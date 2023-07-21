Макрон снова убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». Ему предлагают соглашение до 2025-го с отступными 200 млн евро (El Debate)
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь убеждает Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ».
По данным испанского издания El Debate, Макрон хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ» как минимум до Олимпиады в Париже в 2024 году.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи предлагает Мбаппе контракт до 2025 года с отступными 200 млн евро следующим летом.
Сам Мбаппе склоняется к смене клуба. Его контракт действует до 2024 года.
Напомним, что летом 2022 года Килиан мог бесплатно перейти в «Реал», но в итоге решил продлить соглашение с парижанами. Макрон был одним из тех, кто советовал футболисту остаться во Франции.
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«ПСЖ» будет платить Мбаппе по миллиону в неделю. Килиана хотели сохранить эмир Катара и Макрон
типо «белый господин не дает свободу черному»
Это же гораздо приятнее и безопаснее , чем борьба с незаконной миграцией и исламским экстремизмом !
а так ты прав, но это выглядит как будто он пытается оправдать очевидность