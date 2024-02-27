Мбаппе поучаствует в трапезе президента Франции Макрона и эмира Катара в Елисейском дворце. Аль Тани может попытаться убедить Килиана остаться в «ПСЖ»
Килиан Мбаппе встретится с президентом Франции и эмиром Катара.
Эммануэль Макрон пригласил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и президента парижского клуба Нассера Аль-Хелайфи на трапезу по случаю приема эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Мероприятие пройдет в Елисейском дворце сегодня вечером, его могут посетить и другие игроки «ПСЖ», сообщает Le Parisien.
Ранее стало известно, что Аль-Хелайфи примет участие в переговорах президента Франции и эмира Катара о перемирии в Секторе Газа.
L’Equipe со ссылкой на некоторые источники добавляет, что Аль Тани может воспользоваться этой поездкой, чтобы сделать Мбаппе новое предложение и убедить его остаться в «ПСЖ». Сообщалось, что футболист уже принял решение покинуть клуб по окончании сезона.
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