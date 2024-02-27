Мбаппе поучаствует в трапезе президента Франции Макрона и эмира Катара в Елисейском дворце. Аль Тани может попытаться убедить Килиана остаться в «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Килиан Мбаппе встретится с президентом Франции и эмиром Катара.

Эммануэль Макрон пригласил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и президента парижского клуба Нассера Аль-Хелайфи на трапезу по случаю приема эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Мероприятие пройдет в Елисейском дворце сегодня вечером, его могут посетить и другие игроки «ПСЖ», сообщает Le Parisien. 

Ранее стало известно, что Аль-Хелайфи примет участие в переговорах президента Франции и эмира Катара о перемирии в Секторе Газа. 

L’Equipe со ссылкой на некоторые источники добавляет, что Аль Тани может воспользоваться этой поездкой, чтобы сделать Мбаппе новое предложение и убедить его остаться в «ПСЖ». Сообщалось, что футболист уже принял решение покинуть клуб по окончании сезона. 

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82 комментария
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Говорят, что в Реал зовут только 50 раз.
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Жалкое зрелище. Первое лицо Франции унижается перед обычным футболистом.
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Да будь он хоть лучшим футболистом в истории, это всего лишь футболист. Разве Король Испании унижался, когда Месси и Роналду уходили из Испании?
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Лишние 50-100 миллионов к ЗП и он не вспомнит даже про Реал))
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Ответ SaH4r.
Лишние 50-100 миллионов к ЗП и он не вспомнит даже про Реал))
Реал? Какой Реал??
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Ошибка Макрона, маму надо было звать.
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На трапезу в Елисейский дворец. Как будто Дрис из 1+1 пришёл на день рождения к Филлипу. В конце Мбаппе включит свою любимую музыку во дворце со словами "Зовите меня, я вас не услышу")
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Главное, чтобы не в катарском посольстве
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Ответ Илья Мурашов
Да будь он хоть лучшим футболистом в истории, это всего лишь футболист. Разве Король Испании унижался, когда Месси и Роналду уходили из Испании?
Да, мбапе всего лишь футболист. А король испании - всего лишь король) они оба - всего лишь просто люди, где тут унижение?)
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Говорят, что в Реал зовут только 50 раз.
Зовут пока нужен. В разах это не измеряется.
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Юзеры спортс уже давно ванганули, что этим все закончится))
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Пахавает с пацанами
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Ответ SaH4r.
Лишние 50-100 миллионов к ЗП и он не вспомнит даже про Реал))
Зидан тренер, супер состав, плюс еще 50 млн сверху😏 и вуаля))
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Ответ che kaif
Вообщем гугл тебе в помощь многие футболеры встречались с президентами да даже Путин с нашими звездами а Мбаппе нельзя))смешной
Ага, мы же помним эти замечательные истории как президент Португалии уговаривал Роналду не переходить из Спортинга, или Медведев Аршавина не уходить из Зенита))
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Мбаппе-тарелочник )
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Кто такие эти Аль-Тани и Макрон чтобы с самим Мбаппе обедать?
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Ответ Илья Мурашов
Да будь он хоть лучшим футболистом в истории, это всего лишь футболист. Разве Король Испании унижался, когда Месси и Роналду уходили из Испании?
Вообщем гугл тебе в помощь многие футболеры встречались с президентами да даже Путин с нашими звездами а Мбаппе нельзя))смешной
+7
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+3
Предложат стать министром спорта :)
+4
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Ответ Aleksey Yashin
На трапезу в Елисейский дворец. Как будто Дрис из 1+1 пришёл на день рождения к Филлипу. В конце Мбаппе включит свою любимую музыку во дворце со словами "Зовите меня, я вас не услышу")
С Реалом будет как в конце фильма, когда Дрис оставил Филлипа в ресторане, и помахал рукой с улицы))
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Пообещают % акционера во владении ПСЖ и другими катарскими проектами- и Черепах еще на пару лет останется в Париже))
Реал будет как Хатико
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Перемирие в Секторе Газа отошло на второй план
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Сказочный, надоел уже
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Ответ Илья Мурашов
Да будь он хоть лучшим футболистом в истории, это всего лишь футболист. Разве Король Испании унижался, когда Месси и Роналду уходили из Испании?
Это было бы совсем странно: уговаривать аргентинца и португальца. Тут хотя бы француз.
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Бастующие фермеры Франции подождут, пока Макрониха будет в очередной раз унижаться перед черепашкой.
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Ответ Картман
Пожизненный отказ от "Золотого мяча" - для Килиана стоит дороже. Денег у него уже достаточно, чтобы купить небольшую африканскую страну. Интересно узнать, сколько стОят его амбиции.
Если возьмёт ЛЧ и наколотит свои 40-50 голов, вполне может ЗМ взять
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Ответ Men77
Ошибка Макрона, маму надо было звать.
Батьку надо было звать, Батьку!
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3-й сезон моего любимого сериала начинается)
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Ответ Человек_Легенда
Это вот если бы Путин и Миллер позвали на обед праймового Аршавина и сказали бы, Андрей, нафиг тебе этот Арсенал, подумай, давай в Зените оставайся)
Чемпионат Франции и ПСЖ хоть как-то можно сравнить с Реалом, рассказав о светлом будущем через 3-5 лет, Зенит и тот Арсенал и АПЛ не сравнить
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Я сегодня тоже поучаствую в трапезе. Пишите новость.
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Такое даже Златану не снилось
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