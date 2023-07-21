Макрон снова убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». Ему предлагают соглашение до 2025-го с отступными 200 млн евро (El Debate)

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь убеждает Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ».

По данным испанского издания El Debate, Макрон хочет, чтобы Мбаппе остался в « » как минимум до Олимпиады в Париже в 2024 году.

Президент «ПСЖ» предлагает Мбаппе контракт до 2025 года с отступными 200 млн евро следующим летом.

Сам Мбаппе склоняется к смене клуба. Его контракт действует до 2024 года.

Напомним, что летом 2022 года Килиан мог бесплатно перейти в « », но в итоге решил продлить соглашение с парижанами. Макрон был одним из тех, кто советовал футболисту остаться во Франции.

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