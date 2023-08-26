Саркози о Мбаппе: «Я рад, что он остается в «ПСЖ». Найдено правильное решение для него, клуба и сборной. Аль-Хелайфи отлично работает»
Николя Саркози доволен решением «ПСЖ» и Килиана Мбаппе продолжать сотрудничество.
«Я рад, что Килиан Мбаппе остается. Думаю, найденное решение – правильное для него, клуба и сборной Франции.
Нассер Аль-Хелайфи отлично работает с «ПСЖ». Думаю, скоро он расскажет об этой ситуации», – сказал бывший президент Франции в интервью Le Parisien.
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