Мбаппе поучаствует в трапезе президента Франции Макрона и эмира Катара в Елисейском дворце. Аль Тани может попытаться убедить Килиана остаться в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе встретится с президентом Франции и эмиром Катара.

Эммануэль Макрон пригласил нападающего «ПСЖ» и президента парижского клуба на трапезу по случаю приема эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Мероприятие пройдет в Елисейском дворце сегодня вечером, его могут посетить и другие игроки « », сообщает Le Parisien.

Ранее стало известно, что Аль-Хелайфи примет участие в переговорах президента Франции и эмира Катара о перемирии в Секторе Газа.

L’Equipe со ссылкой на некоторые источники добавляет, что Аль Тани может воспользоваться этой поездкой, чтобы сделать Мбаппе новое предложение и убедить его остаться в «ПСЖ». Сообщалось, что футболист уже принял решение покинуть клуб по окончании сезона.