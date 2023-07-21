Макрон снова убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». Ему предлагают соглашение до 2025-го с отступными 200 млн евро (El Debate)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь убеждает Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ».

По данным испанского издания El Debate, Макрон хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ» как минимум до Олимпиады в Париже в 2024 году.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи предлагает Мбаппе контракт до 2025 года с отступными 200 млн евро следующим летом.

Сам Мбаппе склоняется к смене клуба. Его контракт действует до 2024 года.

Напомним, что летом 2022 года Килиан мог бесплатно перейти в «Реал», но в итоге решил продлить соглашение с парижанами. Макрон был одним из тех, кто советовал футболисту остаться во Франции.

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«ПСЖ» будет платить Мбаппе по миллиону в неделю. Килиана хотели сохранить эмир Катара и Макрон

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109 комментариев

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Игорь М.
Тут только Лукашенко поможет. Звоните ему
+258
-6
+252
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Рашпель793
У Макарона проблем в стране вообще нет, сидит и человека хорошо пинающего мяч уговаривает деградировать в лиге фермеров и получать миллионы миллионов у шейхов.
+109
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+103
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Криштиану Роналду
Макрон пообещал что следующим президентом Франции станет Мбаппе.
+105
-15
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Altim
Ответ Игорь М.
Тут только Лукашенко поможет. Звоните ему
Лукашенко Мбаппе в БАТЭ подпишет.
+60
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red hikkikomori
Ответ Рашпель793
У Макарона проблем в стране вообще нет, сидит и человека хорошо пинающего мяч уговаривает деградировать в лиге фермеров и получать миллионы миллионов у шейхов.
Лучше бы преступностью занялся, чтоб всяких Доннарум не грабили)
+51
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Papa Paolo
Блин, это такое давление, просто жесть. Тебя президент просит остаться, чтобы ты ДЕГРАДИРОВАЛ, НО ЗАТО ДОМА
+58
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forward1988
у макрона других проблем в государстве нет?
+35
-5
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Подкат Пенальтьевич
Красавчик Макрон. Не то что наш. Там Вендел уходит, а он молчит, ничего не делает.
+28
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Пирс Морган
Там Франция на пороховой бочке, а Макрон о Мбаппе думает, настоящий футбольный фанат
+19
-2
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noti22
Ответ Игорь М.
Тут только Лукашенко поможет. Звоните ему
Сразу после того как в ПСЖ назовут Мбаппе "предателем", надо выпускать Лукашенко. И тогда Мбаппе вновь станет патриотом и героем Парижа, проведёт закрытую встречу с катарским эмиром
+11
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
какая разница где деградировать, в Париже или Мадриде?
С чего, ты взял, что в «Мадриде» он будет деградировать (если перейдёт)?
+17
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Гамаль Хайдаров
а это новую волну хейта у жителей Франции не вызовет?
типо «белый господин не дает свободу черному»
+8
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cukken
Шутки про Лукашенко уже были?😁
+6
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OldRedWhite
Ответ forward1988
у макрона других проблем в государстве нет?
Вы не понимаете !
Это же гораздо приятнее и безопаснее , чем борьба с незаконной миграцией и исламским экстремизмом !
+8
-3
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Пирс Морган
Ответ Фанат спорта01
а почему вообще президент страны участвует в этом?
Скорее всего больше ничего не получается
+4
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Фанат спорта01
а почему вообще президент страны участвует в этом?
+5
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Данил Попов
Зачем Макрон лезет не свои дела🤦
+6
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maks44
Макрон тот еще уговаривальщик. Помнится в начале 22 года он одного деда все уговаривал.
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Lifar Skladchikov
Ответ forward1988
у макрона других проблем в государстве нет?
Уверен, что это всё не просто так: первое - это сильно повлияет на его рейтинг во Франции, типа оставил дома гордость страны! Второе: 100% это связано с деньгами Катара, уверен что-то ему перепадает или он просто хочет после президенства работать биг-боссом в одной из их филиалов на номинальной должности
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
ну это нечестно. считаю Реалу надо привлечь Лукашенко к этому делу
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markoolio
Ответ Рашпель793
У Макарона проблем в стране вообще нет, сидит и человека хорошо пинающего мяч уговаривает деградировать в лиге фермеров и получать миллионы миллионов у шейхов.
Государство с этих миллионов налоги имеет. Больше оборот, больше денег в казну государства.
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Человек1991
Ответ Эмиль Исмайылов
ты явно жёстко обижен на Реал но ты прав немнога
Эмилька я прав очень даже много) на все 100% )
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ JENNINGS
Я знаю) Да и он (Barca_mania) просто боится перехода Мбаппе в «Реал», потому что в таком случае его клуб снова получит хет-трик, как 2 года назад. Вот и пишет, чтобы Мбаппе перешёл в «Ливерпуль», «Сити», да куда угодно, но не в «Мадрид» :))
всё ещё горит после того как Месси не вернулся)
а так ты прав, но это выглядит как будто он пытается оправдать очевидность
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Человек1991
Ответ Эмиль Исмайылов
Эмиль это раз а во вторых ты реально обижен на Мбаппе с Реалом
Я не баба чтобы обижаться) я просто всегда пишу правду в шуточной форме)
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Андрей Савинов
Сколько ты хочешь Киллиан? Мы дадим больше ,мы покажем что Фханция не пходаетса!
Мы заплатим золотом ©
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