессилен.
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А почему переговоры с третьими лицами, а не лично с Нетаньяху?
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Ответ Dexter Morgan
Коротко о западном мире. Но нет, НАТО не при делах. Запад открыто решает вопросы по всему миру, везде вмешивается. Но нет, это другое? У кого-то ещё есть вопросы, что за каждой бедой в мире западные лидеры стоят?
Катар тоже запад? Или они палестинцы?
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