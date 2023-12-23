Президент Франции Макрон о будущем Мбаппе: «Килиан – великий футболист. Но я не его агент»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Уоррен Заир-Эмери Футбол

Эммануэль Макрон назвал Килиана Мбаппе великим футболистом.

– Мбаппе – великий футболист.

– Можете что-то сказать о будущем Мбаппе?

– Я не его агент. Во-первых, я хотел бы поздравить его с днем рождения [20 декабря]. Во-вторых, он невероятный спортсмен. Он капитан сборной.

В 2024 году будет чемпионат Европы, который, надеюсь, мы выиграем. Он в основе команды, в которой будут молодые таланты, такие как Заир-Эмери, – сказал президент Франции.

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14 комментариев
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- Можете что-то сказать о будущем Франции ?
- Я не её президент, как США скажут, так и будет
+18
-11
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"Эммануэль и черепашка"(2023)
+7
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Ну, в принципе, не самое худшее продолжение карьеры, когда президентский срок закончится))
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Ответ Мадридито
Ну пипец целый президент страны обсуждает карьеру футболера
лучше бы ценами на яйца занялся
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Для Франции Кили главный бренд в мировом спорте. В своё время у России на этом же уровне был Павел Буре.
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Нам то не гони… (с)
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Ответ Заяцволк
- Можете что-то сказать о будущем Франции ? - Я не её президент, как США скажут, так и будет
вообще-то твой любимый президент признает независимость Франции от Сша. надо лучше труды его изучать
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Ответ slow focus
вообще-то твой любимый президент признает независимость Франции от Сша. надо лучше труды его изучать
Да мало ли что он там признаёт, реальность весомее любых научных трудов, вроде очевидно должно быть ) Наша честная оппозиция ему обычно не верит, а тут вдруг поверили, да ? ) Для Франции были выгодны хорошие отношения с Россией, в том числе и российский газ, но они отказались от своего комфорта, чтобы американцы были довольны - это называется потеря суверенитета, просто по фактам, и не важно, кто там что признаёт )
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