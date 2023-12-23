Президент Франции Макрон о будущем Мбаппе: «Килиан – великий футболист. Но я не его агент»

Эммануэль Макрон назвал Килиана Мбаппе великим футболистом.

– Мбаппе – великий футболист.

– Можете что-то сказать о будущем Мбаппе?

– Я не его агент. Во-первых, я хотел бы поздравить его с днем рождения [20 декабря]. Во-вторых, он невероятный спортсмен. Он капитан сборной.

В 2024 году будет чемпионат Европы, который, надеюсь, мы выиграем. Он в основе команды, в которой будут молодые таланты, такие как Заир-Эмери, – сказал президент Франции.

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