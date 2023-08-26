Саркози о Мбаппе: «Я рад, что он остается в «ПСЖ». Найдено правильное решение для него, клуба и сборной. Аль-Хелайфи отлично работает»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Николя Саркози Нассер Аль-Хелайфи Политика Килиан Мбаппе Футбол

Николя Саркози доволен решением «ПСЖ» и Килиана Мбаппе продолжать сотрудничество.

«Я рад, что Килиан Мбаппе остается. Думаю, найденное решение – правильное для него, клуба и сборной Франции.

Нассер Аль-Хелайфи отлично работает с «ПСЖ». Думаю, скоро он расскажет об этой ситуации», – сказал бывший президент Франции в интервью Le Parisien.

«Мыльная опера Мбаппе закончилась, и это хорошо. Этот состав «ПСЖ» подходит ему больше». Ротен о форварде

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Наш реал не зовет дважды!:))
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
the80dream
Саркози: "но придется отдать Шампань или Прованс"
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
White Bone
Реал 😭😭😭
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bob
почему молчит Депардье?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Правильно. Завалить игрока деньгами, избаловать -это самое то.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tseren031293
После очередного фиаско французов в сезоне 23/24, нас снова ждёт эта Санта-Барбара.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Ответ Demyan Grachev
трактор ему подарите...и ферму
Челябинский хоккейный клуб и Бундеслигу?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wild91688
Ответ Andrew Kolevatykh
Действительно, бедняга. Играет в ЛЧ, выигрывает чемпионаты страны, мира, лигу наций, а ещё является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Абсолютно загубленная карьера, да, ведь ему уже 38, в другой клуб вряд ли будет возможность перейти.
Играет в ЛЧ и что,чего он там добился,какие у него личные достижени,ЗМ ему в ПСЖ не видать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real Madrid 04
Ответ Wild91688
Играет в ЛЧ и что,чего он там добился,какие у него личные достижени,ЗМ ему в ПСЖ не видать
Если выиграет ЧМ, то получит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tiestorzn17
Ответ rigobersong
Наш реал не зовет дважды!:))
И четырнадцать раз тоже не зовет!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nico Boi
Ответ rigobersong
Наш реал не зовет дважды!:))
а кто то из железных инсайдеров хоть раз за это лето говорил, что Реал работает над трансфером? одни желтушники, да и зачастую всплывала лишь информация что ПСЖ готов продать за определённую сумму если поступит от Реала предложение, остальное фантазии хейтеров
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ответ Tseren031293
После очередного фиаско французов в сезоне 23/24, нас снова ждёт эта Санта-Барбара.
Санта-Бернабеу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий